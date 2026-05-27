Islandzka narodowa linia lotnicza Icelandair uruchomi loty z Gdańska na międzynarodowe lotnisko w Keflavíku – informuje w komunikacie Port Lotniczy Gdańsk. Inauguracja trasy została zaplanowana na 18 września 2026 roku.

– Icelandair oferuje loty na Islandię i trasy krajowe na samej Islandii. Obsługuje również połączenia ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Grenlandią i Wyspami Owczymi. Historia przewoźnika sięga niemal 90 lat – mówił na konferencji promującej nową trasę przedstawiciel Icelandaira Krystian Rolla, cytowany w komunikacie.

– Bardzo nam zależy na promowaniu tego ciekawego i wygodnego połączenia lotniczego. To dla naszych pasażerów świetna okazja do zwiedzenia Islandii, ale także atrakcyjna oferta lotów przez Keflavík do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Połączenie z Ameryką Północną jest oczekiwane przez naszych pasażerów – dodaje kierowniczka Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu Portu Lotniczego Gdańsk Iwona Tomczyńska.

Z kolei ambasador Islandii w Polsce Friðrik Jónsson, który połączył się z uczestnikami konferencji zdalnie z Mołdawii, zwrócił uwagę, że nowe połączenie wpłynie korzystnie na rozwój wzajemnych relacji.

Od października cztery loty w tygodniu

Loty na trasie Gdańsk–Keflavík początkowo będą się odbywały trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki i piątki, a od 25 października 2026 roku dodatkowo także w sobotę. Samolot wystartuje z Islandii o godzinie 7.20 i wyląduje w Gdańsku o 11.55. Powrót z Gdańska zaplanowano na godzinę 12.50, a lądowanie na 15.50.

Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, z którego będzie operował Icelandair, a także jednym z czterech nowych miast, które w tym roku uzupełnią siatkę połączeń przewoźnika, obok Faro, Wenecji i Tromsø.

Icelandair lata w sumie do prawie 70 miejsc w Europie i Ameryce Północnej. Położenie Islandii w połowie drogi między Europą i Ameryką sprzyja zwłaszcza rozwijaniu siatki transatlantyckiej. Pasażerowie lądujący w islandzkim hubie w Keflavíku mogą korzystać z dogodnych przesiadek do Nowego Jorku, Waszyngtonu, Chicago, Miami, Toronto i Vancouver.