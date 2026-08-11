Włoskie Ministerstwo Turystyki i Ministerstwo Kultury wydłużyły godziny otwarcia kilku popularnych atrakcji turystycznych – podaje portal independent.co.uk. Zmiana ta obowiązywać będzie do końca sierpnia.

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Na liście atrakcji, które można zwiedzać dłużej, znalazły się Koloseum i Panteon w Rzymie i Zamek Sforzów (Castello Sforzesco) w Mediolanie.

Wieczorne zwiedzanie z dodatkowymi korzyściami

Koloseum jest dostępne dla turystów aż do godziny 23.30 w piątki i soboty (dotąd zamykało się o 19.45), natomiast Panteon – do godziny 23 codziennie z wyjątkiem czwartków (dotąd zamykał się o 19). Z kolei mediolański zamek jest czynny do 19.30, czyli dwie godziny dłużej niż zwykle. Do wieczornych wizyt w Castello Sforzesco mają też zachęcać tańsze bilety do zamkowego Muzeum Sztuki Antycznej i Muzeum Pietà Rondanini Michała Anioła, w którym prezentowana jest ostatnia, niedokończona rzeźba artysty.

Wydłużone godziny to nie tylko większa wygoda, ale także wyjątkowe wrażenia ze zwiedzania, szczególnie Koloseum i Panteonu. Jak zwraca uwagę minister kultury Alessandro Giuli, wieczór pozwala zobaczyć te zabytki w zupełnie innej odsłonie – mniej zatłoczone, oświetlone i często bardziej nastrojowe.

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Zmiany te to odpowiedź na kolejną już falę upałów, która w ostatnich tygodniach ogarnęła Włochy. Na początku sierpnia władze ogłosiły czerwony alert pogodowy w aż 27 miastach – to pierwszy taki przypadek w tym roku. Na liście miast objętych alertem znalazły się między innymi Rzym, Mediolan, Neapol, Florencja i Palermo, czyli najważniejsze ośrodki turystyczne kraju.

Czerwony alert oznacza najwyższy poziom zagrożenia dla zdrowia – długotrwałe, bardzo wysokie temperatury mogą stanowić realne ryzyko dla całej populacji, nie tylko dla osób starszych czy przewlekle chorych.

Zalecenia obejmują między innymi unikanie przebywania na słońcu między godziną 11 a 18, pozostawanie w klimatyzowanych pomieszczeniach i regularne nawadnianie organizmu.

Przewodnicy turystyczni alarmują

Decyzja o wydłużeniu godzin otwarcia została podjęta po konsultacjach z branżą turystyczną i przewodnikami. W sierpniu ubiegłego roku na skutek upału zmarł w Koloseum 56-letni przewodnik. Włoskie stowarzyszenie certyfikowanych przewodników turystycznych (Associazione Guide Turistiche Abilitate – AGTA) zaapelowało wówczas o możliwość dostosowania czasu pracy do warunków pogodowych, uwzględniającą zagrożenie ekstremalnymi upałami w ciągu dnia.

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Jednocześnie działania te mają wymiar strategiczny. Wydłużenie godzin zwiedzania rozkłada ruch turystyczny w czasie, co może pomóc ograniczyć tłok w najpopularniejszych miejscach, a także poprawić komfort zwiedzania.

Według Narodowego Instytutu Badań Turystycznych (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – ISNART) kultura jest obecnie głównym motywem podróży do Włoch – w ciągu ostatniej dekady awansowała z siódmego miejsca na pierwsze.

– Dlatego nadajemy priorytet turystyce kulturowej i badamy potencjał wzrostu tego segmentu, który już teraz przynosi 58 miliardów euro w postaci wydatków turystów – podkreśla minister turystyki Gianmarco Mazzi.