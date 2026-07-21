Wielkopolska z humorem zaprasza na weekend. Nowy spot pokazuje region poprzez ludzi, miejsca i emocje
W najnowszej kampanii przewodnikiem po Wielkopolsce jest reporter Adam Weekend – pisze Wielkopolska Organizacja Turystyczna w komunikacie. Podczas swojej podróży zadaje ludziom wypoczywających w różnych zakątkach regionu jedno pytanie: Dlaczego właśnie Wielkopolska? Ich odpowiedzi, lekko humorystyczne i z dystansem, prowadzą widza do znanych i mniej oczywistych miejsc, pokazując, że jeden weekend może mieć wiele scenariuszy.
Wspólnie z bohaterami spotu widz trafia do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, nad Jezioro Jaroszewskie w Sierakowie i do Krainy 100 Jezior, które sprzyjają zarówno aktywnemu wypoczynkowi na rowerze, jak i wyciszeniu i kontemplacji na łonie natury. Odwiedza również poznański rynek, na którym turyści zajadają się rogalami świętomarcińskimi, i zamek w Gołuchowie.
Dzięki temu atrakcje nie są jedynie wymieniane, ale stają się częścią opowieści o różnych sposobach spędzania weekendu – wyjaśnia WOT.
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„Chcemy pokazać Wielkopolskę jako region, który za każdym razem można odkrywać na nowo. Nie proponujemy gotowego planu zwiedzania, ale inspirujemy do stworzenia własnego weekendu – niezależnie, czy ktoś stawia na aktywny wypoczynek nad jeziorami i na szlakach rowerowych, odkrywanie zabytków i lokalnej kultury, kulinarne doświadczenia czy po prostu chwilę wyciszenia blisko natury” – czytamy w komunikacie.
Spot jest kolejną odsłoną inicjatywy „Wielkopolska na weekend”, rozwijanej przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Działania mają inspirować do odkrywania regionu poprzez krótkie wyjazdy, prezentując zarówno jego najbardziej rozpoznawalne symbole, jak i miejsca, które dla wielu turystów mogą okazać się odkryciem.
Równolegle trwa konkurs organizowany na profilu Wielkopolska.travel na Facebooku. Zadaniem uczestników jest odpowiedź na pytanie: „Dlaczego warto spędzić weekend w Wielkopolsce?”. Autorzy trzech najciekawszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni weekendowymi pobytami dla dwóch osób w różnych częściach regionu.
Za realizację filmu odpowiada Grupa MagicLine, a reżyserem i scenarzystą jest Michał Zieliński.
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