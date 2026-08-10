W ramach akcji rząd apeluje do mieszkańców do zachęcania swoich bliskich mieszkających poza granicami kraju – rodziny i znajomych – do odwiedzenia Dubaju. „W Dubaju mieszkają miliony ludzi z każdego zakątka świata. Każdy z was ma kogoś, kogo chciałby mieć bliżej. Zaproś swoich bliskich do Dubaju między 20 lipca a 31 października, w zamian otrzymasz nagrody o wartości ponad 3000 dirhamów (równowartość 3000 złotych – red.)” – informują władze Dubaju na swojej stronie internetowej.

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Dubaj: Rodzina i znajomi naszych rezydentów mile widziani

Zgodnie z regulaminem każdy obywatel może zgłosić dowolną liczbę chętnych do przyjazdu (maksymalnie pięć naraz). Podróż bliskich należy zarejestrować w formularzu na stronie Visit Dubai, podając ich dane kontaktowe i osobowe. Po tym jak w systemie zostanie odnotowany przyjazd tych turystów do Dubaju, zgłaszający będzie mógł liczyć na trzy pakiety nagród wysyłanych drogą elektroniczną. Każdy z pakietów zawiera ponad 20 bonusów, takich jak zniżki na noclegi w hotelach, restauracjach i bilety do atrakcji. Można je wykorzystać do grudnia. „Pakiety korzyści będą przyznawane według zasady kto pierwszy, ten lepszy” – precyzują pomysłodawcy.

W systemie można zarejestrować osoby mające powyżej 18. roku życia niebędące rezydentami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, posiadaczy ważnej wizy turystycznej lub pobytowej lub tych, którzy spełniają warunki otrzymania tego rodzaju wiz po przyjeździe. Rząd emiratu nie organizuje im przyjazdu do Dubaju ani nie pokrywa kosztów związanych z podróżą.

Emirat wspiera branżę turystyczną

Wprowadzenie programu to pokłosie napiętej sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej. Eskalacja konfliktu między Iranem a Izraelem spowodowała, że kraje w regionie przestały być postrzegane jako bezpieczne, co mocno odbija się na turystyce. Szczególnie mocno odczuwają to Zjednoczone Emiraty Arabskie, w tym Dubaj będący jednym z najważniejszych kierunków turystycznych (w 2025 roku odwiedziło go 19,5 miliona turystów).

„Zaproszenie do Dubaju” to kolejne narzędzie pomocowe oferowane przez rząd emiratu przedsiębiorcom branży turystycznej, których biznesy ucierpiały w związku z wojną irańsko-izraelską. W marcu i maju tego roku władze zaproponowały pakiety pomocowe obejmujące na przykład zwolnienia z wybranych opłat.

Wspierania branży turystycznej podejmują się też sami przedsiębiorcy, zachęcając turystów ze świata do powrotu do Emiratów Arabskich. W ostatnich tygodniach dwie emirackie linie lotnicze: Etihad Airways i Emirates wprowadziły ubezpieczenia podróżne dla pasażerów przylatujących do kraju, pokrywające koszty leczenia i koszty związane z ewentualnym odwołaniem lotów.