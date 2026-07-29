W połowie maja rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Znalazły się w niej między innymi długo oczekiwane przepisy regulujące najem krótkoterminowy, które stały się przedmiotem dyskusji, kontrowersji i sporów.

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Krytycy, w tym niektórzy politycy i mieszkańcy budynków wielorodzinnych, wskazują, że nowa ustawa nie daje lokalnym społecznościom wystarczających narzędzi do ograniczania uciążliwości związanych z najmem, takich jak hałas, problemy z bezpieczeństwem czy zmiana charakteru całych dzielnic. W ich ocenie zabrakło skutecznych mechanizmów pozwalających wspólnotom mieszkaniowym decydować o dopuszczalności takiej działalności lub wprowadzać limity.

Emocje wokół ustawy podgrzały pojawiające się w debacie publicznej wątki dotyczące potencjalnego konfliktu interesów zaangażowanego w proces legislacyjny sekretarza stanu odpowiedzialnego za turystykę w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusza Rasia.

Dziś cztery kluczowe organizacje branżowe – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polski Holding Hotelowy, Polskie Hotele Niezależne i Polska Izba Turystyki – opublikowały wspólne oświadczenie. Apelują w nim o powrót do rzeczowej, merytorycznej debaty i skupienie się na długofalowych skutkach regulacji dla całego rynku turystycznego.

Oto pełna jego treść.

Oświadczenie w sprawie regulacji dotyczącej najmu krótkoterminowego Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Polskiego Holdingu Hotelowego, Polskich Hoteli Niezależnych, Polskiej Izby Turystyki

Jesteśmy dziś jako branża jednym z motorów polskiej gospodarki. Turystyka w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie i w interesie kraju jest zapewnienie stabilnych i przewidywalnych przepisów dla całego rynku.

Jednym z nich jest ustawa regulująca zasady najmu krótkoterminowego. To kwestia, która ukształtuje branżę na przyszłe lata, dlatego warto, by dyskusja na ten temat była rzeczowa i merytoryczna, a taka w ostatnich dniach być przestała. Tematy poboczne, publicystyczne insynuacje i polityczne interesy przesłoniły sedno sprawy.

Jako środowisko mamy wspólny cel, powinniśmy się jednoczyć wokół rozwiązań dobrych dla całego rynku i dla turystów. Zależy nam na jasnych i przejrzystych przepisach, które pozwolą się rozwijać branży turystycznej.

Proces legislacji porządkującej zasady funkcjonowania najmu krótkoterminowego w końcu się rozpoczął, trwa i jest szeroko konsultowany. Doceniamy to. Przez kilkanaście lat nikt nie miał odwagi ani woli, żeby tym trudnym tematem się zająć. Jak widzimy, wywołuje to osobiste ataki, manipulacje i oskarżenia.

Warto dziś skupić się na tym, co dla nas najważniejsze – na merytoryce, na istocie proponowanych rozwiązań, których wprowadzenie jest w interesie polskiej turystyki.

Podpisali:

Elżbieta Lendo

Rafał Szmytke

Ireneusz Węgłowski

Paweł Niewiadomski