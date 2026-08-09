Do tragedii doszło w piątek. Około godziny 10.45 policja w Puli na Istrii dostała zgłoszenie, że czterdziestoletni obywatel Polski źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów w morzu w pobliżu Medulinu.

Mężczyznę przetransportowano łodzią do zatoki Polje, gdzie zmarł po nieskutecznej reanimacji – poinformowała chorwacka policja. 

W oświadczeniu komendy podkreślono, że funkcjonariusze kontynuują dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia.

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