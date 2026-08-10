Restauracja Corner w serbskim Valjevie od lat nie pobiera opłat od polskich gości
Valjevo leży niespełna 100 kilometrów od Belgradu. To właśnie tam działa restauracja Corner, w której polscy turyści mogą zjeść i napić się za darmo. Jak informuje Radio ZET, za tym symbolicznym gestem stoi właściciel lokalu Čorđe Momić, który w ten sposób chce upamiętnić działalność polskiego lekarza Ludwika Hirszfelda i jego żony.
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Pomysł narodził się po spotkaniu restauratora z reżyserem Pawłem Wysoczańskim, który kilka lat temu pracował nad filmem poświęconym działalności polskich lekarzy podczas I wojny światowej. Momić poznał wówczas historię Hanny i Ludwika Hirszfeldów i uznał, że chce w szczególny sposób podziękować Polakom za pomoc udzieloną jego rodakom. Od tego czasu każdy obywatel naszego kraju odwiedzający lokal ma być traktowany jak honorowy gość i może zjeść posiłek lub wypić kawę bez płacenia rachunku.
Jak przypomina Radio ZET, o tej tradycji informowała również Ambasada RP w Belgradzie. Jej przedstawiciele odwiedzili restaurację i potwierdzili, że zasada rzeczywiście obowiązuje. Gdy poprosili o rachunek, kelner miał odpowiedzieć, że został on uregulowany sto lat temu przez doktora Hirszfelda. Zwyczaj nadal jest praktykowany, co potwierdzają opinie polskich turystów publikowane w sieci. Nie wszyscy korzystają jednak z tej możliwości. Część gości mimo wszystko płaci lub zostawia pieniądze na stole, traktując to jako wyraz szacunku wobec właściciela.
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Ludwik Hirszfeld był wybitnym polskim bakteriologiem i immunologiem. Po wybuchu I wojny światowej wraz z żoną Hanną, również lekarką, wyjechał do Serbii, gdzie trwała groźna epidemia tyfusu plamistego. Małżeństwo zaangażowało się w leczenie zakażonych, jednocześnie podejmując działania ograniczające rozprzestrzenianie się choroby. Dzięki ich pracy udało się uratować wiele osób. Hirszfeld po wojnie kontynuował działalność naukową w Polsce i stał się jednym z twórców rodzimej mikrobiologii i immunologii. Lekarz zmarł w 1954 r.
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