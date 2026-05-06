Zanim odwiedzimy stolicę Austrii, zajrzyjmy do czwartego pod względem wielkości miasta tego kraju. Latem 2026 Salzburg ponownie stanie się jednym z najważniejszych centrów muzyki, sztuki i kultury w Europie. Miasto Mozarta zaprasza w wyjątkowym roku jubileuszowym: 270. rocznica urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta, 30 lat wpisu Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 10 lat od uznania Salzburger Marionettentheater za niematerialne dziedzictwo kulturowe UNESCO.

Na odwiedzających czekają światowej klasy festiwale, niezwykłe wydarzenia kulturalne, interaktywne muzea oraz historyczne koncerty. To doskonała okazja, aby odkryć bogatą tradycję kulturową Salzburga i doświadczyć jej w wielu fascynujących odsłonach.

270 lat Mozarta: muzyka, historia i żywa tradycja

Rocznica urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta to wydarzenie, które ponownie podkreśla znaczenie miasta jako jednego z muzycznych serc Europy. Ślady życia kompozytora można odnaleźć w wielu miejscach: od domu narodzin Mozarta, przez jego późniejsze mieszkanie z fascynującą wystawą poświęconą operze „Czarodziejski flet”, aż po interaktywne atrakcje, takie jak warsztaty tworzenia słynnych mozartowskich czekoladek Mozartkugel.

Muzyka Mozarta rozbrzmiewa w całym mieście. Od 30 lat Mozart Dinner Concerts łączą wykwintną kolację z muzyką barokową. Z kolei koncerty na twierdzy Hohensalzburg, górującej nad starówką, oraz koncerty w pałacu Mirabell przenoszą słuchaczy w niezwykłą atmosferę klasycznej muzyki w wyjątkowej barokowej scenerii.

Szczególną atrakcją jest Salzburger Marionettentheater, które w 2026 roku obchodzi 10-lecie wpisu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Teatr prezentuje uroczą inscenizację „Czarodziejskiego fletu”, dzięki której dzieło Mozarta ożywa w niezwykle czarujący i przystępny sposób.

30 lat światowego dziedzictwa UNESCO: odkryj Salzburg

Od 1996 roku Salzburg znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako najstarsze barokowe miasto Austrii, z około tysiącem zabytkowych budynków objętych ochroną konserwatorską.

Historyczne place, katedra w Salzburgu, pałac Hellbrunn oraz ogrody Mirabell świadczą o niezwykłej wizji urbanistycznej dawnych książąt-arcybiskupów. To właśnie barokowa architektura i gęsta sieć kościołów sprawiły, że miasto zyskało przydomek „Rzymu Północy”.

Barok w Salzburgu to jednak nie tylko monumentalna architektura. To także elementy pełne fantazji i humoru: figury karłów w ogrodach Mirabell przedstawiają satyryczne portrety dworskich karłów, wodne fontanny i niespodzianki w ogrodach Hellbrunn zaskakują odwiedzających, a geometryczne ogrody i pełna emocji muzyka oddają wyjątkowy charakter epoki.

Z okazji 30-lecia wpisu na listę UNESCO w czerwcu 2026 roku w odrestaurowanej Oranżerii w ogrodach Mirabell zostanie otwarte nowe Centrum Dziedzictwa. W interaktywny sposób przedstawi ono historię miasta i jego kulturową różnorodność. Jedną z głównych atrakcji będzie ponad 200-letnia panorama Salzburga autorstwa Johanna Michaela Sattlera, ukazująca starówkę w imponującym widoku panoramicznym.

Festiwal w Salzburgu: klasyka i premiery

Od 17 lipca do 30 sierpnia 2026 Salzburg ponownie zamieni się w światową scenę muzyki i teatru. Festiwal w Salzburgu łączy wielkie dzieła muzyczne z nowatorskimi interpretacjami i udziałem najwybitniejszych artystów.

W operze „Carmen” Georges’a Bizeta główną rolę pełnej pasji outsiderki zagra Asmik Grigorian. Opera „Ariadna na Naksos” Richarda Straussa zostanie wystawiona w zupełnie nowej odsłonie – akcja przeniesie się na Marsa, nadając historii nieoczekiwany kontekst. Na scenę powróci także Philipp Hochmair jako „Jedermann”, którego los w tej interpretacji zostanie ukształtowany przez trzy nowe kobiece postacie.

