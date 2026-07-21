Najważniejsze informacje:

• podróż z Kalisza do Poznania skróci się do ok. 35 minut, a do Warszawy do około 1 godz. 40 min;

• Kalisz zyska połączenia Kolei Dużych Prędkości (KDP) kursujące co godzinę oraz ekspresy regionalne;

• trwają przygotowania do budowy ponad 146 km nowej linii KDP między Sieradzem, Kaliszem, Pleszewem i Poznaniem;

• spółka prowadzi zaawansowane prace projektowe oraz procedurę uzyskania decyzji środowiskowych;

• planowane oddanie linii do użytku to koniec 2035 roku;

• liczba podróżnych jadących z Kalisza wzrośnie z 1 800 obecnie do 8 400 na dobę w 2050 r. - wynika z Pasażerskiego Modelu Transportowego (PMT).

Spółka konsekwentnie realizuje prace przygotowawcze dla linii kolejowej nr 85 na odcinku Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań, stanowiącej poznańską odnogę linii „Y”. W 2025 roku inwestor odebrał Koncepcję Programowo-Przestrzenną, co otworzyło drogę do kolejnego etapu inwestycji – projektu budowlanego. Na jego potrzeby prowadzone są już szeroko zakrojone prace geodezyjne, geotechniczne i geologiczne.

Równolegle spółka jest na zaawansowanym etapie uzyskania decyzji środowiskowej dla tego samego odcinka. Wnioski zostały złożone w grudniu 2024 r. i w lutym 2025 r., a ich rozstrzygnięcia spodziewane są do końca bieżącego roku. Ważnym momentem będą konsultacje społeczne, które umożliwią mieszkańcom aktywny udział w procesie inwestycyjnym.

Integralną częścią projektu będzie także ok. 9-kilometrowa kolejowa obwodnica Kalisza. W 2026 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Stanowi ona integralną część linii 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań. Dzięki niej najszybsze pociągi będą mogły korzystać z obwodnicy, natomiast połączenia obsługujące Kalisz będą wjeżdżały na stację zlokalizowaną w centrum miasta.

Uzyskanie decyzji środowiskowej pozwoli ubiegać się o kolejne pozwolenia, takie jak decyzja lokalizacyjna, wodnoprawna i pozwolenie na budowę. Spółka prowadzi intensywny dialog z administracją publiczną, w tym z Urzędem Wojewódzkim oraz Wodami Polskimi, aby zapewnić sprawne i terminowe procedowanie kolejnych etapów projektu.

– Realizacja tej inwestycji znacząco skróci czas przejazdu między Kaliszem a innymi miastami. Dla przykładu - podróż koleją z Kalisza do Poznania potrwa zaledwie 35 minut, podczas gdy obecnie pokonanie tego odcinka pociągiem zajmuje prawie półtorej godziny. O godzinę krócej pojedziemy również z Kalisza do Warszawy - w tym przypadku nasza podróż skróci się z 2 godz. 40 minut do 1 godz. 40 minut. – mówi Piotr Rachwalski, Port Polska, członek zarządu ds. kolei spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Kalisz zyska zarówno połączenia Kolei Dużych Prędkości kursujące co godzinę, jak też do ekspresów regionalnych, które będą poruszały się w dużej mierze po liniach KDP, ale zatrzymywały się częściej, zapewniając jeszcze lepszą ofertę połączeń.

Linia „Y” jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, w skład której wchodzi szereg strategicznych europejskich szlaków komunikacyjnych.

W 2024 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF2) pozyskała 162 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Sieradz – Pleszew – Poznań, w ramach projektu pn. „Uzupełnienie brakującego połączenia na CNC North Sea-Baltic: Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Sieradz Północny – Pleszew – Poznań".

Dla wszystkich odcinków poznańskiej odnogi „Y” między Sieradzem, a Poznaniem opracowywane są projekty budowlane. Planowane oddanie do użytku linii z Sieradza do Poznania to koniec 2035 r.

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