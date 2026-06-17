Pasażerowie podróżujący z Emirates zyskują dostęp do rozszerzonej ochrony ubezpieczeniowej - nowy pakiet Comprehensive Travel Cover obejmuje także sytuacje kryzysowe, takie jak konflikty geopolityczne czy zamknięcie przestrzeni powietrznej
Linie lotnicze Emirates wprowadzają ubezpieczenie podróżne Comprehensive Travel Cover, które zapewnia kompleksową ochronę, w tym pokrywa koszty leczenia w wypadku zdarzeń związanych z konfliktami wojennymi – informuje biuro prasowe przewoźnika.
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Linie lotnicze Emirates przywróciły 96 procent wszystkich swoich połączeń po okresie zakłóceń spowodowanych konfliktem na Bliskim Wschodzie.
Pasażerowie mogą też skorzystać ze zorganizowanego przez Emirates noclegu w hotelu i wsparcia podczas wydłużonego pobytu spowodowanego zakłóceniami w ruchu lotniczym.
Emirates wprowadzają to innowacyjne ubezpieczenie jako pierwsze linie lotnicze na świecie – głosi komunikat.
W wypadku gdy podróż miała obejmować również lot realizowany przez inne linie lub usługi Emirates były niedostępne, przewoźnik zapewnia bezpłatną rezerwację innego połączenia do miejsca docelowego, także w razie odwołania lotów z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej.
„Klienci mogą teraz czuć się bezpiecznie, gdy planują loty i podróżują. Zyskują ochronę już w momencie rezerwacji, gdyż w ramach ubezpieczenia mogą skorzystać z opieki medycznej, realizowanej dzięki współpracy z Travel Guard. Otrzymają także dodatkowe wsparcie ze strony Emirates w przypadku zakłóceń” – czytamy w komunikacie.
Ubezpieczenie Comprehensive Travel Cover obejmuje między innymi ochronę w wypadku anulowania podróży, odszkodowanie za opóźnienie lotu lub utratę bagażu, nieograniczone pokrycie kosztów leczenia i ewakuację awaryjną z każdego miejsca na świecie. Ubezpieczyciel zapewnia zwrot kosztów leczenia do 25 tysięcy dolarów i możliwość bezpłatnego przedłużenia podróży do 30 dni. Zakres ochrony nie jest ograniczony przez rządowe zalecenia dotyczące podróży.
Nocleg oferowany w wypadku zakłóceń lotów, w tym także zamknięcia przestrzeni powietrznej, jest usługą świadczoną przez przewoźnika (nie stanowi świadczenia ubezpieczeniowego).
To uzupełnienie dostępnych już udogodnień, takich jak bezpłatna zmiana daty podróży w wypadku biletów zakupionych od 2 kwietnia i możliwość zamrożenia ceny na 24 godziny.
Ubezpieczenie można kupić na stronie Emirates podczas rezerwowania biletu lub dodać do istniejącej rezerwacji w sekcji „Zarządzaj rezerwacją”. Jak zaznacza przewoźnik, zakres ochrony i dostępność mogą się różnić w zależności od rynku.
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– Słuchamy opinii naszych klientów i zdaliśmy sobie sprawę, że zainteresowanie podróżami jest naprawdę duże, ale na rynku brakuje kompleksowych ubezpieczeń podróżnych. Dlatego podjęliśmy działania, aby sprostać potrzebom klientów. Wspólnie z Travel Guard Emirates stworzyły ulepszony pakiet ubezpieczeniowy, który obejmuje wiele usług i gwarantuje bezpieczeństwo w różnorodnych sytuacjach. Nasi klienci, którzy licznie rezerwują letnie loty do Dubaju i przez Dubaj, mogą teraz czuć się naprawdę bezpiecznie podczas planowania podróży – mówi prezes Emirates Tim Clark, cytowany w komunikacie.
Ubezpieczenie Comprehensive Travel Cover dostępne jest w następujących krajach: Austria, Bahrajn, Belgia, Kanada, Cypr, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Kuwejt, Malta, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Singapur, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania.
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