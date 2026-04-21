Unia Europejska dysponuje wystarczającymi zapasami paliwa lotniczego na najbliższe tygodnie – poinformował komisarz UE ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Dzidzikostas podczas nieformalnego spotkania ministrów turystyki w Nikozji (16–17 kwietnia 2026 r.). Jednocześnie Bruksela przygotowuje mechanizmy awaryjne na wypadek pogorszenia się sytuacji politycznej – informuje portal Greek Travel Pages.

Unia Europejska szykuje scenariusze na dłuższy kryzys paliwowy

Komisarz odrzucił obawy o nagły brak paliwa. – Unia Europejska ma wystarczające ilości paliwa dla lotnisk i samolotów w najbliższym czasie, a doniesienia o niedoborach w nadchodzących tygodniach są nieprawdziwe – podkreślił.

Jednocześnie przyznał, że długotrwała niestabilność, szczególnie w rejonie cieśniny Ormuz – kluczowego szlaku transportu ropy – może wpłynąć w przyszłości na łańcuchy dostaw. Komisja Europejska, poprzez Grupę Koordynacyjną ds. Ropy Naftowej, analizuje potencjalne ryzyko.

Unia Europejska przygotowuje także scenariusze kryzysowe. W razie przedłużania się zakłóceń, możliwe byłoby skoordynowane uruchomienie rezerw paliwowych. – Zostaną one użyte wyłącznie w razie potrzeby – podkreślił komisarz.

Nie ma odwołań lotów z powodu braku paliwa

Na obecnym etapie nie odnotowano odwołań lotów wynikających z braku paliwa. Ewentualne anulowanie połączeń przez linie lotnicze są – jak wyjaśnił – związane ze wzrostem kosztów, a nie problemami z dostępnością surowca.

Komisja zwraca uwagę, że europejskie rafinerie pokrywają około 70 procent zapotrzebowania na paliwo, a pozostałe 30 procent pochodzi z importu. Współpraca z branżą lotniczą i dostawcami paliw ma zapewnić stabilność operacyjną w całym sektorze.

Dzidzikostas podkreślił również znaczenie ochrony praw pasażerów w warunkach rosnących kosztów i utrzymującej się niepewności geopolitycznej, która coraz silniej wpływa na europejski sektor transportu i turystyki.