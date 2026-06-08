Konferencję dla nauczycieli, która odbyła się 27 maja w Warszawie, otworzyły wystąpienia gości specjalnych: radcy ministra sportu i turystyki Elżbiety Wyrwicz i dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej Piotra Bartosiaka – podaje w komunikacie Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

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Następnie sekretarz generalny i wiceprezes IGHP Krzysztof Szadurski przedstawił projekty edukacyjne realizowane przez izbę.

– Wśród członków IGHP jest 75 szkół branżowych. Wspólnie tworzymy ekosystem edukacyjny wspierający rozwój hotelarstwa. Potwierdzeniem tej współpracy są między innymi „Program dobrych praktyk IGHP” realizowany w ponad stu hotelach, liczne patronaty nad konkursami wiedzy hotelarskiej i wydarzeniami inicjowanymi przez nauczycieli, a także partnerstwo z Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie hotelarstwa. Obecnie pracujemy nad pilotażowym programem klas patronackich IGHP. Dużą wagę przykładamy również do promowania wśród uczniów idei zrównoważonego hotelarstwa – mówi Krzysztof Szadurski, cytowany w komunikacie.

W programie znalazła się również prezentacja dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach Urszuli Ciupak, która przybliżyła uczestnikom ideę i działalność BCU oraz dotychczasową współpracę z partnerem branżowym IGHP, którą oceniła bardzo wysoko. Efekty projektu widać zarówno w rosnącym zainteresowaniu szkołą, jak i w nowych możliwościach rozwoju zawodowego uczniów.

W konferncji wzięło udział ponad 130 uczestników Foto: IGHP

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Dane, przepisy i nowe technologie

Weronika Bijak i Tomasz Modrzejewski z Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentowali „Obserwatorium Turystyki” – nowe centrum analiz poświęcone ruchowi turystycznemu w Polsce.

Krzysztof Szadurski przybliżył z kolei najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące branży hotelarskiej, w tym planowane regulacje najmu krótkoterminowego i reformę systemu kategoryzacji hoteli, a także nowy projekt IGHP certyfikacji ESG hoteli, dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Cyfrowe innowacje w praktyce hotelarskiej

Dalszą merytoryczną część konferencji wypełniły prezentacje przedstawicieli pięciu firm członkowskich IGHP, dostarczających hotelom nowoczesne rozwiązania technologiczne: „Cyfrowy ekosystem w hotelu” Jacka Wierszyłły (LSI Software), „Robotyzacja w hotelarstwie: decyzje operacyjne, ekonomiczne i organizacyjne w praktyce” Anny Sierakowskiej (Kastell), „Recepcja przyszłości – od oferty do AI agenta” Joanny Kuleszy (Profitroom), „AI w hotelu – jak AI wspiera obsługę gościa i sprzedaż” Filipa Kapusty (CognivisAI) i „Od Excela do AI – technologie cyfrowe w sprzedaży wydarzeń w hotelarstwie i turystyce” Elizy Kozicy-Kamińskiej (Idea Profit).

Dzięki zaangażowaniu ekspertów nauczyciele mieli okazję lepiej poznać możliwości, jakie oferują dziś innowacyjne technologie i sztuczna inteligencja. Praktyczne i ciekawe przykłady pokazały, że nowoczesne rozwiązania są już na stałe obecne w hotelarstwie – wspierają codzienną pracę obiektów i podnoszą jakość obsługi gości – głosi komunikat.

Networking i głos szkół

Konferencję zwieńczyły networking i „Hyde Park – minuta dla szkoły”, dające nauczycielom z całej Polski możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami branży.

Konferencja IGHP dla nauczycieli jest autorskim pomysłem IGHP, realizowanym od pięciu lat i dofinansowywanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to największa organizacja samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej w Polsce. Jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową i w Unii Europejskiej.