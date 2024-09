Greckie wakacje zdrożeją? Rząd podnosi opłaty nawet o 400 procent. Branża protestuje

W kwietniu, maju i październiku opłata spadnie do 12 euro na Santorynie i Mikonos i do 4 euro na innych wyspach. Od listopada do marca wyniesie odpowiednio 4 euro i 1 euro.

Według obliczeń Ministerstwa Turystyki całkowity dochód z tych opłat wyniesie 50 milionów euro. Jedna trzecia ma trafić do gmin, jedna trzecia do Ministerstwa Żeglugi z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury portowej, a reszta do Ministerstwa Turystyki.

Wedle szacunków ministerstwa tegoroczne bezpośrednie przychody z turystyki wyniosą rekordowe 22 miliardy euro.

Hotelarze i armatorzy protestują przeciw podwyżkom

Podwyżka nie spodobała się greckim hotelarzom. Według Stowarzyszenia Hotelarzy Heraklionu są one „nieuzasadnione” i stanowią „nadmierne obciążenie” dla sektora hotelarskiego.

Stowarzyszenie wytknęło też greckim władzom, że pomimo wielokrotnych próśb nie otrzymało od nich wystarczających informacji, jak wykorzystywane mają być pieniądze z opłat.

Hotelarze obawiają się też, że podwyżka została wprowadzona raczej z intencją zasilenia budżetu państwa, a nie bezpośredniego wsparcia branży turystycznej.