Program festiwalu uzupełnią światowe premiery współczesnych twórców literatury, w tym nowe dzieła Elfriede Jelinek i Petera Handkego.

Gdy sztuka współczesna poszerza horyzonty

Latem 2026 Museum der Moderne Salzburg zaprezentuje trzy wyjątkowe wystawy, zapraszając odwiedzających do intensywnego i immersyjnego kontaktu ze sztuką.

Od 1 maja do 13 września w centrum uwagi znajdą się kultowe projekty Charlotte Perriand, w tym jej słynna na całym świecie chaise lounge. Równocześnie muzeum pokaże monumentalne, bogate w materiały rzeźby neoawangardowego artysty Stano Filko (kwiecień 2026 – luty 2027). Letni program uzupełnią prace światowej sławy artysty Georga Baselitza, które podejmują aktualne tematy społeczne i krytyczne refleksje nad współczesnością.

Salzkammergut dla miłośników aktywnego wypoczynku

Mozart, piękne stare miasto, wydarzenia artystyczne – jest wiele powodów, żeby jeszcze w tym roku odwiedzić Salzburg. Miłośnicy aktywnego wypoczynku powinni jednak zwrócić uwagę na Salzkammergut – obszar na pograniczu austriackich krajów związkowych Górna Austria i Ziemia Salzburska złożony w największej części z gór i jezior. Mamy tutaj mnóstwo górskich szlaków turystycznych, tras rowerowych, a przede wszystkim ponad 70 jezior kąpielowych – małych i dużych, głębokich i płytkich, zielonkawych i turkusowo-niebieskich. Region, który leży między masywem Dachstein, pasmem Totes Gebirge i Höllengebirge, zawdzięcza swoją nazwę soli wydobywanej tu od niepamiętnych czasów.

W XIX wieku cesarz Franciszek Józef I i cesarzowa Sisi spędzali tu letnie wakacje: podobnie jak wielu innych mieszkańców miast korzystali z uroków lata w miejscowości Bad Ischl i okolicach. Do dziś goście przyjeżdżają na letnie wakacje do siedmiu regionów Salzkammergut: Attersee-Attergau, Bad Ischl, Dachstein Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal i Wolfgangsee. Wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe tego zakątka Austrii zostały docenione: w 1997 roku region Hallstatt – Dachstein / Salzkammergut trafił na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

A kultura i zabytki? Salzkammergut jest regionem, który pod tym względem zaspokoi potrzeby najbardziej wyrafinowanych zwiedzających. Oto próbka: "Och, jak tęsknię za drogim, drogim Ischl", napisał 15-letni książę koronny Franciszek Józef do swojej matki w 1845 roku. Wizyta w cesarskiej willi - prezencie ślubnym arcyksiężnej Zofii dla młodej pary, Franciszka Józefa I i Elżbiety - daje wyobrażenie o tym, dlaczego neoklasycystyczny budynek był o wiele droższy sercu cesarza niż przepych jego wiedeńskich rezydencji.

Pokoje nadal emanują duchem minionych czasów - wydaje się, jakby cesarz Franciszek Józef I opuścił swój gabinet zaledwie chwilę temu, aby poświęcić się swojej ulubionej rozrywce, czyli polowaniu.

Wiedeń: Mythos Mozart

Teraz przenieśmy się do stolicy Austrii. Tutaj również czeka nas niezwykłe doświadczenie związane z Mozartem. W samym sercu miasta, dokładnie w miejscu, w którym kompozytor zmarł w 1791 roku i skomponował niektóre ze swoich najważniejszych dzieł, takich jak „Czarodziejski flet” i „Requiem”, na powierzchni 1,5 tys. m urządzono wyjątkową multimedialną przestrzeń: Mythos Mozart.

Nie jest to muzeum w tradycyjnym znaczeniu. MYTHOS MOZART łączy tradycję i nowoczesność, sztukę i muzykę, kreatywność i technologię. Dzięki temu powstało nowe miejsce, które pozwala przybliżyć szerokiej publiczności postać Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz jego imponujące dzieła w zupełnie nowy, immersyjny sposób.

Spektrum akustycznych wrażeń w MYTHOS MOZART obejmuje zarówno starannie przygotowane animacje 360°, które przenoszą odwiedzających do historycznego Wiednia z roku 1791, jak i fantastyczne wizualizacje stworzone przez sztuczną inteligencję na podstawie milionów danych dotyczących Mozarta.

