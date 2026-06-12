Zakup biura podróży w Rumunii to kolejny etap w rozwoju zagranicznego Rainbow - mówi prezes Maciej Szczechura
Celem rankingu było wskazanie najlepiej funkcjonujących spółek giełdowych na rynku światowym, a ocena obejmowała trzy kryteria: dynamikę wzrostu, stabilność finansową i stopę zwrotu z akcji.
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W pierwszej setce zestawienia znalazły się dwie polskie spółki – Synektik, specjalizujący się w rozwiązaniach technologicznych dla medycyny i Rainbow Tours, właściciel jednego z czołowych biur podróży w Polsce.
Wywodząca się z Łodzi Grupa Kapitałowa Rainbow Tours jest obecna na giełdzie od 2007 roku. W minionym roku osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 4,56 miliarda złotych, czyli o 12 procent, więcej niż rok wcześniej. Z jej oferty w zeszłym roku skorzystało 855 tysięcy klientów, co z kolei dało wzrost o 20,7 procent.
– W ostatnich trzech latach znacząco przyspieszyliśmy tempo rozwoju. Rośnie liczba naszych klientów, wysokość przychodów, skala inwestycji… A apetyt wciąż mamy na więcej – mówi prezes firmy Maciej Szczechura, cytowany w informacji prasowej spółki. – Pierwsze zestawienie World's Growth Leaders 2026 doceniło nas jako spółkę perspektywiczną: dojrzałą i ambitną. Stabilny i przemyślany rozwój procentuje mimo niepewności czasów, w których funkcjonujemy, w dodatku w wysoce wrażliwej branży. Pojawienie się na 38. miejscu zestawienia prestiżowego magazynu to dla nas duże wyróżnienie.
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Głównym celem rankingu Światowych Liderów Wzrostu 2026 (World’s Growth Leaders 2026) jest wyłonienie 1000 najlepiej działających na świecie spółek giełdowych.
Pierwsze kryterium brało pod uwagę dane o wzroście firm w ostatnich pięciu latach. Drugie oceniało stabilność finansową, określaną poprzez analizę rentowności i wykorzystanie takich rozwiązań jak Piotroski F-Score i Altman Z-Score. A trzecie opierało się na wynikach giełdowych, koncentrując się na średniej rocznej stopie wzrostu, ostatnich zwrotach z inwestycji i porównaniu sytuacji firmy do ogólnego rynku, a także zmienności akcji w ciągu ostatnich pięciu lat.
W pierwszej setce znalazły się również m.in. Lloyds Enterprises, International Holding Company, NVIDIA i Eurobank.
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