Pierwszymi dziećmi z programu „Arche pokolenia” są Maja – córka Weroniki i Philipa Bielów spod Warszawy, poczęta w trakcie pobytu w Dworze Uphagena w Gdańsku (dziewczynka ma trzyletniego brata Marcela, ich tata mający obywatelstwo polskie i amerykańskie pracuje w Polskich Liniach Lotniczych LOT) oraz Dante Laurens Versteeg Lipiński – syn Anny i Holendra Petera, który urodził się w Bergen op Zoom (chłopczyk ma obywatelstwo polskie i niderlandzkie) – zawiadamia Arche w komunikacie.

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Dziś z rąk prezesa Grupy Arche Władysława Grochowskiego rodzice Mai otrzymali nagrodę specjalną dla pierwszych rodziców biorących udział w programie promującym dzietność. Niebawem prezent dostaną także rodzice Dante Laurensa. Dzieci zostały poczęte w podobnym czasie, dlatego firma Arche zdecydowała o przyznaniu dwóch nagród.

Foto: Arche

Spełniający kryteria wszyscy kolejni goście hoteli Arche biorący udział w akcji mogą liczyć na darmowe przyjęcie rodzinne, na przykład z okazji chrztu.

– Warto dodać, że również w ramach tej akcji już 39 rodziców nowo narodzonych pociech naszych pracowników otrzymało każdorazowo wypłaty w kwocie 10 tysięcy złotych. W przyszłości chcemy poszerzać akcję, wspierając „dzieci Arche” w ich edukacji, zainteresowaniu sportem i uzyskaniu dobrej pracy – zapowiada Władysław Grochowski, cytowany w komunikacie.

– W istocie mamy interes, żeby populacja rosła, bo bez niej kto będzie wypoczywał w hotelach czy kupował mieszkania? Zapraszamy też innych przedsiębiorców do włączenia się do działań prodemograficznych i budowania własnych systemów zachęt – dodaje.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Władysław Grochowski uruchomił program mający na celu zahamowanie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. Zachęty dla pracowników, nabywców mieszkań i hotelowych gości objęły bezpłatne imprezy okolicznościowe z okazji narodzin i nagrody pieniężne w wysokości 10 tysięcy złotych, motywujące do rodzenia dzieci.

Tymi działaniami biznesmen zwrócił uwagę mediów i opinii publicznej – nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie – na rosnący problem demograficzny.

Foto: Arche

„Impact investing”, czyli pozytywne działanie społeczne

– Projekt jest częścią głębszej strategii Grupy Arche i Fundacji Leny Grochowskiej określanej jako „impact investing” (inwestycje wpływu), w której lokowanie kapitału ma na celu wygenerowanie wymiernego, pozytywnego wpływu społecznego, przy jednoczesnym osiągnięciu zysku finansowego – wyjaśnia dyrektor ds. komunikacji i operacji i rzecznik prasowy Grupy Arche Adam Białas.

– Nasza marka od lat jest szczególnie znana nie tylko z hoteli, ale również z ratowania zabytków, często ulokowanych w nieoczywistych, zapomnianych miejscach, i spektakularnych rewitalizacji społecznych z włączeniem grup wykluczonych. Sukces tej strategii polega na finalnym wytworzeniu nie tylko nowych miejsc pracy, ale także wpływów podatkowych w miejscach pozostawionych samym sobie i zapomnianych przez świat – uzupełnia Białas.

Odwrócić negatywny trend

Polska, pisze dalej Arche, od lat notuje więcej zgonów niż urodzeń. Jej populacja stale maleje i to nie tylko z powodu ujemnego przyrostu naturalnego, ale również emigracji, zwłaszcza młodych osób.

Pod koniec 2025 roku liczba ludności Polski wyniosła 37,3 miliona. W skali roku zmniejszyła się o około 157 tysięcy osób, co stanowi jeden z największych ubytków w powojennej historii.

Prognozy demograficzne GUS przewidują w najbliższych latach drastyczny spadek liczby ludności i głębokie zmiany w strukturze wiekowej – Polska będzie pustoszeć z dekady na dekadę. Również liczby podane przez Eurostat nie są zbyt optymistyczne - już w 2040 roku Polska ma mieć zaledwie niecałe 34,7 miliona mieszkańców. Przez kolejne 60 lat ich liczba może spaść o 9 milionów.

– Biznes powinien mocniej włączać się w problemy społeczne, w tym wspierać odwrócenie negatywnego trendu demograficznego. Polska wydaje grube miliardy na obronność, tylko co z tego, skoro unicestwi nas demografia. Działania w ramach programu „Arche pokolenia” to wsparcie dla rodziców, którzy zdecydują się na poprawę naszej sytuacji demograficznej. Każda para, która w trakcie pobytu w jednym z 24 hoteli sieci Arche zadba o poczęcie dziecka, otrzyma gratisowe przyjęcie rodzinne związane z narodzinami, na przykład chrzcinami, zorganizowane w jednej z naszych sal eventowych lub restauracji. Za to benefitów w postaci 10 tysięcy złotych za każde urodzone dziecko mogą nadal spodziewać się pracownicy firmy i nabywcy naszych mieszkań. A już jesienią posadzimy pierwsze drzewa w Parku Pokoleń w Łochowie – każde z nich będzie przypisane urodzonemu w programie Arche bobasowi – podsumowuje Grochowski.

Dewelopersko-hotelarska firma Arche rozpoczęła działalność w 1991 roku. Pierwsze inwestycje realizowała w Warszawie i Siedlcach, od dwóch dekad buduje w całej Polsce. W swojej 35-letniej historii wybudowała ponad 14 tysięcy mieszkań i domów.

Arche jest także największą polską siecią hoteli, dysponującą 24 obiektami z ponad 4,7 tysiąca pokojów. Obecnie firma prowadzi kilkanaście dużych projektów rewitalizacyjnych (między innymi Królewska Papiernia w Konstancinie-Jeziornej, EC Szombierki w Bytomiu, Olejarnia w Szczecinie, Dwór Bojarów w Otwocku, Młyn Szancera w Tarnowie). Na rewitalizację zabytków Arche planuje wydać przez kolejne pięć lat ponad 5 miliardów złotych.

W ramach Fundacji Leny Grochowskiej przedsiębiorca wraz z żoną prowadzą również działalność integrującą społeczności i osoby wykluczone społecznie oraz wspierającą najbardziej potrzebujących. Został za nią uhonorowany Nagrodą Nansena, przyznawaną przez wysokiego komisarza ONZ ds. Uchodźców i indyjską Nagrodą Matki Teresy z Kalkuty.