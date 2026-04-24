W marcu największą widoczność w mediach uzyskał LOT
W marcu najlepszy wynik pod względem widoczności w mediach osiągnął LOT, uzyskując łącznie 161,5 miliona punktów w zestawieniu IMMrank – podaje w komunikacie Instytut Monitorowania Mediów (IMM). To o ponad 100 milionów punktów więcej niż plasujące się na drugiej pozycji linie Emirates (60,2 miliona punktów) i o prawie 110 milionów punktów więcej niż trzeci Wizz Air (53,6 miliona punktów).
Wyraźne różnice pomiędzy przewoźnikami były także widoczne pod względem wartości ekspozycji medialnej. LOT osiągnął wynik szacowany na 73,9 miliona złotych. Wskaźnik ten informuje, ile kosztowałaby porównywalna ekspozycja – pod względem powierzchni, czasu antenowego lub liczby wyświetleń – według oficjalnych cenników mediów i platform społecznościowych, bez uwzględniania rabatów i pakietów. Na drugim miejscu znalazł się Emirates (34,9 miliona złotych), a na trzecim Wizz Air (24,1 miliona złotych).
Analiza marcowych danych IMM pokazuje, że o wysokiej pozycji liderów zestawienia decydowała przede wszystkim obecność w mediach klasycznych (Earned). W wypadku LOT-u udział materiałów dziennikarskich w widoczności medialnej wyniósł 75,5 procent. Dla marki istotne były też wzmianki w mediach społecznościowych (Interactive) – 13,3 procent.
W wypadku Emirates również dominowały publikacje redakcyjne, ale w nieco mniejszym wymiarze – 69,4 procent. Wyraźnie widać także udział działań sponsoringowych – 20,2 procent. Także Wizz Air marcową medialność zbudował głównie na materiałach dziennikarskich – 76,3 procent. Wpisy w mediach społecznościowych, przywołujące markę, wygenerowały kolejne 11,9 procent medialności.
Enter Air, największa w Polsce czarterowa linia lotnicza, zainwestuje w biuro podróży Nekera. Cel – lepsze dotarcie do indywidualnych pasażerów, po...
Jak wynika z danych IMM, LOT to marka, która w marcu uzyskała zdecydowanie największą widoczność w mediach – 32,7 procent udziału w medialności w całej branży linii lotniczych. Marki znajdujące się na pozycjach od drugiej do czwartej osiągnęły zbliżone wyniki: Emirates – 12,2 procent, Wizz Air – 10,8 procent, a Ryanair – 10,1 procent. Czołową piątkę zamknęła Lufthansa – 7,3 procent. 15 pozostałych najbardziej medialnych linii lotniczych w Polsce uzyskało łącznie 26,9 procent udziału w medialnej widoczności.
– Marcowe dane pokazują, że niekwestionowanym liderem pod względem zarówno medialności, jak i wartości ekspozycji jest LOT. Marka „zagarnia” prawie jedną trzecią całej widoczności firm z branży linii lotniczych. Pamiętajmy jednak, że jest to jedyny państwowy przewoźnik lotniczy, co również ma znaczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zainteresowanie dziennikarzy, którzy przyglądają mu się ze zdwojoną uważnością – komentuje kierownik działu raportów medialnych w IMM Tomasz Lubieniecki, cytowany w komunikacie.
– Schemat budowania medialności wśród firm z tej branży jest podobny – wszystkie bazują na działaniach media relations. Linie lotnicze to branża, z którą styka się na co dzień wiele osób, czy to podróżując służbowo, czy to udając się na wakacje – stąd też znaczący udział w widoczności mają wzmianki internautów w social mediach – dodaje.
– Marki z branży linii lotniczych funkcjonują w środowisku, gdzie niemal każda decyzja operacyjna lub komunikacyjna może szybko stać się tematem publikacji – tak dziennikarskich, jak i tworzonych przez użytkowników portali społecznościowych. Z jednej strony przewoźnicy są narażeni na kryzysy – strajki, opóźnienia lotów, problemy techniczne itp., które mogą szybko się rozprzestrzeniać, a z drugiej strony informacje o nowych kierunkach czy inwestycjach mogą generować pozytywne przekazy. Marki powinny więc dbać o zrównoważoną komunikację skupioną na budowaniu zaufania i umacnianiu swojej pozycji, ale jednocześnie stale prowadzić działania antykryzysowe, w tym uważnie przyglądać się publikacjom nie tylko na temat ich samych, ale też całego rynku, by móc szybko zareagować, gdy zajdzie taka konieczność – wskazuje Tomasz Lubieniecki.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz orzekł, że pomoc finansowa, którą Lufthansa dostała od niemieckiego rządu w czasie pandemii,...
Badanie objęło 20 najbardziej medialnych marek linii lotniczych w Polsce: LOT, Emirates, Wizz Air, Ryanair, Lufthansę, Qatar Airways, Air France, KLM, Turkish Airlines, Enter Air, British Airways, easyJet, Air Baltic, Norwegian Air, Finnair, Smartwings, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Iberia Express i Eurowings.
Podstawą badania IMMrank jest autorski model analityczny IDEAS, który mierzy widoczność marki w pięciu wymiarach:
Interactive – publiczne posty i komentarze w social mediach, w których występuje badana marka;
Domestic – kanały własne marki;
Earned – publikacje dziennikarskie w prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych, w których wzmiankowana jest marka;
Advertising – reklamy marki w prasie, radiu i telewizji;
Sponsoring – materiały powstałe w ramach współprac sponsorskich i partnerskich, w których eksponowana jest marka.
Medialność jest sumą wskaźników medialności poszczególnych składowych modelu IDEAS wyrażoną w punktach.
Wartość ekspozycji to suma wartości przekazów wzmiankujących markę i reklam w mediach klasycznych, obliczana na podstawie oficjalnych cenników nadawców, wydawców i platform społecznościowych bez uwzględniania indywidualnych rabatów, pakietowania i aukcji.
W branży lotniczej zapowiada się interesująca jesień – mają wtedy ruszyć lub ujrzeć światło dzienne ważne inicjatywy rządu z wbiciem pierwszej łopa...
