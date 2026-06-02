Biuro podróży Rainbow przygotowało raport „Urlop bez bagażu?”, w którym analizuje, jak Polacy spędzają wakacje. Wynika z niego, że większości ankietowanych towarzyszą podczas urlopu stres, napięcie i myśli związane z pracą lub obowiązkami, które utrudniają prawdziwy odpoczynek.

Urlop w teorii i w praktyce

Polacy zapytani, czym jest dla nich urlop, najczęściej wskazują możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków i pracy, regenerację psychiczną i czas spędzony z rodziną. Wśród najczęściej wymienianych odpowiedzi pojawiają się także odpoczynek fizyczny, podróżowanie i możliwość zajęcia się prywatnymi sprawami, w tym zdrowiem.

Za najbardziej sprzyjające regeneracji uznają kontakt z naturą, zmianę otoczenia i czas spędzony z bliskimi. Jednocześnie wielu osobom trudno całkowicie wyłączyć się z trybu pracy. Niemal co trzeci badany przyznaje, że podczas urlopu regularnie myśli o pracy lub codziennych obowiązkach.

Podczas urlopu Polacy najczęściej podróżują po kraju – taką formę wypoczynku wybiera niemal 60 procent badanych. Nieco ponad 30 procent wyjeżdża za granicę, a połowa przynajmniej część urlopu spędza w domu.

Ankietowani chętnie odwiedzają także rodzinę i znajomych, rozwijają swoje zainteresowania i załatwiają sprawy, na które brakuje im czasu na co dzień.

Urlop z poczuciem winy

Badanie pokazuje, że dla części Polaków odpoczynek wiąże się z dyskomfortem. Co czwarty deklaruje, że podczas urlopu ma poczucie winy związane z korzystaniem z przysługującego mu wolnego czasu. Dodatkowo 11 procent badanych nie potrafi jednoznacznie określić swoich odczuć, co może świadczyć o towarzyszącym im napięciu.

Źródłem takich emocji mogą być obawy związane z pozostawieniem obowiązków współpracownikom, narastającymi zaległościami lub poczuciem odpowiedzialności za sprawy zawodowe i prywatne.

Dyskomfort związany z odpoczynkiem częściej deklarują kobiety (28 procent) niż mężczyźni (22 procent), co też może wskazywać na silne powiązanie z pełnionymi społecznie rolami i oczekiwaniami.

Stres wraca jeszcze przed końcem urlopu

Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków raportu jest skala stresu związanego z powrotem do codziennych obowiązków. Aż 80 procent respondentów przyznaje, że odczuwa go już podczas urlopu, w tym 17 procent często, 34 procent czasami, a 29 procent sporadycznie.

Na regularny stres związany z końcem urlopu również częściej skarżą się kobiety (55 procent) niż mężczyźni (47 procent).

Najbardziej narażone na tego typu napięcie są osoby z pokolenia Z (60 procent) i millenialsi (62 procent). Eksperci wskazują, że może mieć to związek zarówno z etapem rozwoju zawodowego, jak i obowiązkami rodzinnymi charakterystycznymi dla tych grup.

Mentalny bagaż na wakacjach

Raport „Urlop bez bagażu?” powstał w ramach kampanii społecznej zainicjowanej przez Rainbowa. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem zmęczenia, przeciążenia i trudności z regeneracją, które coraz częściej towarzyszą wypoczynkowi.

Tytułowy „mentalny bagaż” symbolizuje myśli, obowiązki, napięcia i emocje, które Polacy zabierają ze sobą na urlop, przez co nawet długo wyczekiwany wyjazd nie zawsze przynosi oczekiwany odpoczynek. Kampania ma zachęcić do refleksji nad jakością odpoczynku i rozpocząć szerszą dyskusję o tym, jak skutecznie regenerować się w świecie pełnym bodźców i ciągłej dostępności.

W ramach kampanii została uruchomiona strona urlopbezbagazu.pl, na której można sprawdzić poziom swojego mentalnego bagażu i poznać opinie ekspertów dotyczące problemów z odpoczynkiem.

W połowie czerwca w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica stanie gablota wskazująca, czym jest bagaż mentalny.