Hanoi dołączy jako piąte miasto do azjatyckiej siatki połączeń dalekodystansowych LOT-u, uzupełniając dotychczasową ofertę obejmującą Tokio, Seul, New Delhi i Bangkok
Hanoi będzie piątym miastem w azjatyckiej siatce LOT-u, po Tokio, Seulu, Delhi i Bangkoku – informuje przewoźnik w komunikacie. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami do Azji.
Połączenie na trasie Warszawa–Hanoi będzie realizowane przez cały rok, z częstotliwością trzech rejsów tygodniowo. Obsługiwać je będzie boeing 787 Dreamliner.
Wyloty z Lotniska Chopina będą odbywać się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 15:15, natomiast loty powrotne z Hanoi – we wtorki, czwartki i soboty o godz. 8:35 czasu lokalnego. Rejs z Polski do Hanoi potrwa około 10 godzin i 25 minut, a na trasie powrotnej – 11 godzin i 20 minut.
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– Wietnam jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków Azji, a jego znaczenie dla polskiego biznesu i turystyki systematycznie rośnie. To kraj o wyjątkowym bogactwie kulturowym i przyrodniczym, który zachwyca autentycznością, wybitną kuchnią oraz różnorodnością krajobrazów – od tętniącego życiem Hanoi po malowniczą Zatokę Ha Long – mówi członek zarządu ds. handlowych LOT Robert Ludera, cytowany w komunikacie.
– Otwarcie połączenia do Hanoi potwierdza nasze ambicje dalszego wzmacniania obecności PLL LOT w Azji oraz rozwoju hubu w Warszawie jako bramy między Europą Środkowo-Wschodnią a najbardziej perspektywicznymi kierunkami świata – dodaje.
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