Dolny Śląsk słynie z bogactwa wód mineralnych i mikroklimatu, a jego tradycje uzdrowiskowe sięgają XVIII wieku. W województwie dolnośląskim jest aż 11 uzdrowisk, czyli najwięcej w Polsce. Są one ważnym elementem marki i oferty turystycznej regionu.

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Na tych walorach skupia się najnowsza kampania promocyjna pod hasłem „Dolny Śląsk na zdrowie”, której celem jest popularyzowanie uzdrowisk jako miejsc sprzyjających regeneracji i aktywnemu wypoczynkowi – informuje oficjalny serwis turystyczny dolnyslask.travel.

Kampania „Dolny Śląsk na zdrowie” pokazuje uzdrowiska nie tylko jako miejsca leczenia i regeneracji, ale również jako doskonałe bazy wypadowe do odkrywania różnorodnych atrakcji regionu, zwłaszcza w trakcie wakacji.

– Dolnośląskie uzdrowiska od wieków korzystają z walorów naturalnych: leczniczych wód mineralnych, borowin i korzystnego mikroklimatu. Dziś ich oferta łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do zdrowia i wypoczynku. W bezpośrednim sąsiedztwie kurortów znajdują się górskie szlaki, wieże widokowe, trasy rowerowe i kajakowe, zamki, pałace, zabytkowe miasta, atrakcje przyrodnicze i geologiczne. Podróż szlakiem uzdrowisk jest wprost idealna na rodzinny urlop – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz, cytowany w komunikacie.

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Uzdrowiska i atrakcje

– Oferta dolnośląskich uzdrowisk może zadowolić turystów o różnych preferencjach. Wybierając się na przykład do Polanicy-Zdroju, mogą nie tylko zadbać o ciało, ale również poznać atrakcje pobliskich Gór Stołowych, Bystrzyckich czy Orlickich, zwiedzić Zamek Leśna Skała, wybrać się do Kłodzka czy do Wambierzyc. Szczawno-Zdrój to nie tylko dobroczynne zabiegi, parki zdrojowe, pijalnie wód czy hala spacerowa – na odwiedzających czekają Wzgórze Gedymina, Dwór Idy, Zamek Książ, Palmiarnia w Wałbrzychu czy Stara Kopalnia. A tych, którzy zechcą udać się nieco dalej, zachwyci wpisany na listę UNESCO Kościół Pokoju w Świdnicy – rekomenduje wicemarszałek Michał Rado.

Ważnym elementem akcji jest „zdrowie w podróży” rozumiane jako równowaga, ruch, kontakt z naturą, odpoczynek i świadome zwiedzanie.

„Dolny Śląsk na zdrowie” wpisuje się w rosnący trend turystyki regeneracyjnej i slow travel, w którym znaczenie ma nie liczba odwiedzonych miejsc, ale jakość doświadczeń.

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Nowy przewodnik po uzdrowiskach

Jednym z elementów akcji jest premiera przewodnika po dolnośląskich uzdrowiskach i ich okolicach autorstwa Mikołaja Gospodarka – fotografa i autora publikacji turystycznych. Przewodnik łączy funkcję inspiracyjną i praktyczną, prezentując gotowe propozycje wycieczek i pomysły na odkrywanie regionu.

– Przygotowując książkę, nie chciałem stworzyć katalogu medycznego z opisami chemicznymi wód i szczegółowymi listami chorób, które w danym kurorcie są leczone. Zdecydowałem, by tylko ogólnie nakreślić najważniejsze właściwości uzdrowiskowe. Opisuję te miejscowości, osadzając je w kontekście historycznym i geograficznym. Chciałbym, aby przewodnik był przydatny nie tylko kuracjuszom podczas pobytu w sanatorium, ale także turystom odwiedzającym Dolny Śląsk jako inspiracja do zaplanowania weekendowej czy urlopowej wycieczki – podkreśla Mikołaj Gospodarek.

Przewodnik jest dostępny bezpłatnie w punktach informacji Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i w trakcie dolnośląskich wydarzeń. Jego elektroniczną wersję można pobrać ze strony dolnyslask.travel.

Kampania obejmuje działania w mediach regionalnych i ogólnopolskich, a także w kanałach cyfrowych i turystycznych. Spot promujący uzdrowiska wyświetlany jest między innymi w pociągach Kolei Dolnośląskich.