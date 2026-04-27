„Planujesz wyjazd na majówkę lub wakacje i szukasz ofert w internecie. Widzisz atrakcyjną cenę wycieczki, jednak po kliknięciu i rozwinięciu szczegółów oferty cena okazuje się inna…” - tak swój komunikat w tej sprawie zaczyna UOKiK.

Jak dalej pisze, Traveplanet.pl jest agentem turystycznym i sprzedaje wycieczki organizatorów turystyki, między innymi przez swój serwis internetowy. Konsumenci na stronie travelplanet.pl mogą wyszukać wakacyjny wyjazd według kryteriów takich jak kierunek podróży czy cena. Mogą też sortować wycieczki od najtańszej lub najdroższej i ustawić w wyszukiwaniu pożądany przez nich przedział cen.

Setki i tysiące złotych różnicy w cenie wycieczki

„Informacje o cenie wycieczki, które pojawiły się w wynikach wyszukiwania, wprowadzały konsumentów w błąd, ponieważ po wejściu w szczegóły wyjazdu cena okazywała się inna. Przykładowo, w ciągu trzech tygodni jednego z badanych okresów na 100 sprawdzonych wycieczek w 47 przypadkach cena widoczna w szczegółach oferty była średnio o 329 zł za osobę wyższa niż w wynikach wyszukiwania. Największa różnica dotyczyła wówczas wyjazdu do Dubaju i wynosiła aż 4730 zł. Cena za osobę prezentowana w wynikach wyszukiwania wynosiła 4293 zł, natomiast w szczegółach wycieczki było to 9023 zł” - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo UOKiK stwierdził, że w niektórych wypadkach cena nie zawierała obowiązkowych składek na turystyczny fundusz gwarancyjny. Ale tę praktykę „spółka zmieniła w toku postępowania i obecnie ceny uwzględniają składki”.

Działanie Travelplanet.pl sprawiało, że konsumenci byli wprowadzani w błąd co do ceny imprezy turystycznej. Mogli mieć trudności w rzetelnym porównaniu ofert, a nawet ze znalezieniem wycieczek, które rzeczywiście ich interesowały – podkreśla Urząd.

Prezes UOKiK: Z ceną nie ma żartów

- Cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług. Tak jest również w przypadku imprez turystycznych. Prezentowanie na stronach internetowych i w wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy – mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes nałożył na Travelplanet.pl karę w wysokości 647 tysięcy złotych i nakazał spółce zmianę praktyki. Przedsiębiorca będzie musiał również poinformować o decyzji na swojej stronie internetowej i w profilach w mediach społecznościowych.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Nie jest to pierwsza decyzja dotycząca zamieszczania nieprawdziwych cen imprez turystycznych na stronach internetowych. W grudniu 2023 r. Prezes UOKiK nałożył za taką praktykę ponad milion złotych kary na właściciela portalu Wakacje.pl. Uprzedzał zarazem, że Urząd będzie kontrolował kolejne firmy turystyczne.

Travelplanet.pl zmienił w ostatnich miesiącach właściciela, został sprzedany przez chińskich właścicieli przez polską Grupę WP, która jest też właścicielem największego agenta turystycznego w Polsce Wakacje.pl.