Według Global Muslim Travel Index 2026 liczba zagranicznych podróży realizowanych przez muzułmanów w 2025 roku przekroczyła 196 milionów i była o 11 procent większa niż rok wcześniej. Prognozy na 2026 rok mówią o 208 milionach podróży w tej grupie turystów, a do 2030 roku ma ich być 262 miliony. Wydatki turystów muzułmańskich mają wówczas osiągnąć 310 miliardów dolarów. Obecnie za najważniejszy kierunek turystyki halal Global Muslim Travel Index uznaje Malezję. Wietnam zajmuje 60. lokatę wśród 150 państw uwzględnionych w zestawieniu (dla porównania – Polska zajmuje 95. miejsce).

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Jak pozyskać turystów muzułmanów?

600 tysięcy turystów muzułmańskich, których przyjmuje rocznie Wietnam to – jak zapowiadają władze kraju – początek. Zamierzają zadbać o podniesienie jakości oferty turystycznej dla tej grupy, by przyjmować ich kilkukrotnie więcej. Problem był nawet tematem konferencji „Wietnam: nowy kierunek turystyki halal”, która odbyła się w lipcu w prowincji Khánh Hòa.

Jak pisze portal Vietnam News, wydarzenie zorganizowane przez Ludowy Komitet Prowincji Khánh Hòa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki, z udziałem dyplomatów i branży turystycznej z kluczowych rynków źródłowych, jeśli chodzi o turystykę halal (krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki) przeprowadzono, aby zidentyfikować mocne strony Wietnamu jako kierunku dla turystów z krajów islamskich i zastanowić się, co zrobić, by być bardziej tej turystyce przyjaznym.

– Wietnam opowiada się za pokojem i współpracą, szanuje różnice kulturowe i religijne i postrzega różnorodność kulturową jako źródło rozwoju. Wartości te idealnie wpisują się w ducha turystyki halal, formy turystyki, która promuje szacunek, człowieczeństwo i bezpieczne, przyjazne i zrównoważone doświadczenia – przekonywała podczas konferencji Nguyễn Minh Hằng, wiceminister spraw zagranicznych.

Ramy prawne i organizacyjne do rozwoju oferty halal dla turystów

Za najważniejsze atuty Wietnamu uznano stabilny system polityczny, długą historię i bogatą kulturę, zróżnicowany krajobraz, kuchnię oraz strategiczne położenie. Jednocześnie zgodzono się, że kraj musi zadbać o poprawę jakości doświadczeń turystów-muzułmanów. Wskazano cztery dziedziny wymagające poprawy.

Pierwsza to dostępność kierunku, w tym polityka wizowa i transport lotniczy i morski, a także komunikacja wewnątrz kraju. Drugi temat zapowiada wzmocnienie działań promocyjnych i podnoszenie świadomości opinii publicznej i sektora turystycznego na temat kultury halal i wymogów tej turystyki. Trzeci obszar to dbałość o środowisko naturalne, zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego traktowania gości, spełnienia standardów zgodnych z halal, z jednoczesnym wspieraniem zielonej, czystej i zrównoważonej turystyki. Ostatni z obszarów obejmuje przygotowanie specjalistycznych produktów i usług na potrzeby rynku halal.

Realizację działań w wymienionych obszarach ma wspierać Dekret 127, który wprowadza przepisy dotyczące kontroli jakości i polityki rozwoju produktów i usług halal, ustala wymogi dotyczące jakości, etykietowania, identyfikowania, testowania i certyfikowania produktów i usług halal oraz postępowania w razie naruszenia zasad.

– Dekret 127 tworzy jasny i spójny system certyfikacji, który zapewni przedsiębiorstwom turystycznym większe zaufanie do tworzenia produktów i usług przyjaznych muzułmanom – komentował dyrektor Wietnamskiego Urzędu Certyfikacji Halal (HALCERT) Ramlan Osman w wywiadzie dla „Travel Weekly Asia”. – Wietnam ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie rozbudowy sieci firm z certyfikatem halal i obiektów przyjaznych muzułmanom, ale dobrą wiadomością jest to, że fundamenty są już tworzone. Kolejnym krokiem będzie budowanie większej świadomości w rządzie, branży i szerszej społeczności, aby halal stał się częścią długoterminowej strategii turystycznej i gospodarczej Wietnamu.

Linie lotnicze wychodzą naprzeciw potrzebom muzułmanów

Konferencja była okazją do podjęcia inicjatyw zmierzających do wzmocnienia oferty halal w Wietnamie. Jedną z nich było zainaugurowanie przez linie lotnicze Vietjet wspólnie z HALCERT programu Vietnam Halal Connect, który ma łączyć dostawców szeroko rozumianej oferty turystycznej i związanej z podróżami (linie lotnicze, lotniska, firmy turystyczne) z jednostkami certyfikującymi halal i partnerami technologicznymi, w celu opracowania usług z certyfikatem halal dla turystów.

– Widzimy duże możliwości wzmocnienia atrakcyjności Wietnamu wśród muzułmańskich podróżnych dzięki lepszej łączności i dzięki usługom odpowiadającym na ich zmieniające się potrzeby turystyczne – zapewniała dyrektor handlowa Vietjet Ha Nang Viet.