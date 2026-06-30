27 czerwca pociąg Pendolino pierwszy raz przyjechał do Ustki – informuje spółka PKP Intercity w komunikacie. Pociąg kursujący z Bielska-Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto będzie woził turystów do tego nadmorskiego kurortu do końca sierpnia.

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– Ustka to kolejna miejscowość turystyczna nad Bałtykiem, po Trójmieście, Kołobrzegu, Szczecinie i Świnoujściu, do której w czasie wakacji dojeżdżać będzie Pendolino – mówi członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak, cytowany w komunikacie.

Do Ustki Pendolino przyjeżdża o godzinie 20:21, a z Ustki wyjeżdża o 7:23. Najkrótszy czas przejazdu między Ustką a Bielskiem-Białą wynosi 8 godzin i 33 minuty. Przejazd na trasie Warszawa–Ustka to 4 godziny i 52 minuty.

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Cztery dodatkowe pary codziennych połączeń do Ustki

Podróżni planujący letni wypoczynek w Ustce mogą też skorzystać z innych połączeń PKP Intercity. Pociągi Szkuner i Zefir, oba relacji Ustka–Przemyśl–Ustka kursują między innymi przez Rzeszów, Kraków, Gliwice, Opole, Wrocław, Poznań i Piłę. Przemyślanin relacji Ustka–Przemyśl–Ustka jedzie przez Rzeszów, Kraków, Częstochowę, Łódź, Poznań i Piłę. Natomiast Gwarek relacji Ustka–Kraków–Ustka zatrzymuje się w Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Ponadto na trasie Warszawa–Ustka–Warszawa w czasie wakacji kursuje pociąg Słoneczny Kolei Mazowieckich.

– Bezpośrednie i szybkie połączenia kolejowe są niezwykle ważne dla turystów, którzy przyjeżdżają do Ustki. To także udogodnienie dla naszych mieszkańców, którzy na pokładzie Pendolino mogą teraz dojechać do Trójmiasta, Warszawy, Katowic czy Bielska-Białej. Jestem przekonany, że Ustczanie będą z tego korzystali – mówi burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.

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– To nie wszystko – PKP wspierają Ustkę w kolejnych inwestycjach, w szczególności w rozbudowie centrum przesiadkowego. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień przystąpimy do przekazania terenów, na których kolejne inwestycje poprawią jeszcze bardziej komfort podróżnych – dodaje wiceprezes PKP Dariusz Grajda.