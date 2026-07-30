Hanoi będzie piątym miastem w azjatyckiej siatce LOT-u, po Tokio, Seulu, Delhi i Bangkoku – informuje przewoźnik w komunikacie. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami do Azji.

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Całoroczne połączenia trzy razy w tygodniu

Połączenie na trasie Warszawa–Hanoi będzie realizowane przez cały rok, z częstotliwością trzech rejsów tygodniowo. Obsługiwać je będzie boeing 787 Dreamliner.

Wyloty z Lotniska Chopina będą odbywać się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 15:15, natomiast loty powrotne z Hanoi – we wtorki, czwartki i soboty o godz. 8:35 czasu lokalnego. Rejs z Polski do Hanoi potrwa około 10 godzin i 25 minut, a na trasie powrotnej – 11 godzin i 20 minut.

Rosnące znaczenie Wietnamu

– Wietnam jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków Azji, a jego znaczenie dla polskiego biznesu i turystyki systematycznie rośnie. To kraj o wyjątkowym bogactwie kulturowym i przyrodniczym, który zachwyca autentycznością, wybitną kuchnią oraz różnorodnością krajobrazów – od tętniącego życiem Hanoi po malowniczą Zatokę Ha Long – mówi członek zarządu ds. handlowych LOT Robert Ludera, cytowany w komunikacie.

– Otwarcie połączenia do Hanoi potwierdza nasze ambicje dalszego wzmacniania obecności PLL LOT w Azji oraz rozwoju hubu w Warszawie jako bramy między Europą Środkowo-Wschodnią a najbardziej perspektywicznymi kierunkami świata – dodaje.