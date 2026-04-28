Europejski rynek turystyczny wchodzi w sezon letni 2026 z rekordowym poziomem popytu, jednak zachowania podróżnych wyraźnie się zmieniają. Z najnowszego badania European Travel Commission (ETC) wynika, że podróże w nadchodzących miesiącach planuje aż 82 procent Europejczyków, o 10 punktów procentowych więcej niż rok temu.

Południowa Europa zyskuje turystów, wschodnia – traci

Większość respondentów (65 procent) zamierza podróżować w obrębie Europy, jedynie 9 procent rozważa wyjazdy poza kontynent. Szczególną popularnością cieszy się południe Europy i region Morza Śródziemnego – 59 procent badanych planuje odwiedzić te kierunki do września (więcej o 17 punktu procentowego porównując rok do roku), co wynika między innymi z utrzymującego się popytu na kierunki typu „sun & sea”. Jednocześnie spada zainteresowanie Europą Wschodnią, a 51 procent podróżnych deklaruje wybór mniej zatłoczonych miejsc zamiast najpopularniejszych kurortów.

Mimo wysokiego popytu, na decyzje turystów wpływa presja związana z rosnącymi kosztami. Najwięcej ludzi planuje jedną lub dwie podróże (po 39 procent), a spada udział tych, którzy wybierają trzy lub więcej wyjazdów. Coraz większą popularność zyskują krótsze pobyty – 4–6 noclegów zastępuje dotychczas dominujące wyjazdy 7–12-dniowe.

Budżety przeznaczone na podróże też maleją. Większość turystów deklaruje wydatki na poziomie 501–1000 euro, podczas gdy rok wcześniej planowane kwoty były wyraźnie wyższe.

Inflacja zjada budżety na podróże

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje pozostaje koszt podróży, co odzwierciedla skutki inflacji i rosnących kosztów życia. Na drugim miejscu znajduje się bezpieczeństwo – jego znaczenie wzrosło w związku z napięciami geopolitycznymi.

W strukturze transportu rośnie nieznacznie udział podróży samochodowych, choć dominującą rolę nadal odgrywa transport lotniczy. Wzrasta liczba wyjazdów wypoczynkowych, a maleje znaczenie podróży służbowych i wizyt u rodziny i znajomych.

Dane wskazują na rynek turystyczny, który pozostaje odporny na zawirowania, ale jednocześnie coraz bardziej ostrożny. Potwierdzają to również analizy Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE), które podkreślają rosnącą niepewność w sektorze turystyki w związku z kosztami i sytuacją geopolityczną.