Unijny urząd statystyczny Eurostat podał informacje na temat noclegów rezerwowanych za pośrednictwem platform online (m.in. Booking i Airbnb). W statystykach uwzględniono podział na podregiony, które obejmują też największe miasta.

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Ponad 44 miliony noclegów w Polsce w najmie krótkoterminowym

Jak zauważyli eksperci serwisu RynekPierwotny.pl, w zeszłym roku. Eurostat odnotował w Polsce wzrost liczby noclegów w formie najmu krótkoterminowego o prawie 14 procent. W 2024 roku było ich 39,02 miliona, a 2025 - 44,39 miliona.

„Warto przypomnieć, o czym właściwie mówią dane unijnego urzędu statystycznego. Badane noclegi stanowią iloczyn liczby gości oraz spędzonych przez nich nocy. Innymi słowy, jeżeli trzyosobowa rodzina wynajmie lokum na pięć nocy, to w danych Eurostatu taka decyzja oznacza 15 noclegów” - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar z RynekPierwotny.pl.

Ekspert zauważa, że dzięki publikacji danych Eurostatu, uwzględniającej podział na unijne podregiony NUTS 3, widać, jak przez lata zmieniała się liczba noclegów w sześciu największych miastach w Polsce. Liderzy w 2025 r. to Warszawa – 5,41 miliona, tu wzrost wyniósł 9 procent, Kraków – 5,12 miliona, o 15 procent więcej i Trójmiasto – 4,8 miliona, o 8 procent więcej. We Wrocławiu odnotowano 2,31 miliona noclegów w obiektach najmu krótkoterminowego, czyli o 15 procent więcej porównując rok do roku, w Poznaniu 1,01 miliona i 18 procent wzrostu, a w Łodzi 0,89 miliona, czyli o 23 procent więcej.

„Łódź zwraca uwagę również skalą procentowego wzrostu liczby noclegów w ujęciu pięcioletnim - łącznie to aż o 582 procent” - wskazuje ekspert.

Polskie miasta i regiony w Europie pod względem noclegów

Z danych Eurostatu wynika, że pod względem popularności najmu krótkoterminowego Polska jest bardzo zróżnicowana. Najwyżej w rankingu uwzględniającym 1,2 tysiąca podregionów Unii Europejskiej uplasowały się: Warszawa – na 40. miejscu, Kraków – na 42. i Trójmiasto – na 43. miejscu. Podregion nowotarski zajął 45. miejsce, szczeciński – 99. miejsce, Wrocław – 111. miejsce, podregion koszaliński – 123., jeleniogórski – 132., gdański – 148., bielski – 206., Poznań - 212. miejsce, podregion wałbrzyski – 234. miejsce, Łódź - 239. miejsce.

Prajsnar zaznacza, że podregion nowotarski obejmuje m.in. powiat tatrzański, w skład podregionu szczecińskiego nie wchodzi sam Szczecin, z kolei podregion gdański funkcjonuje osobno względem Trójmiasta.

Ponadto dwie polskie metropolie znalazły się w rankingu dwudziestu dużych unijnych miast z największą liczbą noclegów w formie najmu krótkoterminowego rezerwowanego online. 17. miejsce zajęła Warszawa, a 18. Kraków. Dla porównania Budapeszt zajął 7. miejsce z liczbą 9,33 miliona noclegów, a Praga – 14. z 6,09 miliona noclegów.

gkc/ mmu/