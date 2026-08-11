ETA ma przyspieszyć i ułatwić wjazd do RPA, jednocześnie wzmocnić efektywność zarządzania granicami, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności RPA i podniesienia bezpieczeństwa w kraju.

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Ze zdjęciem i opłatą po wizę do internetu

System łączy cyfrowy proces składania wniosków, weryfikację biometryczną, uczenie maszynowe i ulepszony elektroniczny system kontroli ruchu znany jako eMCS 2.0. Aby złożyć wniosek wizowy za jego pośrednictwem, podróżny musi utworzyć konto, wypełnić formularz, zrobić zdjęcie paszportu i zdjęcie biometryczne na żywo (online) i uiścić opłatę za wydanie wizy.

Zatwierdzanie wniosku odbywa się zwykle w czasie rzeczywistym (najpóźniej w ciągu 24 godzin od jego złożenia).

Po zatwierdzeniu wniosku, ETA jest automatycznie powiązana z paszportem wnioskodawcy. Uprawnia do wielokrotnego wjazdu do Republiki Południowej Afryki w celach turystycznych, służbowych, w okresie jej ważności.

Nie można za jej pośrednictwem autoryzować podróży w celach podjęcia pracy. To się ma jednak w przyszłości zmienić.

Oficjalnego uruchomienia systemu dokonano po trwającym od jesieni 2025 roku pilotażu.

Pełne wdrożenie systemu ETA od września

Sierpniowa prezentacja systemu zapoczątkowała nowy etap wdrażania ETA. System będzie dostępny na kolejnych przejściach granicznych, poszerzone zostaną kategorie wizowe i będą mogli z niego skorzystać podróżni z wszystkich krajów, które potrzebują wiz, aby dostać się do RPA.

Nie stanie się to jednak od razu. Jak wskazuje portal Visa News, prawdopodobne pełne wdrożenie nastąpi we wrześniu 2026 roku, ale proces ten może być rozłożony w czasie. Do momentu implementacji korzystanie z elektronicznego systemu będzie dobrowolne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RPA zachęca do skorzystania z niego także podróżnych, którzy nie muszą się ubiegać o wizę, w tym obywateli krajów Unii Europejskiej (przy pobytach trwających do 30 dni), aby mogli szybciej i sprawniej przejść kontrolę na granicach.

Do całkowitego wdrożenia ETA, korzystanie z systemu jest bezpłatne, władze RPA rozważają jednak wprowadzenie opłaty. Nieoficjalnie mówi się w tym kontekście o 500 randach (równowartość 115 złotych).