– Jesteśmy nie tylko największym touroperatorem na polskim rynku. Mamy dużo więcej powodów do dumy – w ciągu 37 lat obsłużyliśmy już ponad 14 milionów klientów, mamy najobszerniejszy produkt turystyczny na polskim rynku, bezkompromisowy stosunek jakości do ceny, potencjał sieci sprzedaży, odporność na kryzysy, dynamiczny rozwój technologiczny – mówi wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz, cytowany w komunikacie firmy zapowiadającym początek sprzedaży wyjazdów na lato 2027. – W dobie silnej presji cenowej, niestabilnych cen paliw i zawirowań geopolitycznych każdy sezon jest wyzwaniem, a zarządzanie tak dużą firmą jak Itaka, wielką odpowiedzialnością. Ale zawsze mierzymy wysoko, nie zwalniamy tempa rozwoju. Wszystkich w Itace łączy pasja podróżowania i chęć do dzielenia się nią z naszymi klientami. To nasza siła napędowa, oparta na fundamencie doświadczenia i znajomości preferencji turystów. Całej rodzinie Itaki i naszym klientom życzę najlepszego lata 2027 – dodaje.

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Biuro podróży w syntetycznej formie opisuje, co ma do zaoferowania klientom, którzy już teraz zdecydują się na zarezerwowanie przyszłych wakacji.

Turcja – więcej niż all inclusive

Kiedyś masową popularność zawdzięczała all inclusive i niskim cenom. Teraz Turcja stawia na jakość i coraz wyższy standard hoteli. Polacy chętnie tu wracają, poznając kolejne regiony, nowe luksusowe hotele i odkrywając, jak wiele jest tu do zobaczenia – czytamy w komunikacie Itaki.

Na Riwierze Tureckiej warte polecenia są hotele sieci Dream, w tym nowość: Dream Qum Family 5*w Side, bestsellery sieci Serra, Trendy i Crystal oraz Crystal Paraiso Aqua Collection 5* (ITAKA Hospitality). Wyloty z 12 portów, pobyty od 5 do 11 i 14 nocy.

W Turcji Egejskiej wiodące lokalizacje, hotele premium i butikowe.

W Didimie na wyłączność: Maxeria Blue Didyma 5*, jeden z najlepszych rodzinnych resortów w regionie Morza Egejskiego, firmowany przez sieć Maxeria, synonim wysokiej jakości obsługi i ultra all inclusive. Bodrum i Didyma – przelot do Bodrum, wyloty z 5 portów.

W rejonie Marmaris współpraca z siecią Green Nature Hotels: wysoko oceniane hotele Green Nature Resort 5* i Green Nature Diamond 5*oraz nowy: Green Nature Sarigerme 5*, przy szerokiej, piaszczystej plaży, w malowniczym otoczeniu.

Sarigerme to jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków nad Morzem Egejskim. Przelot do Dalamanu, wyloty z 2 portów.

Kusadasi – nowość Aqua Fantasy 5* z fantastycznym aquaparkiem, przy hotelowej plaży. Przelot do Izmiru, wyloty z 3 portów”.

Kreta i inne greckie wyspy

Na Krecie specjalnością touroperatora są hotele rodzinne i premium, m.in. w okolicach Hersonissos, Agia Marina, Ierapetry czy Rethymno i Kolymbari. Na wyłączność hotele zaliczane do najlepszych rodzinnych resortów premium, m.in. 5-gwiazdkowe: Ostria Beach Resort & Spa, stawiający na nowoczesny dizajn, inspirowany kreteńską architekturą i Euphoria Resort. Kreta Zachodnia – wyloty z 5 portów, kluczowe sieci hotelowe: Giannoulis i Solimar. Kreta Wschodnia – wyloty 2 razy w tygodniu z 9 portów.

