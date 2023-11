Prezes Arche: Obłożenie hoteli średnie, ale zysk dobry. Ważna jest też integracja

Prezes uznaje to za bardzo dobre wyniki. – To zasługa rosnącej liczby turystów i gości biznesowych nie tylko z kraju, ale i z zagranicy – szczególnie z Czech, Litwy, USA, Słowacji, Holandii i Wielkiej Brytanii – mówi cytowany w komunikacie. – A także słonecznej pogody, która wydłużyła sezon urlopowy i od września nałożyła się na dużą liczbę imprez i eventów biznesowych. Chociaż średnie obłożenie w naszych hotelach to 60 procent, to niektóre obiekty nadal utrzymują je na poziomie ponad 80 procent. Zarazem staramy się, aby oferowane klientom ceny były wyważane, nawet przy bardzo wysokim obłożeniu, nie chcemy windować ich w górę - dodaje.

Klienci chętnie inwestują w pokoje hotelowe

Obecnie Arche ma 4 tysiące pokojów w 19 hotelach i obiektach hotelowych oraz 150 kontenerów w tzw. hotelu rozproszonym Arche Siedlisko. Firma zamierza otwierać kolejne hotele tak, by w 2030 roku zarządzać ponad 50 obiektami. Kilka nowych jest w przygotowaniu lub w budowie. Najszybciej, bo w pierwszej połowie 2024 roku, ruszą dwa – Klasztor we Wrocławiu i Arche Nałęczów, dawne Sanatorium Milicyjne.

– Analizujemy potencjał wielu innych ciekawych i niestandardowych miejsc. W tym roku Arche mocno skupia się na dalszym powiększaniu banku gruntów i zakupie kolejnych postindustrialnych obiektów do rewitalizacji – ostatnio Starej Olejarni w Szczecinie. Tu mogę ujawnić, że w tym roku nasze przychody liczone na koniec października ze sprzedaży 494 lokali – w tym 293 inwestycyjnych i 201 mieszkań i domów, wynoszą łącznie 244 milionów złotych netto. Jak widać autorski System Arche, czyli model inwestowania w pokoje hotelowe i wspólnego zarabiania na hotelarstwie okazał się strzałem w dziesiątkę. To daje nam możliwość pozyskiwania finansowania na kolejne projekty i szybką ścieżkę rozwoju w całym kraju. Również w tej dziedzinie dbamy, aby nie windować cen – kontrolujemy cały łańcuch dostaw. Na przykład sami produkujemy meble i wykończenie wnętrz – zapewnia Grochowski.

Nie tylko biznes się liczy, ważne jest też integrowanie ludzi

Arche jest też deweloperem, w ponad 30-letniej historii wybudowała ponad 10 tysięcy domów i mieszkań.