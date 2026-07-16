W czerwcu zaledwie niecały 1 procent hoteli zanotował frekwencję poniżej 30 procent – podaje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w podsumowaniu comiesięcznej ankiety.

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Obłożenie powyżej 50 procent osiągnęło 90 procent obiektów, w tym 53 procent zapełniło się w ponad 70 procentach.

91 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 53 procent obiektów uzyskało frekwencję powyżej 70 procent. Hotele z obłożeniem poniżej 30 procent stanowiły tylko 2 procent tej grupy.

79 procent hoteli wypoczynkowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 42 procent uzyskało frekwencję powyżej 70 procent. Hoteli z frekwencją poniżej 30 procent nie było w tej grupie w ogóle.

Wyniki lepsze niż przed rokiem – dzięki hotelom wypoczynkowym

Wskaźniki obłożenia poprawiły się w stosunku do czerwca zeszłego roku. Wyraźna poprawa nastąpiła w grupie obiektów wypoczynkowych, podczas gdy segment biznesowy odnotował wyniki zbliżone do zeszłorocznych.

Ogółem 52 procent hoteli miało lepszą frekwencję w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku, w tym 30 procent obiektów zanotowało wzrost do 5 punktów procentowych. Pogorszenie obłożenia wykazało 30 procent hoteli - najliczniejsza była grupa ze spadkiem do 5 punktów procentowych stanowiąca 17 proc. Kolejne 17 procent hoteli utrzymało wyniki na poziomie sprzed roku.

W segmencie biznesowym wskaźnik obłożenia poprawił się w 42 procentach hoteli, z najwyższym udziałem 26 procent w grupie ze wzrostem do 5 punktów procentowych. Tyle samo (42 procent) hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 23 procent do 5 punktów procentowych. 16 procent obiektów utrzymało obłożenie na tym samym poziomie.

71 procent hoteli wypoczynkowych poprawiło wskaźniki obłożenia w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę (58 procent) stanowiły hotele ze wzrostem do 5 punktów procentowych. Jedynie 12 procent obiektów odnotowało pogorszenie frekwencji (wszystkie ze spadkiem do 5 punktów procentowych), a 17 procent utrzymało obłożenie na zeszłorocznym poziomie.

Ceny nadal rosną

W czerwcu średnie ceny rosły w ujęciu rocznym, w tempie zbliżonym do poprzedniego okresu. Odpowiedzi wskazują, że 61 procent hoteli podniosło ceny w stosunku do czerwca 2025 roku, w tym 48 procent odnotowało wzrost do 10 punktów procentowych.

Pozostałe 39 procent hoteli miało ceny na poziomie zeszłorocznym lub niższym – 16 procent utrzymało te same ceny, a 19 procent zanotowało spadek do 10 procent.

Rezerwacje na lipiec – przewaga hoteli wypoczynkowych

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na lipiec są zróżnicowane w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, wyraźnie lepsze dla tych drugich, co tłumaczy okres wakacyjny.

17 procent całej grupy ankietowanych hoteli wykazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 48 procent obiektów.

19 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a wypełnionych w połowie lub więcej jest 23 procent. Grupa środka (obłożenie 31-50 procent) stanowi 58 procent.

Zdecydowanie lepiej wypadają obiekty wypoczynkowe – 71 procent jest już zapełnione w ponad połowie, w tym 50 procent notuje frekwencję powyżej 70 procent.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 1 do 10 lipca 2026 roku wzięło udział 139 hoteli we wszystkich województwach. 79 procent z nich to hotele miejskie, 48 procent sieciowe, 41 procent biznesowe, 17 procent wypoczynkowe, a 42 procent łączące profil biznesowy z turystycznym. 72 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 46 procent mniej niż 100 (średnio 121). 83 procent ankietowanych obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.