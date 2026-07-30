Połączenie będzie realizował dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty.

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Jak przypomina w komunikacie wydanym z okazji tej decyzji, Santiago de Compostela, stolica hiszpańskiej Galicji, jest znana jako cel legendarnego szlaku św. Jakuba i miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. „Choć od wieków przyciąga pielgrzymów, dziś Camino wybierają również tysiące osób poszukujących osobistego wyzwania, niezapomnianej wędrówki lub po prostu chwili wytchnienia od codzienności i bliskiego kontaktu z naturą. Oprócz imponującej katedry i malowniczego średniowiecznego Starego Miasta, Santiago de Compostela zachwyca autentyczną galicyjską kulturą, znakomitą lokalną kuchnią oraz dogodnym dostępem do spektakularnego wybrzeża Atlantyku, dzięki czemu jest idealnym kierunkiem zarówno dla miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osób szukających inspirującego city breaku”.

Obecnie Wizz Air oferuje z Polski 248 tras do 33 krajów, a w krajowych bazach stacjonują 43 samoloty przewoźnika. Z Modlina korzysta regularnie – po 13-lentiniej przerwy – dopiero od zeszłego roku. Oferuje tam 11 kierunków, w tym między innymi loty do Aten, Barcelony, Bergamo, Sofii, na Maltę i do Palermo.