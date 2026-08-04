Analiza danych z wyszukiwarki OLX ilustruje, jak zmieniają się turystyczne wybory Polaków. Coraz większą popularnością cieszą się mniejsze miejscowości, które skutecznie rywalizują z popularnymi kurortami – pisze OLX w informacji prasowej.

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W tym roku zmiana ta jest jeszcze wyraźniejsza, o czym świadczy wyraźny wzrost zapytań o noclegi na pojezierzach Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Według danych OLX Okuninka nad Jeziorem Białym zanotowała już 27,5 tysiąca zapytań o zakwaterowanie, więcej niż Sopot czy Łeba, i z wynikiem 87 zapytań na jedno ogłoszenie wyprzedziła pod względem zainteresowania zarówno Giżycko (45), jak i Mikołajki (50).

Jeszcze większym zainteresowaniem cieszy się Sielpia Wielka, w wypadku której na jedno ogłoszenie przypadało średnio aż 148 zapytań. To ponad dwa razy więcej niż w Zakopanem (34) czy Gdańsku (65).

Nowy model wypoczynku. Mniej kurortów, więcej kameralnych kierunków

Obecne zainteresowanie mniejszymi miejscowościami to tendencja, którą było widać już w poprzednich latach. Doskonale ilustruje ją zainteresowanie noclegami w Skorzęcinie, miejscowości, która w lipcu 2024 roku była w serwisie OLX absolutnym liderem pod względem liczby zapytań przypadających na jedno ogłoszenie (111).

Rosnąca popularność kameralnych kierunków dobrze wpisuje się w motywacje Polaków wyjeżdżających na wakacje. Jak wynika z badania opinii publicznej zrealizowanego w czerwcu na zlecenie OLX, najważniejszym celem wyjazdów jest odpoczynek i relaks (67 procent), oderwanie od codzienności (48 procent), odkrywanie nowych miejsc (46 procent) i spędzenie czasu z bliskimi (42 procent). Istotny jest też kontakt z naturą, na który wskazał co czwarty respondent.

Pokazuje to, że wakacyjny wypoczynek coraz częściej może być rozumiany jako poszukiwanie miejsca, które pozwala zwolnić tempo, odpocząć od codzienności i spędzić czas w bardziej kameralnych warunkach.

W poszukiwaniu większej niezależności

Zmiany w wakacyjnych nawykach Polaków wychodzą poza wybór kierunku i dotyczą także samego sposobu organizowania pobytu. Coraz większego znaczenia nabiera wyposażenie i możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.

Trend ten dość szybko znalazł odzwierciedlenie w ofertach dostępnych na OLX. Jeszcze w 2024 roku oferty z aneksem kuchennym lub dostępem do kuchni stanowiły 22 procent wszystkich aktywnych ogłoszeń. W 2025 roku ich udział wzrósł do prawie 52 procent, a w sezonie 2026 sięga już niemal 60 procent.

Okazuje się jednak, że mimo rosnącego udziału tego typu ofert, popyt na nie jest większy niż wynikałoby to z ich udziału w podaży. W trwającym sezonie generują one prawie 63 procent zapytań, a jedna oferta noclegu wyposażonego w aneks kuchenny osiąga ich średnio 41, podczas gdy w wypadku obiektu bez możliwości samodzielnego gotowania jest ich 35.

Rosnące zainteresowanie miejscami z zapleczem kuchennym może być związane między innymi z coraz większą potrzebą kontrolowania wakacyjnych wydatków. Potwierdzają to wyniki badania zrealizowanego na zlecenie OLX – wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Możliwość samodzielnego przygotowania posiłków wpisuje się więc w szerszą potrzebę łączenia wygody z planowaniem budżetu.

– Wakacyjne wybory Polaków pokazują, jak zmienia się nasz sposób myślenia o wypoczynku. Istotny wpływ mają na to rosnące koszty wyjazdów, które sprawiają, że większą uwagę zwracamy na ich całkowity budżet – mówi menedżer ds. PR i komunikacji OLX Kamil Szabłowski, cytowany w komunikacie.

– Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z komfortu czy jakości. Przeciwnie. Okazuje się, że szukamy rozwiązań, które pozwalają nam lepiej zarządzać wydatkami bez odbierania sobie przyjemności z urlopu. Stąd zainteresowanie mniejszymi, często kameralnymi miejscowościami i rosnąca popularność noclegów z aneksami kuchennymi. Połączenie tych elementów sprawia, że mamy większą swobodę w zarządzaniu budżetem, a tym samym kontrola nad wydatkami nie odbiera nam radości z wypoczynku – dodaje.