Na Rodos w ofercie przewaga w najlepszych kurortach, szczególnie w najważniejszym: Faliraki. Tu skoncentrowany jest produkt premium i rodzinny, reprezentowany m.in. przez hotele sieci Blue Sea. Wyloty z 9 portów, 2 dni operacji.

Na zielonym Korfu tylko najlepsze lokalizacje: hotele w rejonie Acharavi, Rody i Sidari. Wysokie oceny mają hotele grupy ITAKA Hospitality: nowoczesny Nobilis Corfu 4*, otwarty przed rokiem, tworzący wspólny resort z siostrzanym Thinalosem 4*. Wyloty z 7 portów.

Zakintos – siedziba DMC ITAKI i 3 hotele z grupy ITAKA Hospitality, wyróżniające się jakością, potwierdzoną opiniami: Azure Resort & Spa 5*, Marelen 4* i Golden Sun 4*. Wyloty z 8 portów.

Kos – kluczowe hotele: Summer Village of Hippocrates 4* – tylko dla dorosłych i Giakalis Aqua Park Resort 4* – z atrakcjami dla rodzin z dziećmi. Wyloty z 3 portów.

Na Tasos ITAKA najdłużej i ma najwięcej najlepszych hoteli. Bestsellery: Aeolis Thassos Palace 4*, Socrates Plaza 3* oraz powrót do The Dome Luxury 4* w atrakcyjnej lokalizacji, blisko Limenarii. Wyloty z 4 portów.

Samos – kluczowy hotel: Samaina Inn 4*, wyloty z Katowic.

Lesbos – wyspa bez tłumów i komercji, wyloty z Warszawy i Katowic.

Hiszpańskie wybrzeża (costy) i wyspy

Jak przypomina w komunikacie biuro podróży, na Wyspach Kanaryjskich ma ono własne biuro opiekujące się i obsługujące klientów, którzy przylecą z kontynentu. Jego „przewagę rynkową podkreśla współpraca z prestiżowymi sieciami hotelowymi i własne hotele”.

Fuerteventura – tylko najlepsze hotele na wyspie, wyloty z 5 portów. Hotele z grupy Itaka Hospitality: 001 Higos Beach Boutique Singular Hotel Residence 3* – wybitne opinie, wysoki standard i dizajnerskie wnętrza, Design R2 Bahia Playa 4*, R2 Romantic Fantasia Dreams & Suites 4*. Kluczowe hotele firmowane przez sieci R2, Barceló i Princess Hotels.

Gran Canaria – wyloty z 5 portów, 2 razy w tygodniu.

Teneryfa – wyloty z 4 portów. Hotele najlepszych sieci: Barceló, H10, Landmar, Servatur, Blue Sea, Alexandre Hotels, Meliá, Princess Hotels.

Lanzarote – fantastyczne lokalizacje i fakultety zachęcają do aktywnego wypoczynku i zwiedzania. Kluczowe hotele: Aequora Lanzarote Suites 4*, hotele sieci Barceló i THB, wyloty z Warszawy i Katowic.

La Palma – zjawiskowa przyroda, optymalny wybór na wakacje slow life. Hotele w kanaryjskim stylu i wysokiej klasy resorty. Bestsellery: La Palma Princess 4*, H10 Taburiente Playa 4*, Meliá La Palma 4*, Las Olas 4*. Wyloty z 2 portów: Katowice i Poznań (nowość).

Costa Brava i Costa Dorada – hiszpańskie plaże popularne „od zawsze”, szczególnie w standardzie 4* i 4*+, Costa Brava przyciąga malowniczym wybrzeżem, urokliwymi miasteczkami i bliskością Barcelony, Costa Dorada – szerokimi, piaszczystymi plażami i bogatą ofertą dla rodzin z dziećmi, jak Park PortAventura. Sieci hotelowe: 4R, GHT, Fergus. Wyloty z 6 portów.

Costa del Sol – bestsellery: Sol Principe 4*, Sol Torremolinos Don Pedro 4*, Sol Torremolinos Don Pablo 4*, Sol Málaga Guadalmar 4*, Best Triton 4*. Wyloty z 4 portów.

Costa de la Luz – bestsellery od lat: Barceló Punta Umbria Beach Resort 4* (z polskimi animacjami), Barceló Isla Canela 4*, Barceló Punta Umbria Mar 4*. Przelot do Sewilli, wyloty z Warszawy.

Majorka – wyloty z 5 portów (2 razy w tygodniu), pobyty na 3, 4, 7, 10, 11, 14 nocy.

Trzy kierunki portugalskie – Algarve, Madera i nowość, Porto Santo

W Portugalii na początek sprzedaży sezonu lato 2027 Itaka oferuje trzy popularne kierunki.

Algarve – bestsellery znanej sieci AP Hotels & Resorts: AP Adriana Beach Resort 4*, AP Cabanas Beach & Nature 4*, Aparthotel Victoria Sports & Beach 4*, AP Oriental Beach 4* i butikowe perełki: Velamar Boutique Hotel 3* i Vale d'el Rei Hotel & Villas 4*. Wyloty z 4 portów.

Madera – na wyłączność na polskim rynku: Monte Mar Palace 4* i Estalagem do Mar 3*. Nowość: Orca Praia 4*. Ofertę dopełniają wycieczki z noclegami w 1 hotelu: „Strelicje na klifach”, „Ordery Madery” i „Na dachu Madery”. Wyloty z 4 portów.

Porto Santo – nowość na sezon lato 2027, w Polsce tylko w ofercie Itaki z bezpośrednim przelotem! Unikalna wyspa dla koneserów plaż, z niezwykłą, szeroką, piaszczystą plażą i spokojną atmosferą. Największym zainteresowaniem cieszą się tu hotele 4* i 5* w pobliżu plaży. Na start 5 hoteli: m.in The Navigator Colombus Hotel 5* i Vila Baleira Porto Santo 4*. Wyloty z Warszawy.

Włochy: Sardynia, Sycylia, Kalabria

Jeszcze bardziej rozbudowana siatka połączeń: na Sardynii i Sycylii teraz także pobyty 10 i 11-dniowe z wylotem z Katowic. Jeszcze więcej hoteli włoskiej sieci Mangia’s o długiej tradycji, specjalizującej się w wypoczynku premium. Marka intensywnie modernizuje i inwestuje w hotele, położone bezpośrednio przy plażach – informuje w komunikacie organizator.

Sycylia – duży wybór hoteli w różnych częściach wyspy, od kameralnych po duże kompleksy dla rodzin z dziećmi. Bestsellery: Santa Lucia e Le Sabbie D'oro 4*, Costa Verde 4*, hotele sieci Mangia’s. Wyloty z 4 portów.

Sardynia, Olbia – różnorodna oferta hoteli, śródziemnomorskie krajobrazy i zjawiskowe morze. Kluczowe hotele: Red Sun Village 4*, Bellevue Sardinia Resort Affiliated by Meliá 4*, GH Santina Resort 4*, hotele sieci Club Esse, VOI, Mangia’s. Wyloty z 5 portów.

Alghero – piękne plaże, kameralna atmosfera i autentyczny klimat Sardynii. Hotele o wysokim standardzie dla par i rodzin z dziećmi, korzystny stosunek jakości do ceny. Sieć hotelowa GH, na gwarancji Corte Rosada Affiliated by Meliá 4*. Wyloty z Warszawa-Modlin.

Kalabria – rozbudowana siatka wylotów i największa na polskim rynku oferta hoteli, w tym prestiżowych włoskich sieci hotelowych. Kluczowe hotele: La Conchiglia Resort & Spa 4*, Residence Le Playe 3*. Wyloty z 5 portów.

Jeden Egipt, cztery kierunki

Gwarantowana pogoda przez cały rok, malownicze rafy koralowe, bogate all inclusive i duży procent powracających turystów – to największe zdaniem Itaki atuty Egiptu, jako miejsca wypoczynku.

