Biuro podróży eSky.pl poinformowało, że liczba rezerwacji w okresie Bożego Ciała zwiększyła się trzykrotnie w porównaniu do tego samego okresu 2025 r. Największą popularnością w tym czasie cieszą się kierunki południowej Europy, przede wszystkim Włochy, Hiszpania i Grecja.
– W wypadku Bożego Ciała widzimy, że wielu naszych użytkowników traktuje ten termin jako przedsmak wakacji. Wybierają wyjazdy, które pozwalają zarówno odpocząć, jak i poczuć atmosferę nowego miejsca bez konieczności planowania dłuższego urlopu, który oszczędzają na szczyt sezonu – stwierdziła Joanna Kwiatkowska z eSky cytowana w publikacji firmy.
Czytaj więcej
Chorwackie miasta i gminy będą mogły zakazywać nocnej sprzedaży alkoholu – uchwalone właśnie przepisy mają być sposobem na upijanie się turystów, h...
Za większą część, bo około 40 procent wszystkich rezerwacji odpowiadają podróże dla dwóch osób, wyjazdy dla rodzin stanowią 25 procent całości. Ponadto ponad połowa klientów wybiera w tym okresie wyjazdy z noclegami ze śniadaniem, a 43 proc. rezerwacji dotyczy hoteli czterogwiazdkowych.
Platforma Fru wskazuje, że najchętniej wybieranym kierunkiem na długi weekend Bożego Ciała jest Rzym, a tuż za nim plasują się Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn oraz Malta. Zdecydowana większość, bo 90 procent wszystkich rezerwacji w tym okresie dotyczy podróży do Europy.
„Z danych wyraźnie wynika, że Polacy tęsknią za słońcem i chcą wykorzystać czerwcowy długi weekend na coś więcej niż szybki city break. Wielu podróżnych traktuje Boże Ciało jako okazję do pierwszego letniego urlopu i planuje wyjazdy nawet na kilka dni i to z dużym wyprzedzeniem. Największym zainteresowaniem cieszą się miejsca, które pozwalają połączyć odpoczynek, dobrą pogodę i zwiedzanie bez konieczności organizowania dalekiej podróży” – ocenia Marta Gałuszka z Fru.
Zgodnie z informacjami platformy, średnia długość pobytu za granicą w tym okresie wynosi ponad sześć dni, a podróże organizowane są z dużym wyprzedzeniem. Użytkownicy rezerwują bilety średnio 62 dni przed datą wylotu. Większość, bo 61 proc. rezerwacji to wyjazdy w dwie osoby, a bardzo wysoki pozostaje odsetek wyjazdów jednoosobowych – to 39 procent wszystkich rezerwacji.
Portal rezerwacyjny Travelist.pl bazując na swoich danych zwrócił uwagę, że liczba rezerwacji wyjazdów nad jeziora na okres Bożego Ciała wzrosła w 2026 r. o 90 procent rok do roku. Jednocześnie średnie ceny spadły tam najbardziej, bo o 14 procent. Mimo to wciąż najwięcej osób wybiera Bałtyk, który odpowiada za blisko połowę rezerwacji. Dodał, że w górach zainteresowanie wyjazdami na czerwcówkę jest obecnie o około 3 procent niższe niż przed rokiem, ale ten region nadal odpowiada za jedną trzecią wszystkich rezerwacji.
Czytaj więcej
W najnowszym filmie promocyjnym wyprodukowanym przez Chorwacką Wspólnotę Turystyczną wystąpił amerykański aktor o chorwackich korzeniach John Malko...
Portal Wakacje.pl przekazał, że najpopularniejszym kierunkiem tegorocznego długiego weekendu czerwcowego jest Turcja. Za nią są Grecja, Egipt, Hiszpania i Tunezja, a pierwszą dziesiątkę uzupełniają Bułgaria, Cypr, Włochy, Albania i Malta. Jak zaznaczono, wszystkie kraje z z pierwszej dziesiątki notują wzrosty względem ubiegłego roku, co pokazuje, że większe zainteresowanie wyjazdami obejmuje nie tylko najpopularniejszą trójkę.
Jak wynika z danych portalu, łączna liczba rezerwacji na czerwcówkę jest o 26 procent wyższa niż rok wcześniej. Marzena Buczkowska-German z Wakacje.pl zwraca uwagę, że w tym sezonie czerwcowy długi weekend „wyraźnie wyprzedza majówkę, która nie układała się w kalendarzu tak korzystnie”. – Boże Ciało wypada natomiast na początku czerwca, kilka tygodni przed wakacyjnym szczytem. Dla wielu osób to dobry moment na wyjazd do ciepłych krajów, ale jeszcze bez największych tłumów i przy cenach niższych niż w pełni sezonu – dodaje Buczkowska-German.
Linia lotnicza Ryanair opierając się na własnych danych rezerwacyjnych wskazała, że najchętniej wybieranym kierunkiem pozostają Włochy, które odpowiadają za 31 proc. rezerwacji w okresie czerwcowego długiego weekendu. Dalej znalazła się Hiszpania (17 proc.), a podium zamyka Grecja (7 proc.). Wśród popularnych kierunków znalazły się również Chorwacja (5 proc.), Szwecja, Francja i Malta (po 4 proc.), Dania (3 proc.), Portugalia i Cypr (po 2 proc.),oraz Czarnogóra (1 proc.). Pozostałe kierunki odpowiadają łącznie za 16 proc. rezerwacji.
Jak mówi PAP-owie Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanaira, pasażerowie, którzy kupili lot z lotniska Kraków-Balice najczęściej wybierali Włochy, które odpowiadają za 31 procent lotów z tego portu. Dalej znajdują się Hiszpania (14 proc.) i Grecja (7 proc.). Podobnie jest w wypadku turystów lecących z Wrocławia – Włochy odpowiadają za 31 procent lotów, a Hiszpania za 20 procent. Na trzecim miejscu jest Chorwacja z udziałem 10 procent.
Czytaj więcej
Startuje turystyczny sezon letni. Do Hiszpanii chce przylecieć w czerwcu o 7,1 procent więcej gości zagranicznych niż rok wcześniej. Najwięcej rośn...
W wypadku lotnisk warszawskich (Lotnisko Chopina i Modlin) większość osób wybrało Włochy (31 proc.), Hiszpanię (22 proc.) i Grecję (9 proc.). Również z Poznania najwięcej osób ma zamiar polecieć do Włoch (31 proc.), Hiszpanii (16 proc.) i Chorwacji (12 proc.).
– Zdecydowanie odmiennie prezentuje się Gdańsk, gdzie Włochy (18 proc.) są mniej popularne. Tu prym wiodą chłodniejsze kierunki: Szwecja (15 proc.), Dania (8 proc.) i Norwegia (8 proc.) – twierdzi Wójcik-Gołębiowska. (PAP)
bpk/ drag/
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas