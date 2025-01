Rosną długi branży turystycznej. Przez odpływ klientów za granicę, drogą energię, inflację

Na niekorzyść krajowej branży turystycznej 30 procent osób planujących zimowy urlop wyjedzie za granicę. Co ciekawe, aż 67 procent z nich wybiera kierunki o cieplejszym klimacie niż Polska, na czym skorzystają jednak biura podróży.

Badani najczęściej decydują się na samodzielnie organizowane wyjazdy krajowe (53 procent), a w drugiej kolejności wizyty u rodziny (33 procent). Na kolejnych miejscach znalazły się zagraniczne wyjazdy organizowane samodzielnie (16 procent) i za pośrednictwem biur podróży (10 procent). Hierarchia ta utrzymuje się również w wypadku wyjazdów zimowych poza feriami.

- To pokazuje, że polscy przedsiębiorcy z branży hotelowej mają o czym myśleć, a zyskają te firmy, które dokonają zmian w swojej strategii i modelu funkcjonowania - mówi główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

- Trzeba również pamiętać o rosnącym poziomie polaryzacji dochodowej polskiego społeczeństwa. Dużym zainteresowaniem cieszą się z jednej strony luksusowe obiekty, z drugiej tanie kwatery. Problemy mają hotele trzy- i czterogwiazdkowe. Zwłaszcza że ich zagraniczni konkurenci nie śpią. Na przykład kurorty alpejskie mogą zapewnić turystom lepsze warunki pogodowe i niższe ceny, w dodatku tę samą lub lepszą jakość usług - dodaje Rogowski.

Potwierdzają to dane opublikowane przez internetową porównywarkę ubezpieczeń Rankomat, z których wynika, że trzyosobowa rodzina zapłaci za ferie ze śniadaniami i pięciodniowym skipassem o 1000 złotych mniej we włoskim Livigno niż w Szczyrku. I to pomimo spadku ceny w polskim kurorcie o 500 złotych w porównaniu z ubiegłym rokiem.