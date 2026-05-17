Chorwacja systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku turystycznym w Polsce. "Stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej wybieranych miejsc zagranicznego wypoczynku. Dziś należy do grona kluczowych destynacji wakacyjnych dla mieszkańców naszego kraju, a rynek polski pozostaje jednym z ważnych rynków zagranicznych dla chorwackiej turystyki" – czytamy w komunikacie.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Popularne Trendy Chorwaci zadowoleni z wyniku turystyki. Polacy podbili stawkę W 2025 roku Chorwację odwiedziło 1,24 miliona turystów z Polski, co oznaczało wzrost o 6,44 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Polacy utrzym...

Dane za lata 2001-2025 pokazują, jak duża zmiana dokonała się w skali podróży do Chorwacji. W ostatnich latach liczba gości z Polski przekraczała milion rocznie, a ostatni rok przyniósł w statystykach nowy rekord – 1,2 miliona.

Co decyduje o sukcesie? Zapewne bliskość geograficzna, dostępność komunikacyjna (drogowa, liczne połączenia lotnicze w sezonie, a ostatnio także kolejowa), bliskość kulturowa chorwackiego społeczeństwa, piękno przyrody, szczególnie wybrzeża i różnorodność kultury, w tym gastronomii.

Ćwierć wieku obecności w Polsce

Chorwacka Wspólnota Turystyczna, powołana do promowania walorów turystycznych kraju przez 25 lat wspierała obecność Chorwacji na polskim rynku poprzez działania informacyjne, promowanie regionów, współpracę z polską branżą turystyczną i "budowanie wiedzy o chorwackiej ofercie".

"Ten jubileusz to coś więcej niż tylko liczba. To symbol 25 lat pracy, wysiłku, zaufania i przyjaźni między Chorwacją a Polską. Dzięki licznym działaniom promocyjnym i współpracy nasz kraj stał się destynacją, do której polscy goście chętnie wracają" – przekonuje okolicznościowy komunikat Wspólnoty.

– Polska od wielu lat jest w gronie pięciu najważniejszych rynków źródłowych chorwackiej turystyki – mówi cytowany tam Kristjan Staničić, dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej. - W 2001 roku liczba noclegów zrealizowanych przez polskich gości w Chorwacji wyniosła 2,5 miliona, a w 2025 roku było to już ponad 7 milionów. Te wyniki pokazują, jak bardzo polscy turyści cenią chorwackie bezpieczeństwo, jakość, bliskość i gościnność, a także ofertę turystyczną, która przyciąga ich do naszych destynacji również w okresie przed i posezonowym.

– W tym kontekście ważną rolę odgrywają wysokiej jakości połączenia komunikacyjne i nasz strategiczny partner, Polskie Linie Lotnicze LOT, które łączą Warszawę z portami lotniczymi w Zagrzebiu, Splicie i Dubrowniku. Cieszę się, że w ten sposób wspólnie budujemy pozycję Chorwacji jako atrakcyjnego kierunku całorocznego, wzmacniając jednocześnie chorwacką turystykę na polskim rynku, dziękując polskim partnerom, mediom i podmiotom z sektora turystycznego za 25 lat pracy, poświęcenia i wzajemnego szacunku – dodaje.

- Przez 25 lat działalności przedstawicielstwa zmienił się sposób, w jaki opowiadamy o Chorwacji w Polsce - mówi Małgorzata Kowalska, dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. – Na początku kluczowe było budowanie wiedzy o kierunku i pokazywanie jego podstawowych atutów. Dziś możemy mówić o Chorwacji znacznie szerzej: wskazując na różnorodność regionów, lokalne doświadczenia, podróże poza głównym sezonem, kulturę, gastronomię i aktywny wypoczynek. Ten jubileusz pokazuje, że promocja turystyczna to proces długofalowy, oparty na zaufaniu, konsekwencji i współpracy wielu środowisk. To właśnie dzięki temu Chorwacja pozostaje bliska polskim turystom, a jednocześnie wciąż ma przestrzeń do odkrywania jej na nowo.

Chorwacja dobrze znana, i... wciąż czekająca na odkrycie

Najsilniejszym skojarzeniem z Chorwacją pozostaje wypoczynek nad Adriatykiem. To fundament popularności kraju i jeden z powodów, dla których od lat utrzymuje on wysoką pozycję jako kierunek podróży wakacyjnych Polaków. "Jednocześnie oferta Chorwacji pozwala patrzeć na ten kraj szerzej niż wyłącznie przez pryzmat głównego sezonu letniego" – czytamy.

"Dla turystów, którzy znają już najpopularniejsze nadmorskie miejscowości, coraz większe znaczenie może mieć możliwość wyboru mniej oczywistych regionów, innego terminu podróży albo bardziej indywidualnego charakteru wyjazdu. To szczególnie istotne w kontekście zmieniających się oczekiwań podróżnych, którzy coraz częściej szukają nie tylko wypoczynku, ale także jakości, autentyczności i większej swobody planowania.

Po 25 latach działalności przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce relacje turystyczne między oboma krajami mają solidne podstawy. Jednocześnie obecna pozycja Chorwacji wskazuje, że potencjał dalszego rozwoju nie ogranicza się wyłącznie do głównego sezonu wakacyjnego.

Jubileusz 25-lecia jest więc nie tylko podsumowaniem dotychczasowej obecności Chorwacji na polskim rynku, ale także symbolicznym początkiem kolejnego etapu. Etapu, w którym kraj pozostaje blisko polskich podróżnych, oferując im zarówno to, co dobrze znane i sprawdzone, jak i to, co dopiero czeka na odkrycie".

Chorwacka Wspólnota Turystyczna – promuje, bada, kreuje

Chorwacka Wspólnota Turystyczna (CNTB) jest narodową organizacją turystyczną założoną do tworzenia i promowania tożsamości i marki chorwackiej turystyki w kraju i za granicą. Działania CNTB obejmują zarówno planowanie i wdrażanie strategii promocyjnej, jak również inicjowanie i wdrażanie działań promocyjnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkich podmiotów sektora turystycznego oraz podnoszenie poziomu jakości całej chorwackiej oferty turystycznej.

Do najważniejszych zadań CNTB należy organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie wszelkich działań związanych z brandingiem i promocją produktu turystycznego Chorwacji, ujednoliceniem całości chorwackiej oferty turystycznej, prowadzenie badań wspierających promocję chorwackiej turystyki i ocena działań promocyjnych.