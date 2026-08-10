Valjevo leży niespełna 100 kilometrów od Belgradu. To właśnie tam działa restauracja Corner, w której polscy turyści mogą zjeść i napić się za darmo. Jak informuje Radio ZET, za tym symbolicznym gestem stoi właściciel lokalu Čorđe Momić, który w ten sposób chce upamiętnić działalność polskiego lekarza Ludwika Hirszfelda i jego żony.

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Polacy są tu honorowymi gośćmi

Pomysł narodził się po spotkaniu restauratora z reżyserem Pawłem Wysoczańskim, który kilka lat temu pracował nad filmem poświęconym działalności polskich lekarzy podczas I wojny światowej. Momić poznał wówczas historię Hanny i Ludwika Hirszfeldów i uznał, że chce w szczególny sposób podziękować Polakom za pomoc udzieloną jego rodakom. Od tego czasu każdy obywatel naszego kraju odwiedzający lokal ma być traktowany jak honorowy gość i może zjeść posiłek lub wypić kawę bez płacenia rachunku.

Jak przypomina Radio ZET, o tej tradycji informowała również Ambasada RP w Belgradzie. Jej przedstawiciele odwiedzili restaurację i potwierdzili, że zasada rzeczywiście obowiązuje. Gdy poprosili o rachunek, kelner miał odpowiedzieć, że został on uregulowany sto lat temu przez doktora Hirszfelda. Zwyczaj nadal jest praktykowany, co potwierdzają opinie polskich turystów publikowane w sieci. Nie wszyscy korzystają jednak z tej możliwości. Część gości mimo wszystko płaci lub zostawia pieniądze na stole, traktując to jako wyraz szacunku wobec właściciela.

Ludwik Hirszfeld ratował Serbów podczas epidemii

Ludwik Hirszfeld był wybitnym polskim bakteriologiem i immunologiem. Po wybuchu I wojny światowej wraz z żoną Hanną, również lekarką, wyjechał do Serbii, gdzie trwała groźna epidemia tyfusu plamistego. Małżeństwo zaangażowało się w leczenie zakażonych, jednocześnie podejmując działania ograniczające rozprzestrzenianie się choroby. Dzięki ich pracy udało się uratować wiele osób. Hirszfeld po wojnie kontynuował działalność naukową w Polsce i stał się jednym z twórców rodzimej mikrobiologii i immunologii. Lekarz zmarł w 1954 r.