Ulubionym kierunkiem wyjazdów Niemców i Brytyjczyków jest Majorka
Jak wynika z danych Fronturu i Egaturu opublikowanych przez hiszpański Narodowy Instytut Statystyczny (INE) Hiszpania zakończyła pierwszy kwartał 2026 roku z wyraźnie dodatnim bilansem w turystyce przyjazdowej. Potwierdza to, że popyt na podróże do tego kraju mimo zróżnicowanej dynamiki ruchu z poszczególnych rynków źródłowych.
Tradycyjnie najwięcej turystów przybyło z Wielkiej Brytanii – prawie 3,2 miliona, czyli o 2,3 procent więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu uplasowali się goście z Niemiec z liczbą niemal 2,1 miliona wizyt, co oznaczało wzrost rok do roku o 1,2 procent. Trzecie miejsce zajęli przybysze z Francji z wynikiem ponad 2 milionów turystów. W ich wypadku INE odnotowało spadek o 5,9 procent.
Czytaj więcej
Początek 2026 roku przyniósł Hiszpanii umiarkowany wzrost liczby turystów, ale znacznie szybszy wzrost ich wydatków. Dane pokazują wyraźną zmianę m...
Analiza danych regionalnych pokazuje utrzymującą się dominację kilku kluczowych wspólnot autonomicznych jako głównych beneficjentów ruchu turystycznego. Najwięcej odwiedzających przyjęły Wyspy Kanaryjskie, które w pierwszym kwartale roku odnotowały 4,5 miliona przyjazdów i wzrost o 2,8 procent rok do roku. Drugą pozycję zajęła Katalonia z wynikiem 3,5 miliona turystów, jednak w tym przypadku widoczny był spadek o 2,6 procent, co może wskazywać na przesunięcia preferencji w ramach rynku śródziemnomorskiego. Trzecim najważniejszym regionem była Andaluzja, która przyjęła 2,7 miliona odwiedzających, notując jednocześnie wyraźny wzrost o 5,9 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.
Dane INE wskazują również na istotną zmianę w relacji między dynamiką przyjazdów a wzrostem wydatków turystycznych. Wydatki zagranicznych gości wzrosły w tempie ponad dwukrotnie wyższym niż liczba samych przyjazdów, osiągając 25 miliardów euro i zwiększając się o 6,3 procent rok do roku. Oznaczało to utrzymanie trendu rosnącej wartości koszyka turysty, co ma kluczowe znaczenie dla gospodarki hiszpańskiej opartej w dużej mierze na sektorze usług i turystyki.
Czytaj więcej
Komisja Europejska kwestionuje centralny rejestr mieszkań turystycznych w Hiszpanii. Oczekuje szybkiego usunięcia naruszeń, co może mieć poważne ko...
Struktura wydatków wskazuje na silną koncentrację geograficzną i utrzymanie dominacji kilku głównych rynków źródłowych. Największy udział w całkowitych wydatkach turystycznych ponownie przypadł Wielkiej Brytanii, która odpowiadała za 14,7 procent całości. Niemcy wygenerowały 12 procent wydatków, a kraje nordyckie 7,7 procent.
W ujęciu regionalnym największe korzyści z wydatków turystów zagranicznych odnotowały Wyspy Kanaryjskie, które skupiły 27,7 procent wszystkich wydatków generowanych w Hiszpanii. Kolejne miejsca zajęły Katalonia z udziałem przekraczającym 17 procent i Wspólnota Madrytu, która zgarnęła 16,6 procent pieniędzy zagranicznych turystów.
Takie rozłożenie wydatków obcokrajowców potwierdza rosnącą rolę zarówno destynacji wypoczynkowych, jak i miejskich w strukturze hiszpańskiej turystyki przyjazdowej. Nie jest wykluczone, że kolejny kwartał przyniesie jeszcze lepsze wyniki. A to z powodu wyłączenia przez wojnę w Zatoce Perskiej wielu kierunków turystycznych. Zyskują na tym kraje położone stosunkowo daleko od teatru konfliktu, postrzegane przez turystów jako bezpieczne: Hiszpania, Portugalia, Włochy i Grecja.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas