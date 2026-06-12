Celem rankingu było wskazanie najlepiej funkcjonujących spółek giełdowych na rynku światowym, a ocena obejmowała trzy kryteria: dynamikę wzrostu, stabilność finansową i stopę zwrotu z akcji.

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W pierwszej setce zestawienia znalazły się dwie polskie spółki – Synektik, specjalizujący się w rozwiązaniach technologicznych dla medycyny i Rainbow Tours, właściciel jednego z czołowych biur podróży w Polsce.

Silne fundamenty wzrostu Rainbowa

Wywodząca się z Łodzi Grupa Kapitałowa Rainbow Tours jest obecna na giełdzie od 2007 roku. W minionym roku osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 4,56 miliarda złotych, czyli o 12 procent, więcej niż rok wcześniej. Z jej oferty w zeszłym roku skorzystało 855 tysięcy klientów, co z kolei dało wzrost o 20,7 procent.

– W ostatnich trzech latach znacząco przyspieszyliśmy tempo rozwoju. Rośnie liczba naszych klientów, wysokość przychodów, skala inwestycji… A apetyt wciąż mamy na więcej – mówi prezes firmy Maciej Szczechura, cytowany w informacji prasowej spółki. – Pierwsze zestawienie World's Growth Leaders 2026 doceniło nas jako spółkę perspektywiczną: dojrzałą i ambitną. Stabilny i przemyślany rozwój procentuje mimo niepewności czasów, w których funkcjonujemy, w dodatku w wysoce wrażliwej branży. Pojawienie się na 38. miejscu zestawienia prestiżowego magazynu to dla nas duże wyróżnienie.

Jak Statista oceniała spółki giełdowe

Głównym celem rankingu Światowych Liderów Wzrostu 2026 (World’s Growth Leaders 2026) jest wyłonienie 1000 najlepiej działających na świecie spółek giełdowych.

Pierwsze kryterium brało pod uwagę dane o wzroście firm w ostatnich pięciu latach. Drugie oceniało stabilność finansową, określaną poprzez analizę rentowności i wykorzystanie takich rozwiązań jak Piotroski F-Score i Altman Z-Score. A trzecie opierało się na wynikach giełdowych, koncentrując się na średniej rocznej stopie wzrostu, ostatnich zwrotach z inwestycji i porównaniu sytuacji firmy do ogólnego rynku, a także zmienności akcji w ciągu ostatnich pięciu lat.

W pierwszej setce znalazły się również m.in. Lloyds Enterprises, International Holding Company, NVIDIA i Eurobank.