Hotelarze: Święta i sylwester były udane, ale niepokoją słabe prognozy na ferie

42 procent obiektów wypoczynkowych poprawiło wskaźnik obłożenia w stosunku do grudnia ubiegłego roku, w tym najliczniejsza grupa 22 procent zanotowała wzrost do 5 punktów procentowych. I również w 42 procentach obiektów pogorszyło się obłożenie, w tym 22 procent ze spadkiem do 5 punktów procentowych.

Tempo wzrostu cen w hotelach było na poziomie poprzedniego miesiąca. Odpowiedzi ankietowanych hotelarzy wskazują, że 65 procent hoteli (o 2 punkty procentowe więcej niż w listopadzie) podniosło ceny w stosunku do grudnia 2023 roku, w tym 46 procent odnotowało wzrost do 10 punktów procentowych. 35 procent hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym jedna piąta utrzymała te same ceny, a 8 procent zanotowało spadek do 10 procent.

Czytaj więcej Hotele Arche zapowiada nowe hotele w zabytkowych wnętrzach. „Powracamy do tempa sprzed covidu” Dalsze przekształcanie zabytków w hotele, projekty wspierające osoby wykluczone i w potrzebie, walka o zmianę prawa w celu ratowania niszczejących nieruchomości historycznych w Polsce - tak w skrócie wyglądają plany firmy Arche na ten rok.

Niski poziom rezerwacji na styczeń

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na styczeń są zdecydowanie gorsze niż miesiąc temu dla grudnia, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30 procent, jak i tych z obłożeniem powyżej 50 procent. Są również słabsze niż w tym samym okresie rok temu.

Jedynie obiekty wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w związku z początkiem ferii szkolnych w drugiej połowie stycznia. Ale aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych są tylko trochę lepsze od biznesowych. 62 procent wszystkich ankietowanych hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma tylko 9 procent.

Prawie trzy czwarte hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a powyżej 50 procent wskazuje tylko 3 procent. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 61 procent z frekwencją poniżej 30 procent i 17 procent z obłożeniem powyżej 50 procent.