LOT jako jedna z pierwszych linii lotniczych na świecie rozpoczyna współpracę z ElevenLabs – firmą oferującą zaawansowane technologie AI
Współpraca LOT-u z ElevenLabs wpisuje się w strategię rozwoju technologicznego spółki – pisze biuro prasowe przewoźnika w komunikacie. Jej celem jest dalsze zwiększanie jakości i dostępności obsługi klienta poprzez rozwój nowoczesnych rozwiązań i kanałów kontaktu z pasażerami.
W ramach współpracy LOT wdraża pilotażowe rozwiązanie ElevenAgents – inteligentnego asystenta głosowego, który wspiera obsługę infolinii. Jest ono uzupełnieniem istniejącego modelu obsługi, zwiększającym jego efektywność operacyjną, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości doświadczeń pasażerów – czytamy.
Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim krótszy czas oczekiwania na połączenie, szybsze uzyskanie odpowiedzi na najczęstsze pytania (na przykład o rezerwację, zmiany w podróży czy szczegóły lotu), możliwość załatwienia prostych spraw od razu, bez czekania w kolejce, sprawniejsze przekierowanie do konsultanta w bardziej skomplikowanych przypadkach wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych informacji.
Nowe rozwiązanie nie zastępuje kontaktu z człowiekiem, lecz go uzupełnia – przejmuje standardowe zapytania, dzięki czemu konsultanci mogą szybciej pomóc pasażerom wymagającym indywidualnego wsparcia.
Narzędzie będzie także odgrywać kluczową rolę w okresach wzmożonego ruchu operacyjnego, kiedy liczba kontaktów pasażerów naturalnie rośnie. Dzięki możliwości równoczesnej obsługi dużej liczby podobnych zapytań pozwoli utrzymać wysoką dostępność obsługi, skracając czas oczekiwania.
– Branża lotnicza od zawsze była synonimem innowacji i postępu technologicznego. LOT oprócz inwestycji w najnowocześniejsze samoloty i rozbudowy siatki połączeń konsekwentnie wdraża w kolejnych obszarach działalności najnowsze technologie, w tym te podnoszące jakość obsługi pasażerów. Współpraca z ElevenLabs, liderem w swoim segmencie, pozwoli podnieść jakość interakcji z pasażerami, zapewniając jednocześnie szybszą obsługę. To oznacza wyższą jakość, komfort i dostępność dla pasażera na każdym etapie kontaktu z LOT-em – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.
– W ElevenLabs wierzymy, że najlepsza technologia powinna komunikować się tak, jak robią to ludzie. Branża lotnicza zawsze chętnie wdrażała innowacje i jesteśmy dumni, że możemy współpracować z LOT-em nad tworzeniem doświadczeń nowej generacji. Razem pomagamy zapewnić lepsze wrażenia z podróży, jednocześnie dbając o to, by pracownicy obsługi mogli skupić się na sytuacjach, w których osobiste wsparcie ma największe znaczenie – dodaje współzałożyciel i prezes ElevenLabs Mati Staniszewski.
Współpraca LOT i ElevenLabs rozpocznie się w wakacje. Na początku testów usługa będzie dostępna w wybranych godzinach w języku polskim i angielskim. Docelowo planowane jest zwiększenie liczby obsługiwanych języków i wprowadzenie podobnych usprawnień także w innych kanałach kontaktu, między innymi na czacie i w aplikacji mobilnej.
ElevenLabs założyli Piotr Dąbkowski i Mati Staniszewski. Firma tworzy modele głosowe i audio oparte na sztucznej inteligencji i udostępnia je za pośrednictwem platformy, która może wspierać każdą interakcję w przedsiębiorstwie: od agentów AI obsługujących sprzedaż, obsługę klienta i operacje biznesowe, po narzędzia dla marketingu i mediów. Z rozwiązań ElevenLabs korzystają przedsiębiorstwa i instytucje rządowe z 80 krajów.
