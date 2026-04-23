Linie lotnicze Ryanair z zadowoleniem przyjęły ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które kolejny raz potwierdza, że pomoc państwa w wysokości 6 miliardów euro, którą Lufthansa dostała od niemieckiego rządu w czasie pandemii, była niezgodna z prawem – głosi komunikat przewoźnika.

Spór o zwrot pieniędzy

Lufthansa dotąd uniknęła zwrotu około 200 milionów euro, przekazanych w ramach ostatniego pakietu ratunkowego, wraz z odsetkami za lata, w których udzielano tego wsparcia.

Komisja Europejska powinna była zmusić Niemcy do odzyskania tych pieniędzy w w 2023 roku, kiedy Sąd Unii Europejskiej pierwszy raz orzekł, że pomoc dla Lufthansy była niezgodna z prawem, ale KE i rząd niemiecki nie uczyniły tego, pomimo wielokrotnych wniosków ze strony Ryanair – czytamy w komunikacie.

– Dzisiejszy wyrok TSUE kolejny raz potwierdza to, co było oczywiste od samego początku: niemiecka pomoc finansowa dla Lufthansy w wysokości 6 miliardów euro, udzielona w związku z pandemią, stanowiła niezgodną z prawem pomoc państwa, która zakłóciła konkurencję. Podczas gdy wydajne linie lotnicze, takie jak Ryanair i inne, były zmuszone przetrwać pandemię, korzystając wyłącznie z własnych środków, Lufthansa otrzymała od rządu niemieckiego korzyść w wysokości 6 miliardów euro, co stanowiło rekompensatę za niemiecką nieefektywność, zaszkodziło konkurencji i uderzyło w konsumentów – mówi rzecznik Ryanaira, cytowany w komunikacie.

Apel do instytucji UE i Niemiec

– Niemiecki rynek transportu lotniczego nadal nie odzyskuje poziomu ruchu sprzed pandemii z powodu połączenia wysokich kosztów dostępu, niekorzystnych podatków rządowych i nierównych warunków konkurencji, w których linie lotnicze nieotrzymujące dotacji muszą konkurować z silnie dotowaną przez państwo Lufthansą. Nadszedł czas, aby Komisja Europejska i Niemcy zaprzestały uchylania się od odpowiedzialności i zaczęły wypełniać swoje zobowiązania wynikające z prawa UE i bez dalszej zwłoki odzyskały 200 milionów euro korzyści wynikających z tej nielegalnej pomocy państwa bezpośrednio od Lufthansy – dodaje rzecznik.