Hurghada – wśród hoteli fantastyczny Titanic Beach Spa & Aqua Park 5* – w Polsce tylko z ITAKĄ, bestsellery: Jasmine Palace Resort & Spa 5*, Sunrise Azalea Aqua Park Resort 4*, kluczowe sieci hotelowe: Sunrise, JAZ, Pickalbatros. Wyloty z 6 portów.

Marsa Alam – bestsellery: Casa Blue Luxury Resort 5*, Casa Mare Resort 5*, Sataya Resort Marsa Alam 5*, Lazuli 5*, Pickalbatros Portofino Marsa Alam 4*. Wyloty z 7 portów.

Marsa Matrouh – zjawiskowe plaże, krystaliczne Morze Śródziemne i baza wypadowa do zwiedzania Kairu i Aleksandrii. Wysoko oceniane hotele sieci JAZ. Wyloty z Katowic.

El Alamein – bestsellery: hotele sieci JAZ i Rixos, w tym blisko Aleksandrii: Rixos Montaza Alexandria 5*, z hotelową plażą, eleganckimi wnętrzami i doskonałym serwisem. Wyloty z Warszawy.

Tunezja – wybrzeże albo wyspa

Tunezja to kierunek znany z pięknych plaż, ciepłego morza, orientalnych bazarów i złotych piasków pustyni, ale i z fascynujących zabytków starożytnego Rzymu, jest więc miejscem, w którym można łączyć relaks ze zwiedzaniem – wskazuje touroperator.

Tunezja – kluczowe hotele: Africa Jade Thalasso 4*, Sentido Marillia Resort & Spa 5*, Le Royal Hammamet Hotel & Resort 5*, Marhaba Palace Sousse 5*, Marhaba Royal Salem 4*, Marhaba Salem 4*, Concorde Green Park Palace 5* i Royal Tulip Korbous Bay 5*. Przelot do Monastiru, wyloty z 5 portów: m.in. z Katowic (2 razy w tygodniu) i Poznania (nowość).

Dżerba – na start kluczowe hotele: Royal Karthago Djerba 4*, Telemaque Beach & Spa 4*, Club Palm Azur 4*, Zita Beach Resort Zarzis 4*, Odysee Resort 4*, Djerba Resort 4*. Wyloty z 5 portów, m.in. z Katowic (3 razy w tygodniu).

Albania, region Durres

Europejski standard hoteli, gościnność, pogoda, krótki lot i atrakcyjne ceny – tak Albanię opisuje Itaka. Jak dodaje, jej oferta bazuje na hotelach sieci Fafa – jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Albanii, mającej to, co polscy klienci lubią najbardziej: komfortowy wypoczynek nad morzem, all inclusive i dobrą cenę w stosunku do standardu.

Durres – wyloty z 8 portów i aż 10 długości pobytu do wyboru: od 3 do 11 i 14 nocy.

Bułgaria – Słoneczny Brzeg i Złote Piaski

Bałkańskie smaki, złote plaże, popularne kurorty i krótka podróż – zachwala znany Polakom kierunek biuro podróży.

Słoneczny Brzeg – wysoko oceniane hotele sieci Meliá: Meliá Sunny Beach 4*, Sol Nessebar Resort 4* i popularny Wela 4*. Przelot do Burgas, wyloty z 7 portów.

Złote Piaski – długoletnia współpraca i bardzo dobre opinie: Astoria Mare 4*, Sentido Marea 4*, hotele sieci Meliá: Meliá Grand Hermitage 5* i sieci Grifid. Przelot do Warny, wyloty z 5 portów.

Czarnogóra

Ten niewielki kraj nad Adriatykiem szybko zdobywa popularność dzięki atmosferze, pięknym plażom, górskim krajobrazom i przystępnym cenom. Kluczowe hotele: Carine Hotel Delfin 4*, Carine Hotel Kumbor 4* i Carine Resort Medun 4*. Wyloty z Katowic i Warszawy (dodany drugi samolot) – czytamy w informacji organizatora.

Cypr – Pafos i Larnaka

W wypadku tego kierunku Itaka przypomina, że tu również ma swoje biuro lokalne, „gwarantujące najwyższy poziom obsługi klientów”.

Pafos – kluczowy Theo Sunset Bay Hotel 4*. Wyloty z 4 portów.

Larnaka – kluczowy At Herbal Hotel 4*. Wyloty z 7 portów.

Dalekie kierunki na lato

Itaka króluje w egzotyce nie tylko zimą – podkreśla touroperator. I wymienia trzy dalekie kierunki, do których można z nią wyjechać także latem.

Zanzibar – największy wybór hoteli i portów wylotowych! Bestsellery: Bluebay Beach Resort & Spa 5*, Kwanza Resort by Sunrise 5* i The Mora Zanzibar – bardzo elegancki, 5-gwiazdkowa jakość usług, prawdziwa perła na mapie Zanzibaru! Wyloty z 3 portów.

Nosy Be – raj dla podróżników i plażowiczów, wyjątkowy kierunek, tylko w Itace! W ofercie bestsellery: Royal Andilana Resort & Spa 5*, Royal Beach 4*, Vanila & Spa 4*. Wyloty z 4 portów.

Wyspy Zielonego Przylądka – tylko w Itace najnowszy na wyspie Sal, luksusowy hotel Royal Horizon Ponta Sino 5* i wycieczka fakultatywna katamaranem na wyspę Boa Vista. Wyloty z 2 portów.

Itaka Smart – elastyczność i swoboda wyboru

Dowolna długość wyjazdu (od dwóch do 20 noclegów), lotnisko najbliżej domu i gwarantowana jakość pobytu – tym hasłem biuro podróży zachęca do korzystania z wyjazdów składanych dynamicznie pod marką Itaka Smart. Jak zapewnia, „teraz jeszcze elastyczniej”, bo w sezonie lato 2027 wszystkie oferty bez bagażu rejestrowanego i transferu można „skonfigurować” już podczas rezerwowania.

W tej ofercie jest ponad 1200 hoteli, w tym sieci Hilton, Meliá, Barceló, IHG, Hyatt, Rixos. W tym 120 hoteli w samej Azji Południowo-Wschodniej. Wyloty z 9 regionalnych lotnisk w Polsce i bliskich lotnisk zagranicznych: Berlina i Pragi.

Nowość: hotele w Walencji i Toledo i bezpośrednie loty z lotniska Warszawa-Radom na Cypr! A także karaibski debiut, czyli wyspa Saint Martin.

Nieoczywiste kierunki: Azory (Terceira i São Miguel) jako alternatywa dla Madery i unikalny Reunion dla fanów aktywnego wypoczynku.

Hity sprzedażowe: Malta, Cypr, Hiszpania, Włochy, Chorwacja.

No Limits by Itaka, czyli podróże poza utartymi szlakami

Podróżniczych wyzwań, prawdziwych emocji i unikalnych doświadczeń dostarczą wyjazdy typu „adventure” oferowane pod marką No Limits by Itaka.

Na początek w systemach rezerwacyjnych są już takie programy jak: „Górskie wyzwania - w górach nieskończoności" (Gruzja) i „Bez trwogi po bezdrożach Gruzji”. Ale wkrótce pojawią się też kolejne trasy, w tym nowości m.in. w Tanzanii, Angoli, na Cyprze, Islandii, w Kazachstanie, Armenii, Uzbekistanie, Kirgistanie i na Azorach i w Skandynawii.

Wycieczki objazdowe – więcej miejsc do odwiedzenia

Nie słabnie zainteresowanie turystów podróżami, których celem jest głównie zwiedzanie. „Atuty Itaki to profesjonalni piloci i przewodnicy lokalni i perfekcyjna organizacja: programy maksymalnie wykorzystujące czas, kultowe miejsca i światowe zabytki” - zachwala swoje programy touroperator.

