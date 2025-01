Arche zapowiada nowe hotele w zabytkowych wnętrzach. „Powracamy do tempa sprzed covidu”

- Jesteśmy narodem z trudną historią, ale bardzo kreatywnym. Powinniśmy mocno dbać o budowanie przyciągającej gości z całego świata marki turystycznej, opartej na naszej tradycji i zabytkach, które dają unikatowe doświadczenia i emocje. Takie miejsca niwelują także spory polityczne i budują ciągłość historyczną. A do tego potrzebna jest nam wolność gospodarcza, to, co po upadku socjalizmu w 1989 roku pozwoliło na olbrzymi skok ewolucyjny naszego kraju. Teraz też potrzebny jest nam reset, taki na miarę reform ministra przemysłu z czasów PRL Mieczysława Wilczka, i to się da wykonać - podsumowuje Władysław Grochowski.