Niezbędna dla całego doświadczenia przestrzeń dźwiękowa z utworami Mozarta została całkowicie na nowo zaaranżowana i nagrana ekskluzywnie z udziałem gwiazd przyszłości – studentów Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu (mdw).

MYTHOS MOZART daje zatem wyjątkową możliwość spojrzenia na twórczość Mozarta z zupełnie nowej perspektywy. Pozwólcie sobie na chwilę wytchnienia i przeżyjcie w ciągu około 60 minut to niezwykłe i niezapomniane doświadczenie.

Na początku wizyty goście mogą w interaktywnej galerii obrazów sprawdzić, jak wyglądaliby, gdyby żyli w czasach Mozarta.

Następnie czeka na nich odkrywanie pięciu wyjątkowych przestrzeni:

Requiem – śmierć Mozarta

1,5 tys. świec LED tańczy w rytm dźwięków ostatniej kompozycji Mozarta, sprawiając, że można poczuć moment jego nieśmiertelności.

Wiedeń 1791 – miasto Mozarta

45-metrowa animacja 360° ożywia wspaniałą metropolię Wiednia z czasów Mozarta.

Muzyka świata – Mozart i „Mała nocna muzyka”

Odwiedzający stają się częścią muzyki i interaktywnie wykonują „Eine kleine Nachtmusik” na instrumentach z całego świata.

Geniusz – Mozart komponuje

Tysiące synaps złożonych ze światła i dźwięku wizualizuje kreatywny świat myśli Mozarta.

Czarodziejski flet – Mozart forever

Turecko-amerykański artysta nowych mediów Refik Anadol tworzy przy pomocy sztucznej inteligencji i milionów danych spektakularne cyfrowe światy obrazów, które oddają hołd geniuszowi Mozarta.

MYTHOS MOZART to absolutny punkt obowiązkowy dla wszystkich odwiedzających Wiedeń – niezależnie od tego, czy podróżują sami, z rodziną czy w grupie.

Wiedeński Belweder – 800 lat historii sztuki

Teraz znów się zanurzmy w świat baroku. Belweder w stolicy Austrii należy do najbardziej imponujących zespołów pałacowych na świecie i stanowi obowiązkowy punkt dla miłośników sztuki i kultury, a także dla wszystkich, którzy szukają spektakularnych scenerii fotograficznych. Dzięki dwóm wspaniałym pałacom – Górnemu i Dolnemu Belwederowi, rozległym ogrodom oraz nowoczesnej architekturze Belvedere 21, miejsce to tworzy wyjątkowe połączenie historii, sztuki i współczesnej kultury.

Austriacka Galeria Belvedere posiada jedną z najważniejszych kolekcji sztuki w Europie. Odwiedzający mogą tu zanurzyć się w 800 lat historii sztuki, a jednym z największych skarbów kolekcji jest słynny na całym świecie obraz „Pocałunek” Gustava Klimta. Uzupełnieniem są arcydzieła artystów takich jak Egon Schiele, Oskar Kokoschka i wielu innych, dzięki czemu Belweder jest miejscem o międzynarodowym znaczeniu kulturalnym. Wspaniała Sala Marmurowa w Górnym Belwederze zachwyca również niezwykłą atmosferą i spektakularnym widokiem na Wiedeń.

Barokowe ogrody z artystycznie zaprojektowanymi tarasami, fontannami i rzeźbami są nie tylko rajem dla fotografów, lecz także oazą spokoju sprzyjającą odpoczynkowi. Jednocześnie Dolny Belweder oferuje fascynujące wystawy w historycznym otoczeniu, natomiast Belvedere 21 tworzy ciekawy kontrast dzięki sztuce współczesnej i nowoczesnej architekturze.

Dzięki centralnej lokalizacji i doskonałemu połączeniu z komunikacją miejską Belweder jest łatwo dostępny. Zwiedzanie uprzyjemniają nowoczesne udogodnienia, takie jak klimatyzowane wnętrza, bezpłatne Wi-Fi oraz przytulna kawiarnia, w której wiedeńska tradycja i kulinarne przyjemności łączą się w harmonijną całość.

Belweder to coś więcej niż muzeum – to miejsce, w którym historia, sztuka i estetyka spotykają się w wyjątkowy sposób. Wizyta tutaj to niezapomniane doświadczenie, które wzbogaci każdy pobyt w Wiedniu.

