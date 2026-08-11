Włoskie Ministerstwo Turystyki i Ministerstwo Kultury wydłużyły godziny otwarcia kilku popularnych atrakcji turystycznych – podaje portal independent.co.uk. Zmiana ta obowiązywać będzie do końca sierpnia.

Na liście atrakcji, które można zwiedzać dłużej, znalazły się Koloseum i Panteon w Rzymie i Zamek Sforzów (Castello Sforzesco) w Mediolanie.

Wieczorne zwiedzanie z dodatkowymi korzyściami

Koloseum jest dostępne dla turystów aż do godziny 23.30 w piątki i soboty (dotąd zamykało się o 19.45), natomiast Panteon – do godziny 23 codziennie z wyjątkiem czwartków (dotąd zamykał się o 19). Z kolei mediolański zamek jest czynny do 19.30, czyli dwie godziny dłużej niż zwykle. Do wieczornych wizyt w Castello Sforzesco mają też zachęcać tańsze bilety do zamkowego Muzeum Sztuki Antycznej i Muzeum Pietà Rondanini Michała Anioła, w którym prezentowana jest ostatnia, niedokończona rzeźba artysty.

Wydłużone godziny to nie tylko większa wygoda, ale także wyjątkowe wrażenia ze zwiedzania, szczególnie Koloseum i Panteonu. Jak zwraca uwagę minister kultury Alessandro Giuli, wieczór pozwala zobaczyć te zabytki w zupełnie innej odsłonie – mniej zatłoczone, oświetlone i często bardziej nastrojowe.

Czytaj więcej

Pożary szaleją w Europie. Walkę z ogniem utrudnia wiatr
Zanim Wyjedziesz
Ekstremalne pożary trawią Europę. Zagrożone są sławne turystyczne regiony

Zmiany te to odpowiedź na kolejną już falę upałów, która w ostatnich tygodniach ogarnęła Włochy. Na początku sierpnia władze ogłosiły czerwony alert pogodowy w aż 27 miastach – to pierwszy taki przypadek w tym roku. Na liście miast objętych alertem znalazły się między innymi Rzym, Mediolan, Neapol, Florencja i Palermo, czyli najważniejsze ośrodki turystyczne kraju.

Czerwony alert oznacza najwyższy poziom zagrożenia dla zdrowia – długotrwałe, bardzo wysokie temperatury mogą stanowić realne ryzyko dla całej populacji, nie tylko dla osób starszych czy przewlekle chorych.

Zalecenia obejmują między innymi unikanie przebywania na słońcu między godziną 11 a 18, pozostawanie w klimatyzowanych pomieszczeniach i regularne nawadnianie organizmu.

Przewodnicy turystyczni alarmują

Decyzja o wydłużeniu godzin otwarcia została podjęta po konsultacjach z branżą turystyczną i przewodnikami. W sierpniu ubiegłego roku na skutek upału zmarł w Koloseum 56-letni przewodnik. Włoskie stowarzyszenie certyfikowanych przewodników turystycznych (Associazione Guide Turistiche Abilitate – AGTA) zaapelowało wówczas o możliwość dostosowania czasu pracy do warunków pogodowych, uwzględniającą zagrożenie ekstremalnymi upałami w ciągu dnia.

Czytaj więcej

Ekstremalnych upałów doświadcza m.in. Rzym
Społeczeństwo
Plus 53 stopnie we Florencji. Ekstremalne upały we Włoszech

Jednocześnie działania te mają wymiar strategiczny. Wydłużenie godzin zwiedzania rozkłada ruch turystyczny w czasie, co może pomóc ograniczyć tłok w najpopularniejszych miejscach, a także poprawić komfort zwiedzania.

Według Narodowego Instytutu Badań Turystycznych (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – ISNART) kultura jest obecnie głównym motywem podróży do Włoch – w ciągu ostatniej dekady awansowała z siódmego miejsca na pierwsze.

– Dlatego nadajemy priorytet turystyce kulturowej i badamy potencjał wzrostu tego segmentu, który już teraz przynosi 58 miliardów euro w postaci wydatków turystów – podkreśla minister turystyki Gianmarco Mazzi.