Na start w systemach rezerwacyjnych umieścił 82 wycieczki czarterowe w 26 destynacjach.

Są wśród nich nowości: „Zakochaj się w Portugalii” (8 dni) – od wybrzeża Algarve, przez Lizbonę i Porto, po Obidos i nadmorskie Nazaré, z czasem na plażowanie, „Tunezja: Mozaika Północy” (8 dni) – wybrzeże Cap Bon, starożytna architektura, tętniące życiem targi i medyny, miejsca z listy UNESCO.

W ofercie są również „Turcja w pigułce: Antalya, Stambuł i Kapadocja” i „Kapadocja – Kraina Skalnych Cudów i Derwiszów”, które z sukcesem zadebiutowały w sezonie LATO 2026.

Klasyki i bestsellery: Włochy: „Pomarańcze i mandarynki”, Egipt: „Skarby faraonów” i „Bogowie i faraonowie”, Tunezja: „Wrota pustyni”, Turcja: „Orient Express”, Portugalia: „Atlantycka ślicznotka”, Hiszpania: „W rytmie flamenco”.

Na start 77 objazdówek autokarowych i 220 z przelotami rejsowymi z głównych lotnisk. Programy zaplanowane tak, aby można było w pełni chłonąć klimat odwiedzanych miejsc, więcej wycieczek z maks. 2 hotelami na trasie i w kategorii premium z autorskimi trasami i wyjątkowymi udogodnieniami, często w kameralnych grupach, z noclegami w hotelach renomowanych sieci. Oprócz europejskich bestsellerów, jak co roku objazdówki Itaki wyróżnia mocna egzotyka!

Nowości: City Break „Porto” (4 dni) – zabytki, degustacje, widoki i plażowanie, aby poczuć wakacyjny vibe, „Magiczne Porto i winnice Douro” (5 dni) – degustacje słynnego Porto i wybrzeże Costa Nova z kolorowymi domkami, „Tam, gdzie spotykają się Himalaje: Indie, Bhutan, Nepal” (16 dni) – trzy niezwykłe kraje podczas jednej podróży, spektakularne Himalaje, bogactwo kultury, historii i duchowości, główny przelot bezpośredni dreamlinerem LOT-u.

Rejsy wycieczkowe – Europa i świat

Komfort podróżowania, wypoczynek na morzu, zwiedzanie na lądzie. Codziennie nowy port i nowe widoki – jeśli komuś odpowiadają te zasady, może już teraz zarezerwować sobie rejs statkiem wycieczkowym na przyszły rok.

W sprzedaży są już 32 rejsy na statkach pasażerskich znanych armatorów: MSC Cruises, Costa Cruises, Princess Cruises i Norwegian Cruise Line. Wybór programów od 4 do 14 nocy. Wyloty z Warszawy i nowe lotniska docelowe: Londyn, Kopenhaga, Mediolan, Seul. Na trasach kolejne, fascynujące porty: m.in. Gibraltar, Lizbona, Kadyks, Alicante, Majorka, Ibiza, Irlandia, Szkocja, Sztokholm, Ryga, Oslo, Gdynia.

Na czym można zaoszczędzić?

Do 3 września Itaka stosuje pakiet korzyści i przywilejów, w tym „ekstra zniżkę” w aplikacji Itaka w wysokości 6 procent lub 3 procent dla stałych klientów.

Inne bonusy to: „Multi zmiana” standard za złotówkę lub wersja „plus” za 49 złotych od osoby. Specjalne warunki na wypadek konieczności zrezygnowania z wyjazdu, „Gwarancja niezmienności ceny” za 29 (imprezy w cenie do 4 tysięcy złotych) lub 59 złotych (powyżej 4 tysięcy złotych).

Zaliczka, jaką trzeba uiścić rezerwując wakacje na 2027 rok to 10 procent ceny.