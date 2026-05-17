Chorwacja systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku turystycznym w Polsce. "Stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej wybieranych miejsc zagranicznego wypoczynku. Dziś należy do grona kluczowych destynacji wakacyjnych dla mieszkańców naszego kraju, a rynek polski pozostaje jednym z ważnych rynków zagranicznych dla chorwackiej turystyki" – czytamy w komunikacie.
W 2025 roku Chorwację odwiedziło 1,24 miliona turystów z Polski, co oznaczało wzrost o 6,44 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Polacy utrzym...
Dane za lata 2001-2025 pokazują, jak duża zmiana dokonała się w skali podróży do Chorwacji. W ostatnich latach liczba gości z Polski przekraczała milion rocznie, a ostatni rok przyniósł w statystykach nowy rekord – 1,2 miliona.
Co decyduje o sukcesie? Zapewne bliskość geograficzna, dostępność komunikacyjna (drogowa, liczne połączenia lotnicze w sezonie, a ostatnio także kolejowa), bliskość kulturowa chorwackiego społeczeństwa, piękno przyrody, szczególnie wybrzeża i różnorodność kultury, w tym gastronomii.
Chorwacka Wspólnota Turystyczna, powołana do promowania walorów turystycznych kraju przez 25 lat wspierała obecność Chorwacji na polskim rynku poprzez działania informacyjne, promowanie regionów, współpracę z polską branżą turystyczną i "budowanie wiedzy o chorwackiej ofercie".
"Ten jubileusz to coś więcej niż tylko liczba. To symbol 25 lat pracy, wysiłku, zaufania i przyjaźni między Chorwacją a Polską. Dzięki licznym działaniom promocyjnym i współpracy nasz kraj stał się destynacją, do której polscy goście chętnie wracają" – przekonuje okolicznościowy komunikat Wspólnoty.
– Polska od wielu lat jest w gronie pięciu najważniejszych rynków źródłowych chorwackiej turystyki – mówi cytowany tam Kristjan Staničić, dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej. - W 2001 roku liczba noclegów zrealizowanych przez polskich gości w Chorwacji wyniosła 2,5 miliona, a w 2025 roku było to już ponad 7 milionów. Te wyniki pokazują, jak bardzo polscy turyści cenią chorwackie bezpieczeństwo, jakość, bliskość i gościnność, a także ofertę turystyczną, która przyciąga ich do naszych destynacji również w okresie przed i posezonowym.
– W tym kontekście ważną rolę odgrywają wysokiej jakości połączenia komunikacyjne i nasz strategiczny partner, Polskie Linie Lotnicze LOT, które łączą Warszawę z portami lotniczymi w Zagrzebiu, Splicie i Dubrowniku. Cieszę się, że w ten sposób wspólnie budujemy pozycję Chorwacji jako atrakcyjnego kierunku całorocznego, wzmacniając jednocześnie chorwacką turystykę na polskim rynku, dziękując polskim partnerom, mediom i podmiotom z sektora turystycznego za 25 lat pracy, poświęcenia i wzajemnego szacunku – dodaje.
Dubrownik – globalnie rozpoznawalny dzięki serialowi „Gra o tron" – stał się symbolem sukcesu, który przyniósł również poważne koszty społeczne. No...
- Przez 25 lat działalności przedstawicielstwa zmienił się sposób, w jaki opowiadamy o Chorwacji w Polsce - mówi Małgorzata Kowalska, dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. – Na początku kluczowe było budowanie wiedzy o kierunku i pokazywanie jego podstawowych atutów. Dziś możemy mówić o Chorwacji znacznie szerzej: wskazując na różnorodność regionów, lokalne doświadczenia, podróże poza głównym sezonem, kulturę, gastronomię i aktywny wypoczynek. Ten jubileusz pokazuje, że promocja turystyczna to proces długofalowy, oparty na zaufaniu, konsekwencji i współpracy wielu środowisk. To właśnie dzięki temu Chorwacja pozostaje bliska polskim turystom, a jednocześnie wciąż ma przestrzeń do odkrywania jej na nowo.
Najsilniejszym skojarzeniem z Chorwacją pozostaje wypoczynek nad Adriatykiem. To fundament popularności kraju i jeden z powodów, dla których od lat utrzymuje on wysoką pozycję jako kierunek podróży wakacyjnych Polaków. "Jednocześnie oferta Chorwacji pozwala patrzeć na ten kraj szerzej niż wyłącznie przez pryzmat głównego sezonu letniego" – czytamy.
"Dla turystów, którzy znają już najpopularniejsze nadmorskie miejscowości, coraz większe znaczenie może mieć możliwość wyboru mniej oczywistych regionów, innego terminu podróży albo bardziej indywidualnego charakteru wyjazdu. To szczególnie istotne w kontekście zmieniających się oczekiwań podróżnych, którzy coraz częściej szukają nie tylko wypoczynku, ale także jakości, autentyczności i większej swobody planowania.
Po 25 latach działalności przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce relacje turystyczne między oboma krajami mają solidne podstawy. Jednocześnie obecna pozycja Chorwacji wskazuje, że potencjał dalszego rozwoju nie ogranicza się wyłącznie do głównego sezonu wakacyjnego.
Plaże, parki narodowe, szlaki turystyczne, zabytki z listy światowego dziedzictwa UNESCO, gastronomię i wina reklamowały w Warszawie województwo sz...
Jubileusz 25-lecia jest więc nie tylko podsumowaniem dotychczasowej obecności Chorwacji na polskim rynku, ale także symbolicznym początkiem kolejnego etapu. Etapu, w którym kraj pozostaje blisko polskich podróżnych, oferując im zarówno to, co dobrze znane i sprawdzone, jak i to, co dopiero czeka na odkrycie".
Chorwacka Wspólnota Turystyczna (CNTB) jest narodową organizacją turystyczną założoną do tworzenia i promowania tożsamości i marki chorwackiej turystyki w kraju i za granicą. Działania CNTB obejmują zarówno planowanie i wdrażanie strategii promocyjnej, jak również inicjowanie i wdrażanie działań promocyjnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkich podmiotów sektora turystycznego oraz podnoszenie poziomu jakości całej chorwackiej oferty turystycznej.
Do najważniejszych zadań CNTB należy organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie wszelkich działań związanych z brandingiem i promocją produktu turystycznego Chorwacji, ujednoliceniem całości chorwackiej oferty turystycznej, prowadzenie badań wspierających promocję chorwackiej turystyki i ocena działań promocyjnych.
