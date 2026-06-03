Chorwacki parlament przyjął nowelizację prawa, która daje samorządom możliwość wprowadzania zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Jak pisze magazyn „Der Spiegel” w swoim elektronicznym wydaniu, nowe przepisy pozwalają miastom i gminom ograniczać sprzedaż alkoholu „w celu ochrony zdrowia publicznego, porządku publicznego, dziedzictwa kulturowego i środowiska”. Ograniczenia nie obejmą jednak barów, restauracji i lokali gastronomicznych.

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Pierwsze popularne miejsca turystyczne już zapowiedziały skorzystanie z nowych regulacji. Burmistrz Splitu Tomislav Šuta poinformował, że miasto planuje zakazać sprzedaży alkoholu od 21 wieczorem do 6 rano. Władze Splitu tłumaczą, że celem jest ograniczenie problemów związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu, nocnym hałasem i agresywnymi zachowaniami części turystów. Podobne rozwiązania analizują również wyspa Hvar i nadmorski Zadar. Dyskusja na temat wprowadzenia ograniczeń trwa także w Zagrzebiu.

Minister turystyki Tonči Glavina podkreśla, że nowe przepisy mają poprawić komfort życia mieszkańców regionów turystycznych. Jak zaznaczył, celem nie jest walka z turystyką, ale stworzenie bardziej zrównoważonego modelu funkcjonowania popularnych kierunków. – Mieszkańcy chcą żyć w symbiozie z turystyką, a nie być podporządkowanymi wyłącznie potrzebom turystów – wyjaśnił minister.

Turyści piją, hałasują i sikają

W ostatnich latach w chorwackich mediach i internecie regularnie pojawiają się nagrania pokazujące pijanych turystów na ulicach popularnych kurortów. Mieszkańcy skarżą się na hałas, zakłócanie ciszy nocnej, picie przez przybyszów alkoholu i sikanie w miejscach publicznych.

Chorwacja dołącza tym samym do innych europejskich kierunków turystycznych, które próbują ograniczać skutki masowej turystyki imprezowej. Podobne działania od kilku lat prowadzi Majorka.

Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów chorwackiej gospodarki. Wnosi około 20 procent PKB.

W ubiegłym roku kraj liczący 3,8 miliona mieszkańców odwiedziło niemal 22 milionów turystów. Szczególnie popularne pozostają wybrzeże Adriatyku i chorwackie wyspy.

Chorwacja stawia na zrównoważoną turystyki

Nowe przepisy mogą być sygnałem szerszej zmiany strategii chorwackiej turystyki. Władze coraz częściej podkreślają, że chcą przyciągać turystów zainteresowanych wypoczynkiem, kulturą i lokalną ofertą, a nie wyłącznie nocnym życiem i imprezami.

Dla branży turystycznej oznacza to możliwe zmiany w funkcjonowaniu popularnych kurortów oraz większy nacisk na równowagę między interesami mieszkańców a potrzebami sektora turystycznego.