W ostatnich tygodniach Emirates stopniowo wznawiały rejsy do Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Afryki, Azji Zachodniej, na Bliski Wschód (w tym do krajów Zatoki Perskiej), na Daleki Wschód i do Australazji – podaje biuro prasowe przewoźnika w komunikacie.

Obecnie samoloty Emirates docierają do 137 miejsc w 72 krajach, realizując ponad 1,3 tysiąca rejsów tygodniowo, czyli 75 procent przepustowości sprzed okresu zakłóceń. Przewoźnik każdego dnia uruchamia kolejne loty i oferuje więcej miejsc. Dzięki temu Dubaj pozostaje kluczowym węzłem przesiadkowym, przez który odbywa się globalny ruch podróżnych – głosi komunikat.

Między 1 marca a 30 kwietnia przy ograniczonym rozkładzie lotów Emirates przewiozły 4,7 miliona pasażerów.

Przewoźnik realizuje obecnie pięć lotów tygodniowo między Dubajem a Warszawą.

Elastyczne podróżowanie i korzyści dla podróżnych

Członkowie programu Emirates Skywards, którzy zarezerwowali bilet po 2 kwietnia, mają prawo do jednej bezpłatnej zmiany daty podróży w dowolnej klasie. Pasażerowie rezerwujący loty Emirates mogą również bezpłatnie zablokować cenę biletu na 24 godziny.

Z kolei w ramach programu Emirates Dubai Connect pasażerowie dłużej oczekujący na przesiadkę w Dubaju (od 6 do 26 godzin) mogą liczyć na bezpłatny nocleg w hotelu cztero- lub pięciogwiazdkowym, transfery lotniskowe, posiłki i – jeśli jest to niezbędne – wizę wjazdową do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z usługi mogą skorzystać podróżni wszystkich klas, pod warunkiem spełnienia kryteriów długości czasu przesiadki. Rezerwacji Dubai Connect można dokonać do 12 godzin przed wylotem.