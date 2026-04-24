O swoich planach burmistrz poinformował podczas konferencji towarzyszącej dorocznemu forum „This is Athens – Agora” prezentującemu potencjał kulturalny, gospodarczy i turystyczny miasta.

Ateny nie chcą kłopotów, jakie ma Barcelona

– Nie możemy stać się Barceloną. Musimy zrozumieć, że istnieją rejony miasta nasycone, które nie mogą sobie pozwolić na nowe miejsca noclegowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o wynajem krótkoterminowy czy nie – cytuje Harisa Doukasa portal Euronews.

Grecja ograniczy najem wakacyjny. Nowy plan zmieni popularne kierunki turystyczne
Grecja ograniczy najem wakacyjny. Nowy plan zmieni popularne kierunki turystyczne

Polityk zaznaczył jednocześnie, że celem nie jest całkowite zablokowanie inwestycji hotelowych w mieście, ale jedynie ograniczenie możliwości ich realizowania w miejscach metropolii, które są najsilniej obciążone ruchem turystycznym, jak na przykład część zwana „trójkątem handlowym” (centrum miasta między ulicami Stadiou, Mitropoleos i Athinas z placami Syntagma, Monastiraki i Omonia) czy okolice Akropolu. Podobne rozwiązania stosowane są w Barcelonie i Amsterdamie.

Powyższa zasada nie będzie miała zastosowania w wypadku dzielnic oddalonych od głównych szlaków turystycznych, w których nadal będą mogły powstawać obiekty noclegowe, co – jak prognozuje polityk – umożliwi im skorzystanie z rosnącego ruchu turystycznego w mieście.

Ważne jest planowanie – gdzie będą Ateny za 10–15 lat?

Lokalna branża hotelarska pozytywnie odbiera pomysł burmistrza, zwracając uwagę, że wraz z rosnącą liczbą turystów, zwiększa się potrzeba bardziej przemyślanego planowania miejsc noclegowych.

Cytowany przez portal prezes Stowarzyszenia Hotelarzy Ateńskich Evgenios Vassilikos podkreśla, że w ostatnich latach w stolicy Grecji odnotowano duży wzrost liczby miejsc noclegowych – nie tylko w hotelach, ale i w obiektach zakwaterowania krótkoterminowego i innych obiektach. Z 68 tysięcy miejsc noclegowych dostępnych w całej Attyce, nieco ponad połowa, 35 tysięcy, znajduje się w centrum Aten. W samym tylko „trójkącie handlowym” pod koniec 2024 roku działało około 45 hoteli, 65 apartamentów i około 1250 ofert Airbnb). To zakłóca zrównoważony rozwój turystyki w Atenach.

Podgląd W Grecji większym problemem niż mieszkania wynajmowane turystom są mieszkania, które stoją p
Grecja ma nowe standardy mieszkań dla turystów. Surowe kary za omijanie prawa

– Za granicą istnieją ograniczenia. Prawdopodobnie będziemy musieli się zastanowić, gdzie chcemy, żeby były Ateny za 10 – 15 lat – zdradza Vassilikos jako przykład podając stadion, w którym podczas igrzysk olimpijskich rozgrywano zawody taekwondo. Obiekt ma być przekształcony w centrum konferencyjne. – Zdecydowanie będziemy potrzebować tam miejsc noclegowych. Ile ich będzie? Ile będzie hoteli pięciogwiazdkowych, ile czterogwiazdkowych i innych? To musi być konkretny plan – wyjaśnia prezes stowarzyszenia.

Ateny pozostają jednym z głównych celów podróży zagranicznych turystów w Grecji. Zgodnie ze statystykami Banku Grecji, z 38 milionów takich gości w 2025 roku stolicę odwiedziło 12 milionów.