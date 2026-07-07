Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych, podróże lotnicze czy wynajem samochodów poza Polską nie zawsze przebiegają bez komplikacji. W sytuacjach spornych wsparciem służy Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, które pomaga rozwiązywać spory między konsumentami a przedsiębiorcami z innych krajów Unii Europejskiej, a także z Norwegii i Islandii.

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ECK Polska działa w ramach Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), obejmującej 29 centrów we wszystkich państwach członkowskich UE, a także na Islandii i w Norwegii. Współpracuje również z The UK International Contact Centre (UKICC), do którego przekazywane są sprawy polskich konsumentów będących w sporach z firmami z Wielkiej Brytanii.

ECK Polska oferuje bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu transgranicznych sporów konsumentów z przedsiębiorcami w sposób pozasądowy – w wypadku, gdy konsument wyczerpał samodzielnie procedurę reklamacyjną (nie dostał odpowiedzi lub była ona niesatysfakcjonująca).

Oto przykłady spraw z drugiego kwartału 2026 roku, które pokazują, z jakimi problemami mierzą się konsumenci i jak skuteczna może być interwencja ECK.

Spór o wyposażenie wynajętego auta

Pan Grzegorz wypożyczył samochód na lotnisku w Alicante w Hiszpanii. Po tygodniu zwrócił pojazd w innym oddziale tej samej wypożyczalni. Kilka dni później został obciążony kwotą 451,38 euro za rzekomy brak zestawu naprawczego do opon.

Konsument podkreślał, że ani przy odbiorze, ani przy zwrocie auta nie poinformowano go o brakującym wyposażeniu. Nie zgłoszono również żadnych zastrzeżeń podczas zwrotu pojazdu. Pan Grzegorz złożył reklamację, jednak została automatycznie odrzucona bez podania uzasadnienia.

Po zgłoszeniu sprawy do ECK w Polsce, które nawiązało współpracę z ECK w Hiszpanii, udało się wykazać, że firma nie ma dowodów potwierdzających, że zestaw znajdował się w aucie w momencie odbioru. Przedsiębiorca uznał argumentację centrów i zwrócił panu Grzegorzowi pełną kwotę.

Podwójna opłata za bagaż

Pan Marek podróżował z rodziną z Nairobi do Brukseli belgijską linią lotniczą. W ramach rezerwacji wykupił trzy sztuki bagażu rejestrowanego po 65 euro, płacąc łącznie 195 euro.

Z powodu strajku przewoźnika pasażerowie zostali przekierowani na lot obsługiwany przez Air France. Podczas zmiany rezerwacji wykupione wcześniej usługi bagażowe nie zostały jednak przeniesione na nowe bilety. Na lotnisku okazało się, że za bagaż trzeba zapłacić ponownie. Rodzina poniosła dodatkowy koszt w wysokości 850 złotych.

Konsument złożył reklamację do belgijskiego przewoźnika. W pierwszej odpowiedzi linia błędnie zinterpretowała zgłoszenie i nie odniosła się do problemu. Drugie zgłoszenie pozostało bez odpowiedzi. Przewoźnik zwrócił jedynie 37 złotych.

Interwencja ECK w Polsce i ECK w Belgii udowodniła, że pasażerowie zostali zmuszeni do podwójnej opłaty za tę samą usługę. Linia lotnicza zwróciła brakującą kwotę 813 złotych.

Wadliwa usługa i automatyczna subskrypcja

Pani Olga wykupiła usługę lokalizacji telefonu, korzystając z 24-godzinnego okresu próbnego za 0,5 euro. Usługa nie działała zgodnie z opisem – zamiast lokalizować urządzenie, umożliwiała jedynie wysyłanie SMS-ów na poszukiwany telefon.

Po zakończeniu okresu próbnego usługodawca pobrał z konta konsumentki 39,5 euro za kolejny miesiąc subskrypcji. Jednocześnie nie przekazał wymaganych prawem informacji o automatycznym odnowieniu usługi. Po zgłoszeniu reklamacji subskrypcja została anulowana, jednak przedsiębiorca odmówił zwrotu pobranych pieniędzy.

Pani Olga zwróciła się o pomoc do ECK w Polsce, które skontaktowało się ze swoim odpowiednikiem w Hiszpanii. Centra wskazały na brak wymaganych informacji dotyczących automatycznego odnowienia subskrypcji. W wyniku interwencji ECC-Net przedsiębiorca zwrócił pani Oldze pełną kwotę.

Pomoc, z której warto korzystać

Przykłady te pokazują, że w sporach z zagranicznymi firmami konsument nie jest bezradny. Choć ECK nie jest sądem i nie może zmusić przedsiębiorcy do działania, jego interwencje często kończą się sukcesem.

W wypadku problemów z usługami transgranicznymi kontakt z Europejskim Centrum Konsumenckim może być pierwszym i skutecznym krokiem do odzyskania pieniędzy.

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) powstało w 2005 roku na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Projekt finansowany jest z funduszy UE i UOKiK.