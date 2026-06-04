Biuro podróży eSky.pl poinformowało, że liczba rezerwacji w okresie Bożego Ciała zwiększyła się trzykrotnie w porównaniu do tego samego okresu 2025 r. Największą popularnością w tym czasie cieszą się kierunki południowej Europy, przede wszystkim Włochy, Hiszpania i Grecja.

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– W wypadku Bożego Ciała widzimy, że wielu naszych użytkowników traktuje ten termin jako przedsmak wakacji. Wybierają wyjazdy, które pozwalają zarówno odpocząć, jak i poczuć atmosferę nowego miejsca bez konieczności planowania dłuższego urlopu, który oszczędzają na szczyt sezonu – stwierdziła Joanna Kwiatkowska z eSky cytowana w publikacji firmy.

Za większą część, bo około 40 procent wszystkich rezerwacji odpowiadają podróże dla dwóch osób, wyjazdy dla rodzin stanowią 25 procent całości. Ponadto ponad połowa klientów wybiera w tym okresie wyjazdy z noclegami ze śniadaniem, a 43 proc. rezerwacji dotyczy hoteli czterogwiazdkowych.

Rzym, Alicante, Paryż – cel podróży na długi weekend

Platforma Fru wskazuje, że najchętniej wybieranym kierunkiem na długi weekend Bożego Ciała jest Rzym, a tuż za nim plasują się Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn oraz Malta. Zdecydowana większość, bo 90 procent wszystkich rezerwacji w tym okresie dotyczy podróży do Europy.

„Z danych wyraźnie wynika, że Polacy tęsknią za słońcem i chcą wykorzystać czerwcowy długi weekend na coś więcej niż szybki city break. Wielu podróżnych traktuje Boże Ciało jako okazję do pierwszego letniego urlopu i planuje wyjazdy nawet na kilka dni i to z dużym wyprzedzeniem. Największym zainteresowaniem cieszą się miejsca, które pozwalają połączyć odpoczynek, dobrą pogodę i zwiedzanie bez konieczności organizowania dalekiej podróży” – ocenia Marta Gałuszka z Fru.

Zgodnie z informacjami platformy, średnia długość pobytu za granicą w tym okresie wynosi ponad sześć dni, a podróże organizowane są z dużym wyprzedzeniem. Użytkownicy rezerwują bilety średnio 62 dni przed datą wylotu. Większość, bo 61 proc. rezerwacji to wyjazdy w dwie osoby, a bardzo wysoki pozostaje odsetek wyjazdów jednoosobowych – to 39 procent wszystkich rezerwacji.

Portal rezerwacyjny Travelist.pl bazując na swoich danych zwrócił uwagę, że liczba rezerwacji wyjazdów nad jeziora na okres Bożego Ciała wzrosła w 2026 r. o 90 procent rok do roku. Jednocześnie średnie ceny spadły tam najbardziej, bo o 14 procent. Mimo to wciąż najwięcej osób wybiera Bałtyk, który odpowiada za blisko połowę rezerwacji. Dodał, że w górach zainteresowanie wyjazdami na czerwcówkę jest obecnie o około 3 procent niższe niż przed rokiem, ale ten region nadal odpowiada za jedną trzecią wszystkich rezerwacji.

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Jak z Wakacje.pl to do Turcji

Portal Wakacje.pl przekazał, że najpopularniejszym kierunkiem tegorocznego długiego weekendu czerwcowego jest Turcja. Za nią są Grecja, Egipt, Hiszpania i Tunezja, a pierwszą dziesiątkę uzupełniają Bułgaria, Cypr, Włochy, Albania i Malta. Jak zaznaczono, wszystkie kraje z z pierwszej dziesiątki notują wzrosty względem ubiegłego roku, co pokazuje, że większe zainteresowanie wyjazdami obejmuje nie tylko najpopularniejszą trójkę.

Jak wynika z danych portalu, łączna liczba rezerwacji na czerwcówkę jest o 26 procent wyższa niż rok wcześniej. Marzena Buczkowska-German z Wakacje.pl zwraca uwagę, że w tym sezonie czerwcowy długi weekend „wyraźnie wyprzedza majówkę, która nie układała się w kalendarzu tak korzystnie”. – Boże Ciało wypada natomiast na początku czerwca, kilka tygodni przed wakacyjnym szczytem. Dla wielu osób to dobry moment na wyjazd do ciepłych krajów, ale jeszcze bez największych tłumów i przy cenach niższych niż w pełni sezonu – dodaje Buczkowska-German.

Klienci Ryanaira wybierają Włochy

Linia lotnicza Ryanair opierając się na własnych danych rezerwacyjnych wskazała, że najchętniej wybieranym kierunkiem pozostają Włochy, które odpowiadają za 31 proc. rezerwacji w okresie czerwcowego długiego weekendu. Dalej znalazła się Hiszpania (17 proc.), a podium zamyka Grecja (7 proc.). Wśród popularnych kierunków znalazły się również Chorwacja (5 proc.), Szwecja, Francja i Malta (po 4 proc.), Dania (3 proc.), Portugalia i Cypr (po 2 proc.),oraz Czarnogóra (1 proc.). Pozostałe kierunki odpowiadają łącznie za 16 proc. rezerwacji.

Jak mówi PAP-owie Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanaira, pasażerowie, którzy kupili lot z lotniska Kraków-Balice najczęściej wybierali Włochy, które odpowiadają za 31 procent lotów z tego portu. Dalej znajdują się Hiszpania (14 proc.) i Grecja (7 proc.). Podobnie jest w wypadku turystów lecących z Wrocławia – Włochy odpowiadają za 31 procent lotów, a Hiszpania za 20 procent. Na trzecim miejscu jest Chorwacja z udziałem 10 procent.

W wypadku lotnisk warszawskich (Lotnisko Chopina i Modlin) większość osób wybrało Włochy (31 proc.), Hiszpanię (22 proc.) i Grecję (9 proc.). Również z Poznania najwięcej osób ma zamiar polecieć do Włoch (31 proc.), Hiszpanii (16 proc.) i Chorwacji (12 proc.).

– Zdecydowanie odmiennie prezentuje się Gdańsk, gdzie Włochy (18 proc.) są mniej popularne. Tu prym wiodą chłodniejsze kierunki: Szwecja (15 proc.), Dania (8 proc.) i Norwegia (8 proc.) – twierdzi Wójcik-Gołębiowska. (PAP)

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