Polski Holding Hotelowy podsumował pierwsze sześć miesięcy 2026 roku. Wszystkie wyniki operacyjne raportowane są zgodnie z międzynarodowym standardem USALI, co zapewnia pełną przejrzystość i porównywalność danych z rynkiem globalnym – informuje PHH w komunikacie.

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ADR i RevPAR w górę

Średnia cena za pokój (ADR) w skali całej grupy kapitałowej wzrosła w omawianym okresie o 1,7 procent w ujęciu rok do roku, a w spółce PHH o 1,9 procent. Z kolei wskaźnik RevPAR wzrósł w tym czasie odpowiednio o 3 i 4,6 procent.

Wyniki te są bezpośrednim efektem konsekwentnej modernizacji obiektów i profesjonalizacji procesów sprzedażowych w całej Grupie – czytamy w komunikacie.

Przychody wzrosły o 7,7 procent

To wszystko przełożyło się na 7,7-procentowy wzrost przychodów w pierwszym półroczu do kwoty 275,9 miliona złotych.

– Za nami bardzo intensywne sześć miesięcy, w których położyliśmy fundamenty pod dalszy rozwój Grupy PHH. Dobre wyniki finansowe dają nam stabilną bazę do kontynuacji procesów konsolidacyjnych i inwestycji w modernizację naszej bazy hotelowej, przede wszystkim w linii kurort i uzdrowisko. Konsekwentnie budujemy silny, nowoczesny podmiot na polskim rynku i jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania – mówi prezes PHH Rafał Szmytke, cytowany w komunikacie.

Foto: Polski Holding Hotelowy

Miasto, kurort i uzdrowisko

Grupa umacnia swoją pozycję rynkową w oparciu o jasny podział operacyjny na obszary miasto, kurort i uzdrowisko. Dywersyfikacja pozwala PHH optymalizować obłożenie niezależnie od sezonu i dopasowywać ofertę do wymagań poszczególnych grup gości.

Inwestycje w Zakopanem, Szklarskiej Porębie i Kołobrzegu

W drugim półroczu grupa nie zwalnia tempa, stawiając na intensywny rozwój infrastruktury hotelowej. Kluczowymi projektami pozostają kompleksowe modernizacje obiektów w Zakopanem, Szklarskiej Porębie (oba należą do linii kurort) i Kołobrzegu (linia uzdrowisko), a także zaplanowane otwarcie nowego hotelu Four Points by Sheraton w Poznaniu (dawnego hotelu Ikar).

Inwestycja w stolicy Wielkopolski znacząco wzmocni pozycję PHH jako lidera na rynku hoteli miejskich.