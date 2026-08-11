Nocne pociągi przez wiele lat były ważnym elementem polskiej kolei, jednak wraz z kryzysem transportu kolejowego na przełomie XX i XXI wieku ich znaczenie wyraźnie zmalało. Teraz temat wraca wraz z planowanym rozwojem infrastruktury i otwarciem rynku przewozów pasażerskich po 2030 roku.

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Port Polska ma pomysł na rozwój sieci nocnych połączeń kolejowych

Analitycy Portu Polska opracowali wstępną wizję sieci całorocznych połączeń nocnych po 2035 roku. Koncepcja ma być punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Jak informuje portal Rynek Kolejowy, projekt zakłada, że nocna oferta kolejowa powinna funkcjonować niezależnie od sieci połączeń dziennych.

Składy miałyby być zestawiane przede wszystkim z wagonów sypialnych oraz tych z miejscami do leżenia, tak aby pasażerowie mogli podróżować nocą w komfortowych warunkach. To rozwiązanie zbliżone do modeli funkcjonujących m.in. w Austrii, Czechach czy we Włoszech.

Ważniejsza wygoda niż szybki przejazd

Autorzy projektu wyszli również z założenia, że w przypadku nocnych pociągów czas podróży nie musi być możliwie najkrótszy. Ich zdaniem istotniejsze są dogodne godziny odjazdu i przyjazdu, tak aby podróżny mógł wsiąść do pociągu wieczorem, przespać noc i dotrzeć do celu w godzinach porannych.

Za dolną granicę uzasadniającą uruchomienie krajowego połączenia nocnego przyjęto trasę, której przejazd w dzień zajmuje co najmniej 5 godzin. Optymalna podróż nocna powinna natomiast trwać około 7-8 godzin. Autorzy projektu chcą również, aby składy te umożliwiały dojazdy do i z lotnisk, szczególnie pasażerom, którzy korzystają z bardzo wczesnych lub późnych połączeń lotniczych.

Nocne pociągi miałyby kursować również za granicę

Choć uważa się, że rozbudowa kolei dużych prędkości może ograniczyć zapotrzebowanie na część nocnych tras krajowych, jednocześnie pozwoli uruchomić długodystansowe połączenia międzynarodowe przy zachowaniu atrakcyjnego czasu podróży. Nocny pociąg może więc stać się realną alternatywą dla samolotu. Z przygotowanej przez Port Polska grafiki prezentującej propozycje połączeń wynika, że mogłoby powstać 16 tego typu relacji: 4 krajowe i 12 międzynarodowych.

W ruchu krajowym zaproponowano 4 główne trasy:

N01 miałby prowadzić z Kołobrzegu przez Gdynię, Gdańsk, Warszawę, Lotnisko, Katowice i Kraków do Przemyśla;

N02 połączyłby Świnoujście przez Szczecin i Poznań z Krakowem i Przemyślem, zapewniając nocny przejazd z północno-zachodniej Polski na południowy wschód;

N03 miałby kursować z Gdyni i Gdańska przez Bydgoszcz i Toruń do Bielska-Białej i Zakopanego;

N04 połączyłby Szczecin przez Poznań z Bielskiem-Białą i Zakopanem.

Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, autorzy koncepcji proponują nocne połączenia do Berlina, Amsterdamu, Kolonii, Hamburga, Monachium, Pragi, Budapesztu, Brna, Bratysławy, Wiednia, Kijowa, Rijeki, Kowna, Rygi i Tallinna.

Jak informuje Rynek Kolejowy, większość tych połączeń prawdopodobnie wymagałaby funkcjonowania w ramach usług publicznych PSC, co wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia przetargów i zawarcia wieloletnich umów z przewoźnikami.