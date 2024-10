Opłata turystyczna za niska? Greckie miasta podniosą ją samodzielnie

Grecja ma nową ustawę, która pozwala władzom miast samodzielnie decydować o wysokości podatku turystycznego. Przepisy mówią co prawda, że ma to być 0,5 procent od ceny noclegu, ale istnieje możliwość podniesienia go do 0,75 procent.