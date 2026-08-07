Żeglarze portugalskie w ostatnich dniach masowo pojawiły się na wielu plażach w Kraju Basków. Z początkiem sierpnia odnotowano ich obecność także u wybrzeży Francji i Portugalii. Służby zalecają turystom ostrożność.

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Żeglarze portugalskie atakują w Hiszpanii. Ponad 100 poparzeń w jeden dzień

Jak podaje serwis Euronews, wzrost liczby parzących stworzeń przypominających meduzy wzdłuż wybrzeża Kantabrii jest przyczyną wydania zakazów kąpieli na kilku baskijskich plażach. Zmusił też władze sanitarne do zintensyfikowania zaleceń dotyczących postępowania w przypadku poparzenia.

Obecność żeglarzy portugalskich, morskich organizmów wyposażonych w jadowite macki, wzrosła tego lata w północnej Hiszpanii, zwłaszcza w Kantabrii i Kraju Basków. Konieczne było ograniczenie możliwości kąpieli oraz tymczasowe zamknięcie kilku plaż po odnotowaniu ponad stu poparzeń w ciągu jednego dnia. Jak informują władze San Sebastián, udzielana poszkodowanym pomoc dotyczyła drobnych obrażeń, a liczba incydentów w porównaniu z liczbą plażowiczów była stosunkowo niska.

Żeglarza portugalskiego wiele osób myli z meduzą, choć w rzeczywistości jest on organizmem kolonijnym. Jego długie macki zawierają komórki parzące zdolne do wywołania silnego bólu oraz, w niektórych przypadkach, poważnych reakcji alergicznych organizmu. Służby radzą turystom unikać jakiegokolwiek kontaktu, nawet jeśli zwierzę wydaje się martwe lub zostało wyrzucone na piasek przez fale.

Zagrożenie także w innych krajach Europy. Uważać muszą turyści we Francji i Portugalii

Doniesienia o pojawieniu się żeglarzy portugalskich płyną także z francuskich mediów. W pierwszych dniach sierpnia powróciły one na południowy zachód Francji, od Basenu Arcachon aż po wybrzeże Kraju Basków. Niektóre plaże musiały zostać zamknięte. Obecność groźnych organizmów odnotowano także w wielu nadmorskich miejscowościach Portugalii. Zaleca się, by plażowicze zwracali uwagę na galaretowate stworzenia przypominające niebieskie meduzy, których macki mogą wywoływać bardzo silne oparzenia.

Co zrobić w przypadku poparzenia? Instrukcje służb

Departament Zdrowia Rządu Kraju Basków zaleca w przypadku poparzenia natychmiastowe wyjście z wody oraz udanie się do punktu ratowników lub zasięgnięcie pomocy medycznej w przypadku pojawienia się ciężkich objawów.

Oficjalne rekomendacje obejmują: