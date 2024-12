Grecja chce się uodpornić na zmiany klimatu. Podnosi opłaty turystom

Projekt zakłada, że turyści przyjeżdżający do Grecji będą płacić wyższy podatek noclegowy, ta sama zasada dotyczyć będzie pasażerów statków wycieczkowych. Pozyskane w ten sposób pieniądze mają iść na ochronę środowiska i poprawę infrastruktury turystycznej kraju.

Czytaj więcej Hotele Opłata turystyczna za niska? Greckie miasta podniosą ją samodzielnie Grecja ma nową ustawę, która pozwala władzom miast samodzielnie decydować o wysokości podatku turystycznego. Przepisy mówią co prawda, że ma to być 0,5 procent od ceny noclegu, ale istnieje możliwość podniesienia go do 0,75 procent.

Każdy zapłaci za nocowanie w Grecji

Wysokość opłaty będzie się zmieniać w zależności od sezonu. Od kwietnia do października ma ona wynosić 2 euro za noc w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych, 5 euro w trzygwiazdkowych, 10 euro w czterogwiazdkowych i 15 euro w pięciogwiazdkowych. W wypadku umeblowanych apartamentów lub pokojów stawka wyniesie 2 euro, w najmie krótkoterminowym 8 euro, w domach jednorodzinnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych 15 euro, w umeblowanych willach turystycznych 15 euro, w rezydencjach mniejszych niż 80 metrów kwadratowych 8 euro, a w większym metrażu 15 euro. Od listopada do marca będzie to odpowiednio od 0,5 do 4 euro za noc.

Wcześniej stawki wynosiły od 0,5 do 10 euro. Zapowiadana podwyżka sięga więc kilkuset procent.



Apartamenty w centrum Aten „stop”

W projekcie pojawia się również propozycja zawieszenia wydawania nowych licencji na wynajem krótkoterminowy w centrum Aten – ten zapis ma obowiązywać przez rok. W przypadku nieprzestrzegania przepisów nałożona zostanie grzywna równa 50 procentom dochodu uzyskanego z wynajmu krótkoterminowego od 1 stycznia 2025 roku do czasu kontroli, z minimalną karą w wysokości 20 tysięcy euro. Jeśli dojdzie ponownie do złamania przepisów w tym samym roku podatkowym, grzywna wyniesie tyle co kwota pobranych czynszów, ale będzie to co najmniej 40 tysięcy euro.