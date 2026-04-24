W marcu najlepszy wynik pod względem widoczności w mediach osiągnął LOT, uzyskując łącznie 161,5 miliona punktów w zestawieniu IMMrank – podaje w komunikacie Instytut Monitorowania Mediów (IMM). To o ponad 100 milionów punktów więcej niż plasujące się na drugiej pozycji linie Emirates (60,2 miliona punktów) i o prawie 110 milionów punktów więcej niż trzeci Wizz Air (53,6 miliona punktów).

Foto: Instytut Monitorowania Mediów

Wyraźne różnice pomiędzy przewoźnikami były także widoczne pod względem wartości ekspozycji medialnej. LOT osiągnął wynik szacowany na 73,9 miliona złotych. Wskaźnik ten informuje, ile kosztowałaby porównywalna ekspozycja – pod względem powierzchni, czasu antenowego lub liczby wyświetleń – według oficjalnych cenników mediów i platform społecznościowych, bez uwzględniania rabatów i pakietów. Na drugim miejscu znalazł się Emirates (34,9 miliona złotych), a na trzecim Wizz Air (24,1 miliona złotych).

Foto: Instytut Monitorowania Mediów

Publikacje dziennikarzy kluczem do medialnej widoczności linii lotniczych

Analiza marcowych danych IMM pokazuje, że o wysokiej pozycji liderów zestawienia decydowała przede wszystkim obecność w mediach klasycznych (Earned). W wypadku LOT-u udział materiałów dziennikarskich w widoczności medialnej wyniósł 75,5 procent. Dla marki istotne były też wzmianki w mediach społecznościowych (Interactive) – 13,3 procent.

W wypadku Emirates również dominowały publikacje redakcyjne, ale w nieco mniejszym wymiarze – 69,4 procent. Wyraźnie widać także udział działań sponsoringowych – 20,2 procent. Także Wizz Air marcową medialność zbudował głównie na materiałach dziennikarskich – 76,3 procent. Wpisy w mediach społecznościowych, przywołujące markę, wygenerowały kolejne 11,9 procent medialności.

Pozycja najbardziej medialnych linii lotniczych na tle całej branży

Jak wynika z danych IMM, LOT to marka, która w marcu uzyskała zdecydowanie największą widoczność w mediach – 32,7 procent udziału w medialności w całej branży linii lotniczych. Marki znajdujące się na pozycjach od drugiej do czwartej osiągnęły zbliżone wyniki: Emirates – 12,2 procent, Wizz Air – 10,8 procent, a Ryanair – 10,1 procent. Czołową piątkę zamknęła Lufthansa – 7,3 procent. 15 pozostałych najbardziej medialnych linii lotniczych w Polsce uzyskało łącznie 26,9 procent udziału w medialnej widoczności.

Foto: Instytut Monitorowania Mediów

– Marcowe dane pokazują, że niekwestionowanym liderem pod względem zarówno medialności, jak i wartości ekspozycji jest LOT. Marka „zagarnia” prawie jedną trzecią całej widoczności firm z branży linii lotniczych. Pamiętajmy jednak, że jest to jedyny państwowy przewoźnik lotniczy, co również ma znaczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zainteresowanie dziennikarzy, którzy przyglądają mu się ze zdwojoną uważnością – komentuje kierownik działu raportów medialnych w IMM Tomasz Lubieniecki, cytowany w komunikacie.

– Schemat budowania medialności wśród firm z tej branży jest podobny – wszystkie bazują na działaniach media relations. Linie lotnicze to branża, z którą styka się na co dzień wiele osób, czy to podróżując służbowo, czy to udając się na wakacje – stąd też znaczący udział w widoczności mają wzmianki internautów w social mediach – dodaje.

– Marki z branży linii lotniczych funkcjonują w środowisku, gdzie niemal każda decyzja operacyjna lub komunikacyjna może szybko stać się tematem publikacji – tak dziennikarskich, jak i tworzonych przez użytkowników portali społecznościowych. Z jednej strony przewoźnicy są narażeni na kryzysy – strajki, opóźnienia lotów, problemy techniczne itp., które mogą szybko się rozprzestrzeniać, a z drugiej strony informacje o nowych kierunkach czy inwestycjach mogą generować pozytywne przekazy. Marki powinny więc dbać o zrównoważoną komunikację skupioną na budowaniu zaufania i umacnianiu swojej pozycji, ale jednocześnie stale prowadzić działania antykryzysowe, w tym uważnie przyglądać się publikacjom nie tylko na temat ich samych, ale też całego rynku, by móc szybko zareagować, gdy zajdzie taka konieczność – wskazuje Tomasz Lubieniecki.

Metodologia:

Badanie objęło 20 najbardziej medialnych marek linii lotniczych w Polsce: LOT, Emirates, Wizz Air, Ryanair, Lufthansę, Qatar Airways, Air France, KLM, Turkish Airlines, Enter Air, British Airways, easyJet, Air Baltic, Norwegian Air, Finnair, Smartwings, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Iberia Express i Eurowings.

Podstawą badania IMMrank jest autorski model analityczny IDEAS, który mierzy widoczność marki w pięciu wymiarach:

Interactive – publiczne posty i komentarze w social mediach, w których występuje badana marka;

Domestic – kanały własne marki;

Earned – publikacje dziennikarskie w prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych, w których wzmiankowana jest marka;

Advertising – reklamy marki w prasie, radiu i telewizji;

Sponsoring – materiały powstałe w ramach współprac sponsorskich i partnerskich, w których eksponowana jest marka.

Medialność jest sumą wskaźników medialności poszczególnych składowych modelu IDEAS wyrażoną w punktach.

Wartość ekspozycji to suma wartości przekazów wzmiankujących markę i reklam w mediach klasycznych, obliczana na podstawie oficjalnych cenników nadawców, wydawców i platform społecznościowych bez uwzględniania indywidualnych rabatów, pakietowania i aukcji.