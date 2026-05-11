Brytyjski Departament Transportu zapowiedział działania mające zabezpieczyć sezon wakacyjny przed zakłóceniami wynikającymi z globalnej niestabilności związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Choć linie lotnicze działające w Wielkiej Brytanii zapewniają, że obecnie nie występują problemy z dostępnością paliwa lotniczego, rząd chce wdrożyć rozwiązania umożliwiające szybsze reagowanie na potencjalne kryzysy.

Sloty lotniskowe w centrum zainteresowania

Planowane przepisy mają czasowo złagodzić zasady dotyczące wykorzystania slotów startów i lądowań na lotniskach. Dzięki temu przewoźnicy mogliby wcześniej oddawać część przydzielonych slotów bez ryzyka utraty prawa do ich wykorzystania w kolejnych sezonach. Celem jest umożliwienie bardziej realistycznego planowania rozkładów lotów i ograniczenie odwołań dokonywanych w ostatniej chwili.

Rząd podkreśla, że rozwiązania mają pomóc liniom konsolidować połączenia na trasach obsługiwanych kilka razy dziennie, wcześniej przenosić pasażerów na alternatywne rejsy i ograniczać wykonywanie lotów z bardzo niskim obłożeniem. Według władz pozwoli to zmniejszyć chaos operacyjny na lotniskach i ograniczyć zużycie paliwa przez tzw. „ghost flights”, czyli niemal puste samoloty realizujące rejsy wyłącznie w celu utrzymania slotów.

Rząd monitoruje sytuację w lotnictwie i zapowiada reagowanie na bieżąco

Minister transportu Heidi Alexander poinformowała, że rząd codziennie monitoruje sytuację na rynku paliw lotniczych po ograniczeniu transportu przez cieśninę Ormuz. Jak podkreśliła, działania mają zapewnić pasażerom i branży większą przewidywalność przed sezonem letnim.

W konsultacjach uczestniczą m.in. przedstawiciele lotnisk Heathrow i Gatwick oraz linii British Airways, Virgin Atlantic i easyJet. Brytyjski urząd lotnictwa cywilnego przypomniał jednocześnie, że pasażerowie zachowują pełne prawa do zwrotu kosztów lub zmiany trasy podróży w przypadku odwołania lotu przez przewoźnika.

Linie lotnicze podkreślają, że obecnie operacje realizowane są normalnie, a dostawy paliwa pozostają stabilne. Branża pozytywnie ocenia jednak działania zapobiegawcze rządu, uznając je za narzędzie pozwalające odpowiedzialnie dostosowywać siatki połączeń bez ryzyka większych zakłóceń dla podróżnych.