Nowe przepisy wynikają z dekretu nr 165/2026/ND-CP, powiązanego z ustawą o zapobieganiu chorobom. Obejmą wszystkich podróżnych – wjeżdżających do Wietnamu, wyjeżdżających z niego i podróżujących tranzytem – niezależnie od obywatelstwa, rodzaju wizy czy środka transportu. Wejdą w życie 1 lipca.

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Formularz będzie dostępny w języku wietnamskim i angielskim (w zależności od potrzeb mogą zostać wprowadzone dodatkowe języki), trzeba go będzie wypełnić online lub w formie papierowej, w ciągu siedmiu dni przed podróżą, a następnie wydrukować lub zapisać w telefonie.

Według wietnamskich mediów sam formularz nie jest skomplikowany i jego wypełnienie nie powinno sprawić trudności. Udostępni go przed 1 lipca wietnamskie Ministerstwo Zdrowia.

Kontrole sanitarne na granicy wietnamskiej

Deklaracje będą sprawdzać na przejściach granicznych funkcjonariusze służb sanitarnych. Mogą oni również poprosić o okazanie zaświadczenia o szczepieniu, a w razie podejrzenia choroby sprawdzić historię podróży, przeprowadzić wywiad epidemiologiczny lub szczegółową kontrolę stanu zdrowia.

W okresach podwyższonego ryzyka mogą zostać wprowadzone dodatkowe procedury.

Celem nowych przepisów jest wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego przy jednoczesnym utrzymaniu otwartej i liberalnej polityki wizowej Wietnamu, który notuje dynamiczny wzrost ruchu międzynarodowego.

Wietnam pozwala na wjazd bez wizy obywatelom kilkudziesięciu krajów. W ubiegłym roku zwolnił z obowiązku wizowego także Polaków, pod warunkiem, że podróżują w celach turystycznych na okres nie dłuższy niż 45 dni.

Możliwe wydłużenie odpraw na lotniskach w Wietnamie

Wietnamskie media piszą, że nowe procedury mogą wydłużyć odprawę graniczną, szczególnie na najbardziej obleganych lotniskach (w Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang czy na wyspie Phu Quoc), a także w okresach wzmożonego ruchu, na przykład w szczycie sezonu turystycznego czy w Nowy Rok Księżycowy.