Jednym z elementów kampanii promocyjnej „Dolny Śląsk na zdrowie” jest przewodnik po dolnośląskich uzdrowiskach
Dolny Śląsk słynie z bogactwa wód mineralnych i mikroklimatu, a jego tradycje uzdrowiskowe sięgają XVIII wieku. W województwie dolnośląskim jest aż 11 uzdrowisk, czyli najwięcej w Polsce. Są one ważnym elementem marki i oferty turystycznej regionu.
Na tych walorach skupia się najnowsza kampania promocyjna pod hasłem „Dolny Śląsk na zdrowie”, której celem jest popularyzowanie uzdrowisk jako miejsc sprzyjających regeneracji i aktywnemu wypoczynkowi – informuje oficjalny serwis turystyczny dolnyslask.travel.
Kampania „Dolny Śląsk na zdrowie” pokazuje uzdrowiska nie tylko jako miejsca leczenia i regeneracji, ale również jako doskonałe bazy wypadowe do odkrywania różnorodnych atrakcji regionu, zwłaszcza w trakcie wakacji.
– Dolnośląskie uzdrowiska od wieków korzystają z walorów naturalnych: leczniczych wód mineralnych, borowin i korzystnego mikroklimatu. Dziś ich oferta łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do zdrowia i wypoczynku. W bezpośrednim sąsiedztwie kurortów znajdują się górskie szlaki, wieże widokowe, trasy rowerowe i kajakowe, zamki, pałace, zabytkowe miasta, atrakcje przyrodnicze i geologiczne. Podróż szlakiem uzdrowisk jest wprost idealna na rodzinny urlop – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz, cytowany w komunikacie.
Czytaj więcej
Wakacje zapowiadają się w tym roku rekordowo. Według najnowszych danych portalu Triverna.pl Polacy rezerwują urlopy chętniej i drożej niż rok temu...
– Oferta dolnośląskich uzdrowisk może zadowolić turystów o różnych preferencjach. Wybierając się na przykład do Polanicy-Zdroju, mogą nie tylko zadbać o ciało, ale również poznać atrakcje pobliskich Gór Stołowych, Bystrzyckich czy Orlickich, zwiedzić Zamek Leśna Skała, wybrać się do Kłodzka czy do Wambierzyc. Szczawno-Zdrój to nie tylko dobroczynne zabiegi, parki zdrojowe, pijalnie wód czy hala spacerowa – na odwiedzających czekają Wzgórze Gedymina, Dwór Idy, Zamek Książ, Palmiarnia w Wałbrzychu czy Stara Kopalnia. A tych, którzy zechcą udać się nieco dalej, zachwyci wpisany na listę UNESCO Kościół Pokoju w Świdnicy – rekomenduje wicemarszałek Michał Rado.
Ważnym elementem akcji jest „zdrowie w podróży” rozumiane jako równowaga, ruch, kontakt z naturą, odpoczynek i świadome zwiedzanie.
„Dolny Śląsk na zdrowie” wpisuje się w rosnący trend turystyki regeneracyjnej i slow travel, w którym znaczenie ma nie liczba odwiedzonych miejsc, ale jakość doświadczeń.
Czytaj więcej
W świecie pełnym pośpiechu, elektroniki i pogoni za nowinkami coraz większą popularność zdobywa trend podróżniczy związany z literaturą. Pozwala za...
Jednym z elementów akcji jest premiera przewodnika po dolnośląskich uzdrowiskach i ich okolicach autorstwa Mikołaja Gospodarka – fotografa i autora publikacji turystycznych. Przewodnik łączy funkcję inspiracyjną i praktyczną, prezentując gotowe propozycje wycieczek i pomysły na odkrywanie regionu.
– Przygotowując książkę, nie chciałem stworzyć katalogu medycznego z opisami chemicznymi wód i szczegółowymi listami chorób, które w danym kurorcie są leczone. Zdecydowałem, by tylko ogólnie nakreślić najważniejsze właściwości uzdrowiskowe. Opisuję te miejscowości, osadzając je w kontekście historycznym i geograficznym. Chciałbym, aby przewodnik był przydatny nie tylko kuracjuszom podczas pobytu w sanatorium, ale także turystom odwiedzającym Dolny Śląsk jako inspiracja do zaplanowania weekendowej czy urlopowej wycieczki – podkreśla Mikołaj Gospodarek.
Przewodnik jest dostępny bezpłatnie w punktach informacji Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i w trakcie dolnośląskich wydarzeń. Jego elektroniczną wersję można pobrać ze strony dolnyslask.travel.
Kampania obejmuje działania w mediach regionalnych i ogólnopolskich, a także w kanałach cyfrowych i turystycznych. Spot promujący uzdrowiska wyświetlany jest między innymi w pociągach Kolei Dolnośląskich.
Czytaj więcej
Jeszcze do niedawna marzenia podróżnicze młodych osób ograniczały się do europejskich stolic czy egzotycznych plaż Bali. Dziś jednak social media m...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas