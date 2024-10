Czy i jaka opłata turystyczna? Hotelarze zabierają głos

- Pan minister tworzy jakiś rodzaj daniny, ale z nikim tego nie konsultuje. Jego plany poznajemy jedynie we fragmentach, a i to od przypadku do przypadku. Chcielibyśmy uczestniczyć w dyskusjach i w tworzeniu tego rozwiązania, tymczasem nic o nim nie wiemy, bo ani nie ma żadnego oficjalnego dokumentu, ani nikt nas nie prosił o zdanie. Wszystkie pytania, jakie padają w naszym apelu są więc zasadne i mam nadzieję, że uda się szybko zainicjować rozmowy, w których branża turystyczna będzie mogła przedstawić swoje stanowisko - mówi.

IGHP: Na kogo spadnie ciężar pobierania opłaty turystycznej?

- Nasz list do ministerstwa jest wyrazem niepokoju, jaki zapanował wśród wszystkich hotelarzy, nie tylko tych, którzy są członkami naszej organizacji, po doniesieniach na temat planowanego podatku. Widać to po liście podpisanych pod apelem przedstawicieli naszego środowiska – wyjaśnia sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Krzysztof Szadurski.

- Zgłaszamy w tej sytuacji gotowość do dyskutowania na tematy żywo nas dotyczące, na które mamy zresztą swój pogląd. Liczymy, że będziemy potraktowani po partnersku i włączeni do dyskusji o opłacie, jej sensowności i skutkach dla rynku hotelarskiego i szerzej, turystycznego, już na etapie idei, a nie gotowego projektu, kiedy trudno będzie o debatę. Bo na przykład, jeśli pojawią się pieniądze z opłaty turystycznej, to jak powinniśmy promować turystykę, żeby przyjechało więcej gości, co miałoby zrekompensować nam niedogodności wynikające z podatku?

Jak dodaje Szadurski, hotelarstwo w Polsce od pandemii działa w wyjątkowo trudnych warunkach, na które składają się silny wzrost kosztów, w tym głównie energii i pracy, inflacja, brak ludzi do pracy. Przedsiębiorcy obawiają się też, że jeśli opłata turystyczna wejdzie w życie, a pieniądze z niej trafią na promocję turystyczną, to z owoców tej promocji skorzystają wszystkie podmioty, ale tylko obiekty noclegowe będą ponosiły dodatkowe koszty ściągania daniny z turystów, chyba, że ten ciężar zostanie rozłożony też na inne podmioty, na przykład muzea, atrakcje turystyczne, restauracje, biura podróży i tym podobne.